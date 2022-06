Кой е Джон Кинг - най-младият пират в историята

Б лизо 300 години преди първият филм "Карибски пирати" да разпали въображението на младите съвременни хора с вълнуващи пиратски приключения, едно момче на име Джон Кинг живее живота на карибски пират.

Той е на не повече от 11 години (според противоречиви източници е бил на 9, 10 или 11 години), когато се присъединява към пиратския екипаж на Самюъл Белами, което прави Джон Кинг най-младия известен пират в историята.

Историята започва на 9 ноември 1716 г., когато Джон и майка му са на пътническия кораб "Бонета".

Те пътували към Антигуа от Ямайка, когато печално известният пиратски капитан Самюъл "Черният Сам" Белами и неговият екипаж превзели кораба.

Докато момчето наблюдавало как екипажът плячкосва кораба, то сякаш все повече се вълнувало от перспективата самото то да стане пират и преди майка му да разбере какво се случва, синът ѝ я молел да я напусне и да се присъедини към пиратския екипаж на Белами.

Всъщност капитанът на "Бонета" Абиджа Савидж казва, че Джон дори заплашил да се самоубие или да нарани майка си, ако му бъде отказан шансът да се присъедини към тази пиратска група.

Въпреки че момчето било младо, Белами видял неговата решителност и потенциал и решил да го вземе на борда.

Животът на Джон като пират е кратък - той плава с Белами само около шест месеца, но през това време е свидетел на нападението на няколко кораба със своите колеги от екипажа, а през февруари 1717 г. се присъединява към Белами, когато капитанът поема известната 100-метрова въоръжена галера за роби, известна като "Whydah".

Това е последният пиратски кораб, на който Джон пътува, защото мечтата и животът му приключват внезапно на 26 април 1717 г., когато буря потапя "Whydah" край бреговете на Кейп Код, Масачузетс, САЩ.

Но историята на най-младия пират не свършва дотук.

През 2006 г. изследователи от института "Смитсониън" и Центъра за историческа археология анализират човешките останки, открити при корабокрушението на кораба "Уайда", когато откриват 11-сантиметрова фибула в копринен чорап и обувка.

Enjoying writing on youngest ever(?) pirate John King - turned pirate in April 1716 at c.9! 'Far from being forced or compelled, he declared he would kill himself if he was restrained'. Died by shipwreck April 1717. This is probably his shoe, stocking (& femur!) Aaaargh! pic.twitter.com/fmkn0NLbuz