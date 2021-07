Японски учени откриха растение с три пола

Я понски учени откриха вид сладководни водорасли, които имат три пола, съобщи "Дейли мейл".

Изследователите от Токийския университет се натъкнали на необичайните водорасли между проби, взети от японски езера.

Растението има три различни пола, като всички те могат да се размножават по двойки.

Освен мъжки и женски, водораслите са и бисексуални, тъй като според учените третият пол може да произвежда както мъжки, така и женски полови клетки в един генотип.

