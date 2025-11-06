Любопитно

Графа предизвиква своя музикален усет в “Пееш или лъжеш” тази неделя

Геро и Румен Угрински ще бъдат специални гости в панела на съветниците

6 ноември 2025, 13:06
Графа предизвиква своя музикален усет в "Пееш или лъжеш" тази неделя
Т ази неделя “Пееш или лъжеш” се превръща в истинска музикална арена, на която любимият водещ Димитър Рачков ще посрещне един от най-обичаните български изпълнители – Владимир Ампов - Графа. Той ще се впусне в забавно, но и предизвикателно музикално приключение, в което ще трябва да разчита на музикалния си усет, за да открие кои от участниците наистина пеят и кои се преструват.

Тази седмица до опитните съветници Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов застават талантливите актьори Герасим Георгиев - Геро и Румен Угрински. Двамата приятели ще внесат буря от смях, но и истински творчески хаос в панела на съветниците, докато спорят и опитват да помогнат на Графа в неговия избор.

“Мисля, че няма да ме заблудят, но никога не можеш да си сигурен”, споделя Графа минути преди да се впусне в шоуто. В специалната рубрика на Елизабет Методиева в “На кафе” той признава, че следи предаването като зрител и има предварително изградена стратегия за своята игра: “Ще следя много внимателно историите, защото именно там има много улики и пробойни”.

На сцената и тази седмица няма да липсват изненади. Учителката, Ученичката, Фармацевтката и още петима мистериозни участници ще дадат всичко от себе си, за да заблудят Графа и да спечелят симпатиите на панела. Ще успеят ли обаче да разобличат лъжците, за да пее Графа в дует с талантлив певец?

Гледайте “Пееш или лъжеш” тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.

