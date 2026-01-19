Linsho: Не взимайте пример от мен, защото…

Н овата 2026 година започва с голяма новина за феновете на качествените разговори и поп културата у нас. Официално даваме старт на Сезон 3 на The Voice Cast – подкастът, който успя да се превърне в любимата платформа на младото поколение в България. Завръщаме се по-дръзки от всякога, с напълно обновена визия и концепция, която обещава да превърне всеки епизод в събитие.

След два изключително успешни сезона, екипът на The Voice реши да вдигне летвата още по-високо. Сезон 3 залага на по-динамичен монтаж, интерактивни рубрики и гости, които не се страхуват да излязат от зоната си на комфорт. Целта ни е ясна: да покажем лицата зад маските и да чуем истинския глас на хората, които диктуват тенденциите.

Първият гост за тази година е човек, чието име е синоним на viral съдържание и експлозивна енергия – Linsho. Познаваме я от екраните на телефоните си като екстравагантна, дива и автентична TikTok фурия.

В едно от най-откровените си интервюта до момента, Linsho се изправя пред „The Cringe Meter“, за да коментира едни от първите си клипчета, и отговаря на въпроси, които докосват темите за самотата зад камерата, цената на славата в социалните мрежи и това как се оцелява в интернет пространство, което забравя героите си за 24 часа.

В този сезон искаме да разберем какво се случва, когато камерите спрат. Linsho е перфектният гост за начало – тя е едновременно изключително забавна, но и неочаквано дълбока в разсъжденията си за бъдещето и отговорността пред аудиторията.

Премиерният епизод с Linsho вече е наличен. Можете да го гледате в официалния YouTube канал на The Voice, както и в Nova Play,Vbox7 и

и всички водещи платформи за стрийминг.

Новата година има нов глас. Това е The Voice Cast – Сезон 3. Бъдете част от разговора!