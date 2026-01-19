Любопитно

Linsho: Не взимайте пример от мен, защото…

Сезон 3 започва с Linsho, провокации и нова доза откровеност

19 януари 2026, 11:21
Linsho: Не взимайте пример от мен, защото…
Източник: The Voice Cast

Н овата 2026 година започва с голяма новина за феновете на качествените разговори и поп културата у нас. Официално даваме старт на Сезон 3 на The Voice Cast – подкастът, който успя да се превърне в любимата платформа на младото поколение в България. Завръщаме се по-дръзки от всякога, с напълно обновена визия и концепция, която обещава да превърне всеки епизод в събитие.

След два изключително успешни сезона, екипът на The Voice реши да вдигне летвата още по-високо. Сезон 3 залага на по-динамичен монтаж, интерактивни рубрики и гости, които не се страхуват да излязат от зоната си на комфорт. Целта ни е ясна: да покажем лицата зад маските и да чуем истинския глас на хората, които диктуват тенденциите.

Източник: The Voice Cast

Първият гост за тази година е човек, чието име е синоним на viral съдържание и експлозивна енергия – Linsho. Познаваме я от екраните на телефоните си като екстравагантна, дива и автентична TikTok фурия.

В едно от най-откровените си интервюта до момента, Linsho се изправя пред „The Cringe Meter“, за да коментира едни от първите си клипчета, и отговаря на въпроси, които докосват темите за самотата зад камерата, цената на славата в социалните мрежи и това как се оцелява в интернет пространство, което забравя героите си за 24 часа.

В този сезон искаме да разберем какво се случва, когато камерите спрат. Linsho е перфектният гост за начало – тя е едновременно изключително забавна, но и неочаквано дълбока в разсъжденията си за бъдещето и отговорността пред аудиторията.

Премиерният епизод с Linsho вече е наличен. Можете да го гледате в официалния YouTube канал на The Voice, както и в Nova Play,Vbox7 и

 и всички водещи платформи за стрийминг. Не пропускайте да ни последвате и TikTok, Instagram и Facebook, където ще споделяме най-горещите моменти и ексклузивно съдържание.

Новата година има нов глас. Това е The Voice Cast – Сезон 3. Бъдете част от разговора!

Източник: The Voice Cast    
The Voice Cast Сезон 3 Подкаст Поп култура Линшо Младо поколение Социални мрежи Вирално съдържание Премиерен епизод Стрийминг платформи
Последвайте ни
Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

Любов без сантиметри: Звездни двойки с голяма разлика в ръста

Любов без сантиметри: Звездни двойки с голяма разлика в ръста

Тръмп с писмо до премиера на Норвегия: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир

Тръмп с писмо до премиера на Норвегия: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир

Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година

Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

pariteni.bg
Как да спасим коледната елха от домашната си котка

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мила Роберт представя „Повода си ти“ – песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

Мила Роберт представя „Повода си ти“ – песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

България Преди 14 минути

Сингълът събира в едно балканска емоция, лична история и хоро, създадено специално за видеото

,

Хиляди протестираха срещу плана на Тръмп в Дания и Гренландия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Свят Преди 27 минути

Демонстрации се проведоха в датски градове, включително столицата Копенхаген, както и в столицата на Гренландия Нуук

Снимката е илюстративна

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Свят Преди 1 час

Рекордни снеговалежи, жертви и блокирани градове: Русия под снежен натиск от Камчатка до Москва

"Идва диктаторът": Когато политиците казват на глас онова, което обикновено премълчават

"Идва диктаторът": Когато политиците казват на глас онова, което обикновено премълчават

Свят Преди 1 час

Както показаха необмислените коментари на Кая Калас, шегите и изпусканията на езика често разкриват много повече от внимателно подготвената реч

След раздялата с Никол Кидман: Кийт Ърбан заживя с новата си приятелка

След раздялата с Никол Кидман: Кийт Ърбан заживя с новата си приятелка

Любопитно Преди 1 час

Според близки до звездата, кънтри певецът има сериозна нова връзка, докато Никол Кидман прекарва все повече време с дъщерите им

Снимката е илюстративна

Студ и сняг обхванаха Турция, отменени са над 100 полета от и до Истанбул

Свят Преди 1 час

Прогнозите са лошото време да продължи и утре, възможни са поледици

12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни

12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни

Свят Преди 1 час

Полицията похвали приятелите му, че незабавно са извадили припадналото момче от водата преди да пристигнат спасителите, което му е дало шанс да оцелее

<p>Силно земетресение разлюля&nbsp;Джаму и Кашмир</p>

Силно земетресение разлюля индийската съюзна територия Джаму и Кашмир

Свят Преди 1 час

Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам

Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам

Свят Преди 1 час

<p>BMW 550e e безапелационен на пътя (тест драйв)</p>

BMW 550e e безапелационен на пътя (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Макар и дискусионен на визия, този плъг-ин хибрид предлага изключителна икономия за габаритите и теглото си (гони 2,3 тона), прекрасен на дълъг път, просто създаден да навърта километри, а като динамика е по-бърз от М5 (Е60) с неговия V10 от Ф1

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Свят Преди 1 час

​Като не успява да разбере какво стои зад стремежа на Америка да рестартира отношенията си с Русия, ЕС рискува да пропусне шанса си за глобална значимост

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Технологии Преди 1 час

Гладът за RAM, SSD и други компоненти, който е провокиран от огромните строежи на центрове за данни за AI, продължава да се увеличава, което води до вдигане на цените все повече устройства, включително смартфони, лаптопи и таблети

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

България Преди 1 час

Сред причините за издаването им са констатирани несъответствия с правната рамка и нужда от актуализиране на нормативни документи

Кметът на Минеаполис нарече заплахите на Тръмп "противоконституционни"

Кметът на Минеаполис нарече заплахите на Тръмп "противоконституционни"

Свят Преди 2 часа

Американският Пентагон е наредил на около 1500 войници в активна служба, базирани в Аляска, да се подготвят за евентуално разполагане в щата Минесота на фона на ескалиращото анпрежение след смъртта на Рене Гуд

<p>Тръмп обеща премахване на &quot;руската заплаха&quot; от Гренландия</p>

Тръмп обеща действия за премахване на "руската заплаха" от Гренландия

Свят Преди 2 часа

Той твърди, че НАТО от 20 години настоява Дания да реши проблемите със сигурността, и заявява, че "това ще бъде направено" по отношение на безопасността на арктическата територия

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

Свят Преди 2 часа

„Световният мир е в опасност!“, написа Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg

Антоанет Пепе с малката Беатрис в болница

Edna.bg

Доли Партън на 80: Кралицата на кънтрито, която промени музиката, модата и света

Edna.bg

БФС и Vivacom подписаха нов спонсорски договор

Gong.bg

Левски остана без десни бекове за следващата проверка

Gong.bg

НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро

Nova.bg

Добрич въведе мерки срещу грипа

Nova.bg