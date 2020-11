Почина актьорът, изиграл най-известния злодей в киното

Д ейв Проуз, бившият бодибилдър от Великобритания, известен най-вече с ролята на Дарт Вейдър в оригиналната трилогия на „Междузвездни войни” почина на 85-годишна възраст.

Проуз е избран за ролята на Вейдър заради внушителната му физика,

въпреки че ролята се озвучава от Джеймс Ърл Джоунс заради силния западноанглийски акцент на Проуз и смразяващия глас на Джоунс.

May the force be with you. https://t.co/Mh9UmzYl4B

Агентът му Томас Боуингтън сподели: „Макар да беше известен с това, че играеше чудовища, за мен и за всички, които познаваха и работеха с Дейв, той беше герой в животите ни. Нека силата бъде с него, винаги!”.

Боуингтън нарече смъртта на актьора, след кратко боледуване, „наистина дълбока сърцераздирателна загуба за нас и милиони фенове по целия свят”.

В началото на 60-те години на миналия век Проуз представя Англия на Игрите на Британската общност с уменията си за вдигане на тежести. През този период

той се сближава със съперниците си в културизма Арнолд Шварценегер и Лу Фериньо, дълго преди телевизионната им слава.

