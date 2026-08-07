Горещото време може да убие вашия смартфон: Как да го предпазите от прегряване

Е кстремните лятна горещини могат не само да забавят работата на смартфона ви, но и значително да съкратят живота на батерията му. Експерти от изданието Which? обясняват как да предпазите устройството си от прегряване и кои са грешките, които трябва да избягвате при опитите си да го охладите.
Постоянното прегряване съсипва батерията
Продължителното излагане на високи температури ускорява деградацията на батерията и може да активира т.нар. thermal throttling – принудително ограничаване на скоростта на процесора, предназначено да предотврати сериозни повреди по хардуера.
Как Android Auto претоварва смартфона на дълъг път
Чести грешки и сериозни рискове
Експертите предупреждават да не използвате шокови методи за охлаждане на прегрели устройства.
„Никога не поставяйте горещия телефон в хладилник, фризер или върху пликове с лед. Внезапната промяна в температурата може да причини вътрешен конденз, който да повреди електронните компоненти и да доведе до корозия“, съветват специалистите.
При първите цикли на критично прегряване (системно предупреждение на екрана, рязко затъмняване на дисплея или замръзване на интерфейса), експертите препоръчват да следвате следните стъпки:
- Изключете напълно устройството.
- Свалете предпазния калъф (кейс).
- Преместете смартфона на сенчесто място с естествена циркулация на въздуха и го оставете там за 5–10 минути.
Телефонът ви се зарежда цяла нощ? Ето какво причинявате на батерията
Правила за защита на смартфона от прегряване
За да помогнете на устройството да разсейва топлината по-лесно и да намалите натоварването му, следвайте тези съвети:
- Избягвайте пряката слънчева светлина: Не оставяйте телефона си върху арматурното табло в колата, под стъкло или на открити слънчеви повърхности.
- Намалете яркостта на екрана: Изключете автоматичната яркост, намалете я ръчно и включете тъмния режим (Dark Mode).
- Ограничете тежките приложения: Игрите, инструментите с изкуствен интелект (AI), дългите видеозаписи в 4K и GPS навигацията на пряка слънчева светлина бързо нагряват устройството.
- Използвайте прохладни места за навигация: В автомобила поставете стойката за телефон близо до отвора на климатика или разчитайте само на гласови инструкции с изключен екран.
- Включете режима за пестене на енергия (Power Saving): Това ограничава скоростта на процесора, честотата на опресняване на екрана, 5G връзката и работата на приложенията във фон. За максимален ефект можете временно да включите самолетен режим (Airplane mode).
- Внимавайте при зареждане: Бързото и безжичното зареждане генерират допълнителна топлина. Избягвайте да използвате телефона си, докато го зареждате в гореща среда.
- Махнете дебелите калъфи: Плътните силиконови, кожени или масивни удароустойчиви кейсове задържат топлината. Тънките калъфи с графитни елементи или алуминиеви рамки осигуряват много по-добра топлопроводимост.
- Обновявайте софтуера: Редовните актуализации на операционната система и приложенията съдържат оптимизации, които подобряват управлението на ресурсите на процесора и намаляват излишната фонова активност.