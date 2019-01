Мислите си, че сладката поничка или онзи мазен бургер ще ви помогнат да се почувствате по-добре? Помислете отново. Науката за храната и настроението предполага, че храната за щастие изглежда малко по-различно.

ХРАНИТЕ, КОИТО НОСЯТ ЩАСТИЕ

Сладоледът и чипсът може да са първите храни, на които искате да се отдадете, когато сте нещастни или ядосани,

но храната, която наистина ще оправи настроението ви и ще ви предпази от депресия е по-здравословна, пише сайтът Eat this not that.

По-добре изберете храната, която ще оправи настроението ви и ще даде полезни вещества на тялото ви,

отколкото онази, която ще задоволи вкусовите ви рецептори, но и ще добави сантиметри на талията ви, което може да се превърне в още една причина за депресия.

Вижте храните, които са полезни и носят щастие в галерията ни горе.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитни новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.