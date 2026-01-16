Любопитно

Хората правят разликата: Пощенска банка с четвърто поредно отличие „Топ работодател“

Международното отличие от Top Employers Institute потвърждава дългосрочния ангажимент на банката към хората и бъдещето на работното място

16 януари 2026, 11:34
Хората правят разликата: Пощенска банка с четвърто поредно отличие „Топ работодател“
Източник: Postbank

П ощенска банка за четвърта поредна година получи престижния сертификат за „Топ работодател“ (Top Employer) в България за 2026 г., присъждан от международния независим Top Employers Institute, който сертифицира най-добрите места за работа в света. Отличието е категоричен знак за силната работодателска марка на банката и за последователната ѝ стратегия, поставяща хората в центъра на всяка трансформация.

Сертификацията идва в резултат на задълбочено оценяване на цялостната политика на Пощенска банка за управление и развитие на човешкия капитал в синхрон с най-добрите работодателски практики в световен мащаб, както и на устойчивите програми на компанията, които създават подкрепяща, мотивираща и модерна работна среда. Банката получава признанието благодарение на дългосрочните си инвестиции и иновативен лидерски подход в управлението на таланти, обучението, развитието и грижата за благосъстоянието на служителите, приобщаване, иновации и технологичен напредък в подкрепа на хората.

„Престижният сертификат от международния и независим Top Employers Institute е признание за нашата културна идентичност, която устойчиво развиваме, за да запазим мястото си сред най-добрите и предпочитани компании за работа в света. Стратегическият ни фокус върху хората, културата и развитието дава реални резултати. Вярваме, че истинската трансформация започва отвътре – с нашите екипи, тяхната ангажираност, увереност и желание да растат. Благодарим на всички колеги, които всеки ден допринасят за това Пощенска банка да бъде място, където се създава бъдеще с грижа, смисъл и визия“, коментират от Пощенска банка.

Като част от дългосрочната си стратегия за устойчиво развитие и „дигитална трансформация с човешко лице“, Пощенска банка стартира мащабната си вътрешна програма Future Skills Academy за обучение и развитие на всички служители в посока дигитални и личностни умения. Future Skills Academy, както и AI кариерните асистенти – Story Builder, CV Assistant и Interview Trainer на банката – са избрани за HR Best practice от международния Top Employers Institute.

Top Employers Institute е световен авторитет в областта на стратегиите за управление на човешките ресурси. Годишното му проучване отличава най-добрите работодатели на международно ниво, които постигат високи резултати и успешно внедряват доказани, световно утвърдени HR практики. Глобалната програма за сертифициране обхваща 20 ключови области, сред които управление на таланти, обучение и развитие, многообразие, равенство и приобщаване, благосъстояние, организационна култура и иновации.

Само през настоящата година Пощенска банка затвърди позицията си на един от най-успешните работодатели в страната с редица престижни награди, сред които отличия от Employer Brand Stars Awards 2025 в категориите „Онбординг“, „Стажантска програма“ и „Награда за специални постижения на журито“, първо място в категория „Привличане на таланти“ от Forbes HR & Employer Branding Awards 2025, както и четири награди от Career Show Awards 2025, включително „Най-добър работодател – Банкиране“ и „Най-добър работодател – Финанси“.

Сертификатът Top Employer 2026 е логично продължение на тази последователна и устойчива политика.

Повече за Пощенска банка и възможностите за стаж, работа и развитие при утвърден топ работодател можете да научите на www.postbank.bg и на кариерния сайт www.careers.postbank.bg

Последвайте ни
Битов скандал в Русе завърши със смърт

Битов скандал в Русе завърши със смърт

Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Линейка блъсна дете на пешеходна пътека в Хасково

Линейка блъсна дете на пешеходна пътека в Хасково

Петте зодии, родени да бъдат победители

Петте зодии, родени да бъдат победители

Как да проверите просрочените си задължения онлайн

Как да проверите просрочените си задължения онлайн

pariteni.bg
Сетиха се, EС обмисля да сложи мита на китайските хибриди

Сетиха се, EС обмисля да сложи мита на китайските хибриди

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 6 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 6 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 5 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 6 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното</p>

Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното и компенсации за хората, останали на студено

България Преди 12 минути

Велислава Делчева е сезирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Свят Преди 15 минути

Пекин призова САЩ "да спазват стриктно принципа за един Китай".

„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”

„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 25 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

Свят Преди 25 минути

"Може да се каже, че срещата ни миналата година отвори нова страница в подобряването на отношенията между Китай и Канада", заяви китайският лидер

Невиждани кадри показват изолирано диво племе от Амазонка (СНИМКИ)

Невиждани кадри показват изолирано диво племе от Амазонка (СНИМКИ)

Свят Преди 29 минути

Изследователите изчисляват, че близо 200 изолирани групи все още съществуват по света, повечето от тях в тропическите гори на Амазонка в Бразилия и Перу

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново

България Преди 37 минути

От предприятието разполагат с 24 часа, за да спрат безопасно 50% от производствената линия

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

България Преди 48 минути

Още при първоначалното ѝ прилагане са установени три аварии

<p>Хулио Иглесиас отхвърли &quot;неверните&quot; обвинения в сексуален тормоз</p>

Хулио Иглесиас отхвърли обвиненията в сексуален тормоз като "абсолютно неверни"

Любопитно Преди 51 минути

Според обвиненията между януари и октомври 2021 г. Иглесиас „нападал и сексуално тормозил" жените, представени с псевдонимите Лаура и Ребека, тогава съответно на 22 и 28 години

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

България Преди 1 час

От парламентарната трибуна той заяви, че сценариите, разпространявани в публичното пространство, не отговарят на истината

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Свят Преди 1 час

Разбиха схема с фалшиви документи за автомобили в София, двама са задържани

Разбиха схема с фалшиви документи за автомобили в София, двама са задържани

България Преди 1 час

ПП-ДБ настояват правната комисия да разгледа декларация, с която се предлага за незабавно избиране на нов главен прокурор

ПП-ДБ настояват правната комисия да разгледа декларация, с която се предлага за незабавно избиране на нов главен прокурор

България Преди 1 час

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"

България Преди 2 часа

Според главен комисар Любомир Николов причината за смъртоносния пожар е включено зарядно устройство

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

България Преди 2 часа

"За нас е важно, че постигнатият консенсус е за това да отидем колкото се може по-скоро на избори", заяви премиерът в оставка

Кадри от смъртоносната стихия в "Свобода", отнела 3 живота

Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“

България Преди 2 часа

От болница „Пирогов“ уточняват, че подобни случаи на вдишване на токсични газове изискват болнично лечение и наблюдение, тъй като симптомите могат да се развият със закъснение

Литературна експлозия през 2026 г.: От Иванка Тръмп до Джон Гришам – какво ще четем?

Литературна експлозия през 2026 г.: От Иванка Тръмп до Джон Гришам – какво ще четем?

Любопитно Преди 2 часа

Очакват ни дебюти, нови поредици, преводи на емблематични чуждестранни автори и творби на български автори

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

DARA селекцията за "Евровизия": Дара представя новата си песен "Онче Бонче"

Edna.bg

Аштън Къчър изненада с думи за бившата си съпруга Деми Мур

Edna.bg

Останаха само трима от ерата "Гриша Ганчев"

Gong.bg

Трансферите между ЦСКА и Ботев Враца не спират, още двама отидоха под Околчица

Gong.bg

АПС прие и върна неизпълнен третия мандат. Президентът: Отиваме на избори

Nova.bg

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви

Nova.bg