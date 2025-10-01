Любопитно

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Теорията за 21 грама е хипотеза на д-р Дънкан Макдугъл, който предполага, че човешките души имат маса

1 октомври 2025, 15:58
Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама
Източник: iStock

Т еорията за 21 грама е хипотеза на д-р Дънкан Макдугъл, който предполага, че човешките души имат маса. Той провежда различни тестове през 1901 г., за да измери теглото на душата, пише Historic Mysteries.

На 10 април 1901 г. в Дорчестър, Масачузетс, е предстоял необичаен експеримент. Д-р Дънкан Макдугъл е възнамерявал да докаже, че човешката душа има маса и следователно е измерима.

Експерименти, проведени върху умиращи пациенти

Д-р Макдугъл провел този експеримент върху шест умиращи пациенти, поставени на специално изработени везни Fairbanks непосредствено преди смъртта им. Намерението на д-р Макдугъл било да претегли всяко тяло преди и след смъртта, за да определи евентуални разлики, измерени от деликатните везни. Пациентите били избрани въз основа на предстоящата им смърт. Двама пациенти страдали от туберкулоза, 5 били мъже и една жена.

В компанията на четирима други лекари, д-р Макдугъл внимателно измерил теглото на първия си пациент преди смъртта му. След смъртта на пациента се случило интересно събитие.

Внезапно, едновременно със смъртта, краят на гредата паднала с отчетлив удар, удряйки се в долната ограничителна щанга и оставайки там без отскок.

Експериментът продължил със следващия пациент със същите резултати. Д-р Макдугъл чувствал, че е на прав път към нещо изключително. Цитат от статия в „Ню Йорк Таймс“ от 11 март 1907 г. улавя историческия момент:

„В момента, в който животът престана, противоположната везна падна с изумителна внезапност – сякаш нещо внезапно беше повдигнато от тялото. Веднага бяха направени всички обичайни изводи за физическа загуба на тегло и се оказа, че все още има цяла унция неотчетено тегло.“

Всички пациенти са загубили тегло след смъртта

И петимата лекари направили свои собствени измервания и сравнили резултатите си. Не всички пациенти отслабнали с еднакво тегло, но все пак отслабнали с нещо, което не можело да се обясни. За съжаление, само резултатите на четирима от шестимата пациенти можели да бъдат използвани поради механични повреди или смъртта на пациента преди поставянето на тестовото оборудване.

Но какво да кажем за постоянната загуба на тегло? Лекарите взели предвид всичко - от въздуха в белите дробове до телесните течности. Това все още не можело да се обясни. Интересна вариация се наблюдавала при третия пациент, който запазвал същото тегло веднага след смъртта си. Но след една минута той загубил около 30 грама тегло. Д-р Макдугъл обясни това несъответствие по следния начин:

"Вярвам, че в този случай, на флегматичен човек, бавно мислещ и действащ, душата е останала в тялото след смъртта, през минутата, изминала преди освобождаването ѝ. Няма друг начин да се обясни това и това е, което може да се очаква да се случи при човек с нейния темперамент".

Човешките души тежат 21 грама

След експеримента и консултация с другите лекуващи лекари, средната загуба на тегло за всеки човек изглежда е била ¾ от унция (21 грама). Д-р Макдугъл заключи, че човешката душа тежи 21 грама.

Д-р Макдугъл провел същия експеримент върху 15 кучета. Експериментите не показали промяна в теглото след смъртта им. Макдугъл заключил, че това може да означава, че само хората имат душа.

Х. ЛаВ. Туининг, учител по физика в гимназията политехника в Лос Анджелис, прави опит за същия експеримент върху мишки през 1917 г. Неговото заключение е в съответствие с това на д-р Макдугъл. Не е имало отклонение в теглото, когато мишките са умрели.

Д-р Макдугъл е бил уважаван лекар от Хавърхил и ръководител на Изследователското дружество, което е провеждало работа в тази област в продължение на шест години преди експеримента. Въпреки че се считат за неетични в днешно време, тези експерименти предизвикват много критики, вариращи от използваната методология до различни религиозни последици.

Валидиране на теорията за 21 грама

Д-р Макдугъл призна, че са необходими още изследвания. След тези експерименти обаче, д-р Макдугъл насочи вниманието си към получаване на възможността да фотографира душата, напускаща човешкото тяло. За съжаление, след експериментите си с теглото на душата, д-р Макдугъл не успя да постигне по-нататъшни научни открития. Д-р Дънкан Макдугъл почина през 1920 г.

Източник: Historic Mysteries    
Теория за 21 грама Дънкан Макдугъл Човешка душа Тегло на душата Научни експерименти Смърт Загуба на тегло Необясними явления Етика Умиращи пациенти
Последвайте ни

По темата

Автобус пропадна в канавката на магистрала

Автобус пропадна в канавката на магистрала "Тракия"

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Северният Атлантик се клати - и това е предупреждение за всички нас

Северният Атлантик се клати - и това е предупреждение за всички нас

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Признаци на дехидратация при кучетата

Признаци на дехидратация при кучетата

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 2 дни
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок</p>

Премиерът на Финландия: ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок

Свят Преди 20 минути

"Ние сме загрижени, аз съм много загрижен, и сега е моментът да се действа,“ заяви Петери Орпо

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Любопитно Преди 20 минути

Принцесата на Уелс се появи с неочаквана украса по време на срещата си с английския женски отбор по ръгби

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Свят Преди 50 минути

"Беше уплашена и много предпазлива. Отне около половин час, преди да започне да говори“

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Свят Преди 51 минути

Песков: В руския език наричаме това просто кражба

Бус се удари в ремарке на тир в София

Бус се удари в ремарке на тир в София

България Преди 1 час

Пострадал е шофьорът, който е закаран в болнично заведение

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Свят Преди 1 час

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци

<p>Тръмп гарантира военна защита на Катар</p>

Доналд Тръмп: Атака срещу Катар е заплаха за САЩ, гарантира военна защита

Свят Преди 1 час

САЩ ще „предприемат всички законни и подходящи мерки – включително дипломатически, икономически и, ако е необходимо, военни“

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Любопитно Преди 1 час

Самата Суини също привлече медийното внимание, облечена в мини рокля с метални елементи и звездички, носена някога от Бритни Спиърс

Откриха академичната година в Софийския университет

Откриха академичната година в Софийския университет

България Преди 1 час

Докторантските стипендии се увеличават с около 27%, а тези за всички студенти – с 15 на сто

<p>45 дни по-късно: Погребаха сирийския лекар, загинал в зверска&nbsp;катастрофа в София</p>

45 дни по-късно: Погребаха сирийския лекар д-р Иса Али, загинал в зверска катастрофа в София

Свят Преди 2 часа

Дженазето се състоя в мюсюлманската част на Централните софийски гробища в квартал "Орландовци"

<p>Франция разследва петролен танкер от тайният руски &quot;сенчест флот&quot;</p>

Франция разследва петролен танкер от "сенчеста флотилия", закотвен край бреговете ѝ

Свят Преди 2 часа

Москва е обвинявана, че използва своя таен „сенчест флот“ от остарели петролни танкери, за да заобикаля санкциите, наложени от западните съюзници

Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир

Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир

Любопитно Преди 2 часа

Личният живот на Шекспир остава до голяма степен мистерия – включително подробностите за десетилетния му брак

Евростат: Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2% през септември

Евростат: Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2% през септември

Пари Преди 2 часа

Данните съвпадат с очакванията на анализаторите

България се топи: НСИ отчете ускорен спад на населението през 2024

България се топи: НСИ отчете ускорен спад на населението през 2024

България Преди 2 часа

Към 31 декември 2024 г. населението на страната е едва 6 437 360 души

Мъск се готви да представи конкурент на "Уикипедия"

Мъск се готви да представи конкурент на "Уикипедия"

Технологии Преди 2 часа

Той обяви, че неговият стартъп за изкуствен интелект xAI подготвя платформа, наречена Grokipedia

Първи сняг заваля в съседна Сърбия

Първи сняг заваля в съседна Сърбия

Свят Преди 2 часа

Според прогнозите на сръбските метеоролози в следващите 48 часа се очакват още снеговалежи

Всичко от днес

От мрежата

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

sinoptik.bg
1

Почистиха района около Алботинския скален манастир

sinoptik.bg

Вижте гаджето на Давид от Биг Брадър: Съвременни Ромео и Жулиета (СНИМКИ)

Edna.bg

Внучката на Христо Стоичков разчувства мрежата (СНИМКИ)

Edna.bg

Когато традицията срещне шампионите: хляб и мед за волейболните герои

Gong.bg

Галатасарай почете Жота, но след това се подигра на Ливърпул

Gong.bg

НСИ обяви колко е населението на България

Nova.bg

Бомбена заплаха затвори „Октоберфест”, МВнР - с препоръки (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg