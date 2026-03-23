Любопитно

Голямата лъжа за детокса: Защо гладуването не работи и как тялото всъщност се чисти само?

23 март 2026, 06:40
Източник: iStock

Т ялото ви има много начини да се прочисти, пише BBC. Ето как да му помогнете.

Ако сте се отдали на повечко хапване в последните дни, може би сега обмисляте детоксикираща (или „детокс“) диета за няколко седмици, за да прочистите организма си. Но от гладуването със сокове до многото други режими с ограничен прием на енергия или протеини, често има малко доказателства, че те действително работят за елиминиране на токсините или за контрол на теглото.

Дори думата „токсини“, която обикновено се отнася до вещества, отровни за организмите, често се използва по неясен и неопределен начин при рекламирането на тези диети. И макар че в околната среда със сигурност има вредни вещества, телата ни притежават набор от невероятно ефективни механизми да се отърват от тях по естествен път.

Ето някои от начините, по които можете да подпомогнете тези процеси:

Яжте повече фибри

По-голямата част от нас консумират твърде малко фибри. В САЩ около 97% от мъжете и 90% от жените не достигат препоръчителния прием. Всъщност повечето хора консумират по-малко от половината от необходимото количество.

Фибрите имат огромно влияние върху здравето ни. Те помагат за намаляване на възпаленията, укрепват имунната система и могат да повлияят на мозъчната функция, настроението и когнитивните способности. Доказано е също, че намаляват риска от много хронични заболявания, включително сърдечносъдови заболявания, диабет тип 2 и рак на дебелото черво.

Начинът, по който фибрите ни помагат да прочистим телата си, е една от причините за тези благоприятни въздействия:

Механично прочистване: Фибрите увеличават размера на изпражненията, правейки ги по-меки и лесни за изхвърляне, което ограничава времето, през което вредните вещества са в контакт с червата.

Магнит за токсини: Изследвания от 2015 г. показват, че фибрите се свързват с токсични йони като олово, арсен и мед, подпомагайки тяхното отделяне. Те помагат и за изхвърлянето на жлъчните киселини, което понижава холестерола.

Защита на органите: Фибрите предпазват бъбреците и черния дроб – двата най-важни органа за детоксикация – като ограничават вредните бактерии и хранят полезните.

Най-добрите източници: Сушени плодове (кайсии), листни зеленчуци (спанак), бобови растения (нахут, леща, боб), овесени ядки и пълнозърнести храни.

Пийте повече вода

Водата е ключова за изхвърлянето на отпадъци като натрий и урея чрез бъбреците. Дехидратацията води до натрупване на отпадъчни продукти и повишава риска от камъни в бъбреците.

Вместо остарялата препоръка за 2 литра вода, съвременните проучвания сочат, че 1,5 до 1,8 литра на ден (около 6-7 чаши) са достатъчни за повечето хора. Към този прием се числят също нискомасленото мляко, чаят и кафето без захар.

Помогнете на белите си дробове

Американската белодробна асоциация (ALA) предупреждава да не се доверявате на продукти за „бързо прочистване“ на белите дробове, тъй като те могат да бъдат опасни. Вместо това:

Избягвайте замърсителите: Отказването от тютюнопушенето и електронните цигари е най-важната стъпка.

Чист въздух у дома: Ограничете употребата на ароматизатори, свещи и почистващи продукти със силни аромати (летливи органични съединения).

Движение: Кардио упражненията и свиренето на духови инструменти засилват дихателните мускули и намаляват възпаленията.

Насладете се на съня си (Истинското „промиване на мозъка“)

Всяка нощ през пространствата около мозъчните клетки преминава течност, която отмива церебралните отпадъци – включително бета-амилоидите, свързани с болестта на Алцхаймер.

Цереброспиналната течност се изпомпва най-активно по време на фазите на съня. Липсата на сън (по-малко от 7 часа) нарушава кръвно-мозъчната бариера и пречи на този процес, което води до забавени когнитивни способности на следващия ден.

Съвет: Някои проучвания показват, че спането на дясната страна може да подобри изчистването на токсините, но е важно преди всичко да имате редовен и качествен сън.

Поддържайте форма (Но не чрез изпотяване)

Много хора вярват, че могат да „изпотят токсините“ в сауната или на гореща йога. Учените обаче са категорични: потта е предимно вода и служи за охлаждане, а не за детоксикация.

Истинската полза от упражненията е, че те увеличават притока на кръв към черния дроб и бъбреците, позволявайки им да филтрират отпадъците по-ефективно. Силовите тренировки и аеробните упражнения (плуване, колоездене, бързо ходене) намаляват мазнините в черния дроб, което подобрява неговата филтрираща способност.

Заключение

Дългосрочният план е това, което има значение. „Сухият януари“ е добро начало, но умерената консумация на алкохол и спазването на средиземноморска диета през цялата година носят истинските ползи. Научно обоснованите промени в начина на живот работят само ако се придържате към тях по-дълго от няколко седмици.

 

Източник: BBC    
Последвайте ни
Зимата не си тръгва: До минус 4° в началото на седмицата, валежи от дъжд и сняг

Зимата не си тръгва: До минус 4° в началото на седмицата, валежи от дъжд и сняг

Ерата на дигиталната измама: Вижте защо най-лесният начин да познаете AI видеото е неговото лошо качество

Ерата на дигиталната измама: Вижте защо най-лесният начин да познаете AI видеото е неговото лошо качество

Израел нанесе мащабна вълна от удари в Техеран

Израел нанесе мащабна вълна от удари в Техеран

Козметичен трик или реална грижа? Истината, която експертите крият за популярен продукт

Козметичен трик или реална грижа? Истината, която експертите крият за популярен продукт

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 1 ден
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 1 ден
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 1 ден
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рекорден брой нарушения преди вота, вече текат разследвания

Рекорден брой нарушения преди вота, вече текат разследвания

България Преди 8 минути

Координационният съвет за подготовка на изборите ще даде брифинг

Kрайната десница с провал на местните избори във Франция

Kрайната десница с провал на местните избори във Франция

Свят Преди 8 часа

Грегоар: Париж реши да остане верен на своята история

Приключиха мирните преговори между САЩ и Украйна в Маями

Приключиха мирните преговори между САЩ и Украйна в Маями

Свят Преди 10 часа

След първия ден на преговорите на 21 март Уиткоф нарече разговорите „конструктивни"

Пълна победа на десните се очертава в Германия на изборите в Рейнланд-Пфалц

Пълна победа на десните се очертава в Германия на изборите в Рейнланд-Пфалц

Свят Преди 10 часа

Вотът се разглежда като важен индикатор за политическите нагласи в страната

Куба се готви за атака от САЩ, но търси преговори

Куба се готви за атака от САЩ, но търси преговори

Свят Преди 11 часа

Страната прави всичко възможно, за да се справи със ситуацията

Ескалация, Саудитска Арабия гони ирански дипломати

Ескалация, Саудитска Арабия гони ирански дипломати

Свят Преди 11 часа

Страната си запазва правото на ответни мерки, основани на самозащита

Страшна катастрофа край Враца, има жертви

Страшна катастрофа край Враца, има жертви

България Преди 13 часа

Пътният инцидент е станал в следобедните часове

Пожар унищожи луксозни яхти за 100 млн. долара в Бодрум

Пожар унищожи луксозни яхти за 100 млн. долара в Бодрум

Свят Преди 13 часа

Пожарът е избухнал около 3:40 ч. през нощта на яхта, закотвена в пристанището

Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Свят Преди 14 часа

Звездата разказа за ужаса и манипулациите, на които е била подложена

Експлозия в Истанбул, две сгради се сринаха

Експлозия в Истанбул, две сгради се сринаха

Свят Преди 14 часа

Най-вероятната причина за експлозията е възпламеняване на газ

Жена умря по време на полет, миризма на разложение и шок в самолета

Жена умря по време на полет, миризма на разложение и шок в самолета

Свят Преди 14 часа

Жена на около 60 години е починала около час след излитане

Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси

Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси

Свят Преди 15 часа

Ограниченията ще останат в сила до второ нареждане

Тир се обърна в канавката на магистрала "Тракия"

Тир се обърна в канавката на магистрала "Тракия"

България Преди 15 часа

Иран заплаши да унищожи петролните и газови съоръжения в Близкия изток

Иран заплаши да унищожи петролните и газови съоръжения в Близкия изток

Свят Преди 15 часа

Калибаф заяви, че инфраструктурата в региона на Близкия изток ще се превърне в „легитимна цел“

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

България Преди 16 часа

По предложение на Борисов, делегатите преизбраха за заместник-председатели на ГЕРБ Томислав Дончев и Даниел Митов

Тръмп ще разположи агенти на ICE на летищата в САЩ

Тръмп ще разположи агенти на ICE на летищата в САЩ

Свят Преди 16 часа

"В понеделник ICE ще отиде на летищата, за да помогне на нашите чудесни агенти от TSA, които са останали на работа", написа той в публикация в Трут Соушъл

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Къде се намира най-високият водопад в Родопите

sinoptik.bg
1

Баба Марта си отива с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Скандалът, който обикаля световните медии: Дъщерята на Жоржиньо разплакана след среща с Чапъл Роан

Edna.bg

Сексоложка обясни популярността на нов, необичаен фетиш

Edna.bg

Пълни резултати от 65-ата анкета „Футболист на годината", много интересни имена спечелиха точки

Gong.bg

Интер отново сбърка - Фиорентина спря "нерадзурите"

Gong.bg

За първи път от 16 години: Медал за България на Световно по лека атлетика (ВИДЕО)

Nova.bg

Операция "Валкирия" и Вълчата бърлога - скритият горски щаб на Хитлер

Nova.bg