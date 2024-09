Хората в Исландия мятат бебета пъфини от скалите

О тново дойде сезонът на тъпоклюната кайра (пъфин) в Исландия и с него идва едно странна традиция - хората мятат малките птици от скалите.

Звучи като жестокост, но това е дългогодишна традиция, която помага на тези птици да се насочат в правилната посока, когато се объркат от градските светлини.

Мятането на пъфините се случва най-вече в Западните острови, където пъфините гнездят редовно. Това е най-голямата колония от пъфини в Европа и очарователните (и умни) птици, достигнали зрялост, ще направят своите гнезда по склона на скалата, за да пазят малките си птичета в безопасност.

Когато дойде време на малките пъфини да отлетят от гнездото, те ще се отправят към морето, където ще прекарат първите няколко години от живота си. Приключението започва през нощта, когато птиците могат да използват светлината на Луната като индикатор в коя посока да се насочат. Появата на електрическото осветление обаче донякъде обърка нещата.

Понякога пъфините бъркат градските светлини с Луната и се разбиват в улиците и пристанищата, което може да бъде изтощително отклонение за малката птица.

За щастие на пъфините, хората в Исландия са им големи фенове и има утвърдени спасителни екипи, както и ежедневни доброволци, които ще се намесят, за да помогнат, когато първият им полет се обърка.

Дори пристанището в района е оборудвано с мрежи за спиране на всякакви водни кацания, тъй като маслото от лодките във водата може да повреди перата им.

One of the best places to spot puffins on Iceland's South Coast is Dyrhólaey 📍#iceland #icelandtravel pic.twitter.com/ir5oujbPuc