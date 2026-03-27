Историята на Скиапарели – „грозната“ дизайнерка, която не се страхуваше да бъде различна

К олко много трябва да мразиш някого, за да го насочиш (уж случайно) към полилей, отрупан със запалени свещи? Според Бетина Балард, редактор във Vogue през 40-те години на миналия век, точно това прави Коко Шанел със своята основна съперничка – Елза Скиапарели. Случката се разиграва на бал с маски в навечерието на Втората световна война. Облечена като сюрреалистична елха, Скиапарели пламва, а гостите се притичват на помощ, обливайки я с газирана вода, за да потушат огъня, пише Independent.

Справедливо е да се каже, че Скиапарели е вбесявала Шанел до епични мащаби. Двете дизайнерки са известни с постоянната размяна на обиди. Миньончето Елза нарича Шанел „онази мрачна малка буржоазия“, докато френската модна икона отвръща на удара, определяйки италианката не като дизайнер, а като „онзи италиански художник, който прави дрехи“.

По ирония на съдбата, именно това определение съвпада с начина, по който Скиапарели иска да бъде възприемана. Тя е първият голям кутюрьор, който си сътрудничи тясно със сюрреалисти като Салвадор Дали, Жан Кокто и Мерет Опенхайм.

„За мен дизайнът на рокли не е професия, а изкуство“, пише тя в мемоарите си „Шокиращ живот“ (Shocking Life) – заглавие, вдъхновено от емблематичното „шокиращо розово“, превърнало се в неин почерк през 1937 г.

Цветът е замислен да бъде „ярък, невъзможен, дързък“ – точно като своята създателка. Когато дизайнерката умира в Париж през 1973 г. на 83-годишна възраст, тя е погребана в тоалет с точно такъв пурпурен цвят.

„Шанел и Скиапарели всъщност не е имало за какво да се конкурират, защото естетиката им беше коренно различна“, обяснява Сонет Станфил, старши куратор по мода и текстил в музея „Виктория и Албърт“ (V&A). Предстоящата изложба там – „Скиапарели: Модата става изкуство“ – се открива на 28 март. „Една рокля на Скиапарели се познаваше от пръв поглед. Те бяха толкова отличителни със своите цветове, необичайни копчета и ярки бродерии. Беше практически невъзможно да ги объркате с нещо друго.“

Изглежда Шанел не е харесвала Скиапарели именно заради този разлом във визиите. Докато Коко залага на минималистична елегантност, неутрални цветове и практични линии за съвременната жена, Скиапарели поставя омари върху роклите си и добавя подплънки, които имитират стърчащи човешки кости. „Обичам да се забавлявам с творенията си“, казва веднъж тя. „Ако не го правех, щях да умра.“

Елза Скиапарели е родена в Рим в аристократично и интелектуално семейство. Баща ѝ е бил учен в сферата на ислямските изследвания, братовчед ѝ – виден египтолог, а чичо ѝ – известен астроном. Преди да се впусне в модата, тя публикува стихосбирка, а през 1914 г. се омъжва за теософа граф Уилям де Вендт де Керлор само 24 часа след запознанството им. Бракът е кратък – Де Керлор я изоставя веднага след раждането на дъщеря им Мари (с прякор Гого), а по-късно Елза казва на детето си, че баща му е починал.

На 32 години Скиапарели се оказва в Париж без пари, без кариера и с болна от полиомиелит дъщеря. Вместо да потърси спасение при семейството си, тя започва да проектира дрехи за себе си и приятелите си от артистичните среди, сред които са Ман Рей и Марсел Дюшан. Въпреки че в детството ѝ постоянно повтаряли, че е „грозна“ в сравнение със сестра си, Скиапарели започва да се появява на страниците на Vogue в кадри на велики фотографи като Хорст П. Хорст. Целият ѝ път е предизвикателство към клишетата за стандартна красота.

Големият пробив идва през 1927 г., когато неин ръчно изплетен пуловер с ефект trompe-l'oeil (оптична измама), изобразяващ панделка, предизвиква фурор. Скоро тя отваря собствен салон с 98 стаи в Париж, обзаведен с лампи на Алберто Джакомети и розова версия на прочутия диван-устни на Дали.

„Дизайните ѝ винаги съдържаха елемент, който те кара да погледнеш втори път“, казва Станфил. „Независимо дали е шапка във формата на обувка или копчета под формата на фъстъци или русалки – тези детайли нарушаваха правилата и бележеха притежателя им като смел човек.“

Скиапарели често прекрачва граници. През 30-те години нейната любов към панталоните възмущава пресата, а Daily Mail нарича стила ѝ „упадък на женската грация“. Тя налага подплънките на раменете, превръща видимите ципове в декоративен елемент и експериментира със синтетични материи като вискоза и лурекс. През 1934 г. Vogue я обявява за „дизайнера на най-вълнуващите дрехи в Париж“.

Въпреки пионерския си дух, след Втората световна война фантастичните ѝ дизайни вече не съответстват на духа на времето. През 1954 г. тя обявява фалит и затваря модната си къща след 27 години на върха. Марката остава в летаргия близо шест десетилетия, докато италианският магнат Диего Дела Вале не придобива правата през 2006 г., чакайки търпеливо правилния момент за възраждане.

Днес Schiaparelli отново е в центъра на вниманието. През 2023 г. рапърката Доджа Кет се появи на ревюто в Париж, обсипана с 30 000 червени кристала, а Кайли Дженър шокира с рокля с хиперреалистична лъвска глава. В началото на 2026 г. наследството на Елза е по-живо от всякога. Творческият директор Даниел Роузбери продължава линията на „непокорството“, представяйки колекции с 3D дантела, кристални пера и дори обувки с котешки глави от смола.

„Опитваме се да вървим по тънката граница между хумора и лагера (camp)“, споделя Роузбери. Тази визия му осигури предана клиентела от световни звезди. Бела Хадид, Марго Роби и Bad Bunny редовно избират Schiaparelli за червения килим, доказвайки, че светът все още има нужда от мода, която е и изкуство.

„Роузбери не просто копира архивите; той вдъхва духа на бунта“, казва Станфил. Ако изложбата в Лондон не е достатъчна, за да утвърди величието на Елза Скиапарели, Холивуд със сигурност ще го направи. А темата на тазгодишната Met Gala – „Модата е изкуство“ – е най-доброто доказателство, че тя винаги е била предвестник на бъдещето.

Изложбата „Скиапарели: Модата става изкуство“ може да бъде видяна в музея V&A от 28 март.