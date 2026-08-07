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Горещото време може да убие вашия смартфон: Как да го предпазите от прегряване

Какво в никакъв случай не трябва да правите?

7 август 2026, 08:18
Горещото време може да убие вашия смартфон: Как да го предпазите от прегряване
Източник: IStock

Е кстремните лятна горещини могат не само да забавят работата на смартфона ви, но и значително да съкратят живота на батерията му. Експерти от изданието Which? обясняват как да предпазите устройството си от прегряване и кои са грешките, които трябва да избягвате при опитите си да го охладите.

Постоянното прегряване съсипва батерията

Продължителното излагане на високи температури ускорява деградацията на батерията и може да активира т.нар. thermal throttling – принудително ограничаване на скоростта на процесора, предназначено да предотврати сериозни повреди по хардуера.

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Чести грешки и сериозни рискове

Експертите предупреждават да не използвате шокови методи за охлаждане на прегрели устройства.

„Никога не поставяйте горещия телефон в хладилник, фризер или върху пликове с лед. Внезапната промяна в температурата може да причини вътрешен конденз, който да повреди електронните компоненти и да доведе до корозия“, съветват специалистите.

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При първите цикли на критично прегряване (системно предупреждение на екрана, рязко затъмняване на дисплея или замръзване на интерфейса), експертите препоръчват да следвате следните стъпки:

  • Изключете напълно устройството.
  • Свалете предпазния калъф (кейс).
  • Преместете смартфона на сенчесто място с естествена циркулация на въздуха и го оставете там за 5–10 минути.

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Правила за защита на смартфона от прегряване

За да помогнете на устройството да разсейва топлината по-лесно и да намалите натоварването му, следвайте тези съвети:

  1. Избягвайте пряката слънчева светлина: Не оставяйте телефона си върху арматурното табло в колата, под стъкло или на открити слънчеви повърхности.
  2. Намалете яркостта на екрана: Изключете автоматичната яркост, намалете я ръчно и включете тъмния режим (Dark Mode).
  3. Ограничете тежките приложения: Игрите, инструментите с изкуствен интелект (AI), дългите видеозаписи в 4K и GPS навигацията на пряка слънчева светлина бързо нагряват устройството.
  4. Използвайте прохладни места за навигация: В автомобила поставете стойката за телефон близо до отвора на климатика или разчитайте само на гласови инструкции с изключен екран.
  5. Включете режима за пестене на енергия (Power Saving): Това ограничава скоростта на процесора, честотата на опресняване на екрана, 5G връзката и работата на приложенията във фон. За максимален ефект можете временно да включите самолетен режим (Airplane mode).
  6. Внимавайте при зареждане: Бързото и безжичното зареждане генерират допълнителна топлина. Избягвайте да използвате телефона си, докато го зареждате в гореща среда.
  7. Махнете дебелите калъфи: Плътните силиконови, кожени или масивни удароустойчиви кейсове задържат топлината. Тънките калъфи с графитни елементи или алуминиеви рамки осигуряват много по-добра топлопроводимост.
  8. Обновявайте софтуера: Редовните актуализации на операционната система и приложенията съдържат оптимизации, които подобряват управлението на ресурсите на процесора и намаляват излишната фонова активност.
Източник: РБК    
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