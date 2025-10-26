Китай донесе нещо неочаквано от обратната страна на Луната

П рах от далечната страна на Луната е открил неочаквано микроскопично съкровище, каквото никога преди не сме виждали.

Внимателно изследване на лунния материал, събран по време на мисията Чан'е-6 на Китайската национална космическа администрация, разкри прашинки от вид водоносен метеорит, толкова крехък, че рядко оцелява при пътуването през земната атмосфера.

Това са първите потвърдени останки от вид метеорит, известен като въглероден хондрит тип Ивуна – или CI хондрит – открити някога на Луната, демонстрирайки, че крехките, съдържащи вода астероиди могат да оставят микроскопични следи, вградени в лунния реголит.

Хондритите CI са най-богатите на вода и летливи вещества от метеоритите, със състав, подобен на космически скали като Рюгу и Бенну. Те са много порести и „мокри“, като до 20 процента от теглото им е свързано с вода като хидратирани минерали.

Поради това те са необичайно меки и ронливи в сравнение с други космически скали, което означава, че са особено податливи на разрушение при навлизане в атмосферата и удар. Това означава, че по-малко от един процент от метеоритите, открити на Земята, са CI хондрити. Те са изключително редки.

Не се очаква те да оцелеят и на Луната; въпреки че Луната няма атмосфера , в която метеоритите могат да горят и експлодират, скоростта, с която обектите се сблъскват с лунната повърхност, е толкова висока, че се очаква материалът или да се изпари, да се стопи, или да бъде изхвърлен обратно в космоса.

Водени от геохимиците Джинтуан Уанг и Джимин Чен от Китайската академия на науките, екип от изследователи е пресял над 5000 фрагмента от материал от Чан'е-6 с надеждата да открие ударен материал, дори и да е бил променен.

Пробата е събрана от кратер в кратера – басейнът Аполо в обширния басейн Южен полюс-Айткен , който покрива почти една четвърт от лунната повърхност. Това го прави основно място за древни отломки от удара.

Изследователите се фокусираха върху оливин , магнезиево-железен силикатен минерал, често срещан във вулканични скали, ударни стопилки и метеорити . Те изолираха няколко фрагмента – или класти, съдържащи оливин – монтираха ги и ги полираха, за да извършат сканираща електронна микроскопия, микроанализ с електронна сонда и масспектрометрия с вторични йони.

От тези кандидати, съдържащи оливин, изследователите в крайна сметка идентифицираха седем, които са химически идентични с оливина от CI хондрити.

Анализът разкри, че тези класти имат порфирни структури – оливинови кристали, вградени в стъкловидна матрица – съответстващи на ударна стопилка, която се охлажда и втвърдява бързо.

Истинската изненада дойде благодарение на химичните и изотопни анализи. Екипът се фокусира върху съотношенията желязо-манган, никелов оксид, хромов оксид, съотношенията изотопи на кислород и съотношенията изотопи на силиций, всички от които имат известни, постоянни стойности за лунния и земния оливин.

Съотношенията, открити в седемте класта, не съвпадат с очакваните нито за лунен, нито за земен произход. Вместо това, съотношенията са съвместими с произход вътре в астероид от типа CI хондрит , който се е ударил в Луната, разтопил се е и след това бързо се е охладил, запазвайки химичния си състав в продължение на милиарди години.

Това е първото пряко, физическо доказателство, че CI хондрити са бомбардирали Луната в ранната история на Слънчевата система, както и първото подобно доказателство, че шрапнелите от тази бомбардировка могат да оцелеят, за да разкажат историята. Всъщност, средата на Луната може да е по-добра от земната за запазване на този материал: анализът на екипа предполага, че CI хондритите биха могли да представляват до 30 процента от колекцията от метеорити на Луната.

Учените отдавна смятат, че CI хондритите може да са играли роля в засяването на ранната Земя и Луната с летливи вещества и вода. Седем малки прашинки от обратната страна на Луната предполагат, че може би са прави.

Бъдещите мисии за изследване на Луната ще помогнат за по-нататъшното проучване на тази възможност.

„Като се има предвид рядкостта на CI хондритите в колекцията от метеорити на Земята, нашата интегрирана методология за идентифициране на екзогенни материали в лунни и потенциално други върнати проби предлага ценен инструмент за преоценка на пропорциите на хондритите във вътрешната Слънчева система“, заключават изследователите .