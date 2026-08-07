Горещото време може да убие вашия смартфон: Как да го предпазите от прегряване

Е кстремните лятна горещини могат не само да забавят работата на смартфона ви, но и значително да съкратят живота на батерията му. Експерти от изданието Which? обясняват как да предпазите устройството си от прегряване и кои са грешките, които трябва да избягвате при опитите си да го охладите.

Постоянното прегряване съсипва батерията

Продължителното излагане на високи температури ускорява деградацията на батерията и може да активира т.нар. thermal throttling – принудително ограничаване на скоростта на процесора, предназначено да предотврати сериозни повреди по хардуера.

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Чести грешки и сериозни рискове

Експертите предупреждават да не използвате шокови методи за охлаждане на прегрели устройства.

„Никога не поставяйте горещия телефон в хладилник, фризер или върху пликове с лед. Внезапната промяна в температурата може да причини вътрешен конденз, който да повреди електронните компоненти и да доведе до корозия“, съветват специалистите.

При първите цикли на критично прегряване (системно предупреждение на екрана, рязко затъмняване на дисплея или замръзване на интерфейса), експертите препоръчват да следвате следните стъпки:

Изключете напълно устройството.

Свалете предпазния калъф (кейс).

Преместете смартфона на сенчесто място с естествена циркулация на въздуха и го оставете там за 5–10 минути.

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Правила за защита на смартфона от прегряване

За да помогнете на устройството да разсейва топлината по-лесно и да намалите натоварването му, следвайте тези съвети: