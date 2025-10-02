Каква е връзката между смяната на времето и инфарктите

Н ово американско проучване разкри дали преминаването към лятно или зимно часово време увеличава риска от инфаркт.

Данни от повече от 1 хиляда болници показват: смяната на часовниците не влияе върху честотата на острите инфаркти или резултатите от лечението.

Детайли

Мащабно проучване на Клиничния институт „Дюк“ опроверга общоприетото схващане, че преминаването към лятно часово време увеличава риска от инфаркт. Учените анализираха данни от 168 870 пациенти от 1124 американски болници между 2013 и 2022 г. Средната възраст на участниците е била 65 години, като една трета от тях са били жени.

Изследователите сравнили броя на острите миокардни инфаркти през седмицата на преминаването към лятното часово време със седмиците преди и след смяната на часовото време. Резултатите показали, че няма пряка връзка между смяната на часовото време и честотата на инфарктите.

Например, през пролетта, по време на прехода към лятно часово време, са регистрирани 28 678 случая, докато през седмицата преди това – 28 596, а след това – 28 169. По подобен начин, през есента, не са открити разлики.

Допълнителни резултати, като например болнична смъртност, инсулт и повторни процедури след инфаркт, също не са се променили по време на прехода към лятно или зимно часово време. Анализът на щати без лятно часово време (Аризона и Хавай) потвърди липсата на връзка между промяната на часовника и сърдечно-съдовите събития.

Авторите на изследването в JAMA Network Open подчертават, че въпреки че предишни изследвания в Швеция и Съединените щати предполагат краткосрочно увеличение на риска след пролетния преход, мащабни текущи данни не подкрепят тези предположения. Според техните заключения, промяната в моделите и графика на съня поради промяната на часовниците не увеличава риска от остър миокарден инфаркт, нито влияе върху болничните резултати.