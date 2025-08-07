Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

П рогнозата за времето вече не е това, което беше - тя е динамична, мултиплатформена и по-близо до нас от всякога. Днес тя тръгва от ефира и завършва в телефона - с видео, снимки и история.

А Николай Василковски е лицето и гласът зад тази трансформация чрез NOVA телевизия, като главен редактор на сайта Sinoptik.bg и своя YouTube канал.

Как се изгражда тази интегрирана метео система, какво не знаете за прогнозата зад кадър и защо човешкото лице остава най-важният елемент дори в дигиталната ера. А също - какво е да застанеш срещу истински пламъци, не в ефира, а на живо, като доброволец в гасенето на пожарите в Пирин.

Ето какво ни разказа той в своето интервю за Vesti.bg:

- Г-н Василковски, хората ви познават като усмихнатото лице от екрана, разчупващ клишетата, но зад кадър вие сте и главен редактор на Sinoptik.bg. Как изглежда една „времева“ редакция отвътре – и каква е вашата роля в нея?

- Sinoptik.bg е доста четена платформа, тъй като времето винаги е основна тема за всеки. Освен метеорологичната прогноза, хубаво е да има още неща, които да „хващат окото”. Опитвам се да поддържам интересно съдържание с кратки любопитни информации, пряко или косвено свързани с времето. Гледам повечето текстове да не са неща от общия новинарски поток, а интересни, „цветни” истории от различни краища на България и света.

- Времето е навсякъде – по телевизията, онлайн, в телефона. Как пренасяте онова, което казвате в ефир, и в дигиталните платформи? Усещате ли се вече като част от едно цяло?

- Информационните канали на NOVA са изградени така, че да се допълват, което ги прави особено привлекателни. По отношение на времето по телевизията правим по общата прогноза, в телефона вече можем да погледнем локално към определена точка на страната, за да се ориентираме каква ще е обстановката там.

По телевизията често пускаме любопитни кадри от социалните мрежи. Ако на някого му стане интересно, може да намери повече снимки, видео и подробности в статията в Sinoptik.bg. Усещането е, че системата работи като едно цяло, но с добавена стойност във всеки отделен информационен канал.

- Има ли още с какво да ни изненадате? Времето е уж „едно и също“, но вие като че ли успявате винаги да го разкажете по нов начин. Как го правите?

- Напротив, хубавото на времето е, че винаги е различно. Всяка една гръмотевична буря, която снимам с телефона си може да предложи невероятен природен спектакъл. Винаги настръхвам, когато се заема да снимам което и да е проявление на времето. Обичам да казвам, че „лошо време” няма – има време, за което ние, хората, не сме подготвени.

- Освен времето, в рубриката ви „Дотам и обратно“ ни водите и до едни от най-магичните и често забравени кътчета на България. Кое място ви е оставило най-силно усещане – от което наистина ви е било трудно да се върнете обратно?

В Странджа има един древен некропол, наречен „Пропада” – комплекс от десетки тракийски могили, разположени в красива гора, съвсем близо до Малко Търново. Дали защото го посетих по здрач, там имах чувството, че през цялото време някой ме наблюдаваше. Дори бих казал, че изпитах някаква форма на страх, при все че малко неща на този свят могат да ме уплашат.

- Наскоро бяхте сред доброволците, които се включиха в гасенето на пожара в Пирин – не като журналист, а като истински и достоен човек. Какво ви накара да тръгнете и какво видяхте там, което няма как да се усети от екрана?

Много ми се иска всеки човек на тази земя да преживее нещо такова. Да се изправиш безсилен пред пламъци, които за минути поглъщат всичко наоколо – огромни 50-годишни дървета, живи твари, къщи, понякога и човешки животи. Виждаш как природата умира в пламъци. Препоръчвам това, защото една такава сцена се запечатва толкова дълбоко в съзнанието, че е способна да накара и най-хладнокръвните да настръхнат. Така всеки път, когато запалиш цигара или дори клечка кибрит, ще се замислиш какво би могло да последва при най-малката небрежност.

- В морето от метео сайтове, Sinoptik.bg от години е лидер. Как си обяснявате това доверие?

- Sinoptik.bg се е наложил като лидер с годините. Приложението и сайтът са лесни за навигация, а за потребителите това е най-важното. Прогнозата за времето се актуализира периодично спрямо основните метеорологични модели. Богатство е и допълнителното съдържание, както и свързаността с останалите платформи в системата на NOVA.

Основната идея е, че ползването на Sinoptik.bg е преживяване – проверка на прогнозата за времето, четене, гледане на видео и снимки. Ако човек пътува в автобуса или метрото за училище, за работа – той търси именно това – приятно преживяване за 1-2 часа.

- Проверката на времето е почти ритуал – сутрин, на обяд, преди излизане… Какво най-често търсят хората – дали ще вали, или нещо повече?

- Зависи от човека. Аз например през целия ден проверявам много параметри – температури, вятър, атмосферно налягане, гръмотевична активност, характер и количество на валежите. Но при мен това е професионално изкривяване.

Преобладаващата част от хората обаче, планирайки деня си, търсят елементарната прогноза – дали ще вали, кога ще вали и какво точно ще вали.

- Прогнозата звучи като нещо напълно автоматично, но всъщност – колко хора стоят зад нея и как се „сглобява“ тя ден след ден?

- При телевизионната прогноза, ако оставим настрани събирането на данни, работата на метеорологичните радари и сателити, на ниво синоптична прогноза хората не са чак толкова много. В нашата работа е достатъчен и един човек, който да прегледа какви сценарии чертаят отделните метеорологични алгоритми, да съобрази някои обичайни локални параметри, които винаги влияят на времето във всеки конкретен район и да синтезира всичко това в човешки написан и разказан текст.

В приложението и сайта Sinoptik.bg нещата са по-различни. В голяма степен нещата са автоматизирани. Периодично се получават данни, които компютърният мозък разчита и визуализира в това, което виждаме на екрана.

- Доколко е важно за вас „човешкото лице“ зад прогнозата – и затова ли все повече лица от телевизията се интегрират в сайтовете?

- Човешкото лице често е основен фактор за доверието в прогнозите. За това екранното присъствие е важно и в цифровите платформи. Хората са склонни да вярват, че в Интернет пространството всяка информация е „под въпрос”. В това море от съмнения и недоверие човешкото лице зад една информация й дава голяма доза достоверност.

- Sinoptik.bg звучи просто, но всъщност зад него стои цяла метео машина. Включвате ли нови технологии – изкуствен интелект, глобални модели, машинно обучение? Или най-добрите прогнози все още се правят на ръка… с опит и нюх?

- Алгоритмите се подобряват постоянно и Sinoptik.bg е в крак с тези процеси. Борбата е по линия на локалните прогнози и по отношение на точността. И в двете посоки се работи постоянно. Добавят се нови точки (населени места) в базата данни. В метеорологичните алгоритми се прави по-добра комбинация от параметри, с която прогнозите са по-точни. Sinoptik.bg е постоянно развиваща се машина.

- Какво ново да очакваме от сайта – подготвяте ли изненади, редизайн, нови формати? Ще можем ли скоро да си „поръчваме“ прогноза по локация или по настроение?

Промяната в дизайна предстои – приложението и сайтът ще станат по-привлекателни и удобни за масовия потребител. Така наречените локации постоянно се увеличават. Ще има и други изненади.

- Вие имате и собствен YouTube канал, където говорите за времето далеч по-неформално. Какво ви дава тази платформа, което не можете да покажете нито по телевизията, нито в сайта?

YouTube каналът, сайтът vasilkovski.com и съпътстващите фейсбук и инстаграм акаунти са с фокус върху моите пътувания. С годините набраха голяма популярност и все повече хора намират в тях идеи за разходки сред природата.

Моята единствена цел е да накарам хората да опознават българската природа. На малката територия, която България заема, има толкова природни богатства. Всеки си мисли, че е видял и посетил всичко, но като се заровиш, има още хиляди неподозирани съкровища, които ни подканват да ги открием.