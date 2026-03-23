Голямата лъжа за детокса: Защо гладуването не работи и как тялото всъщност се чисти само?

Т ялото ви има много начини да се прочисти, пише BBC. Ето как да му помогнете.

Ако сте се отдали на повечко хапване в последните дни, може би сега обмисляте детоксикираща (или „детокс“) диета за няколко седмици, за да прочистите организма си. Но от гладуването със сокове до многото други режими с ограничен прием на енергия или протеини, често има малко доказателства, че те действително работят за елиминиране на токсините или за контрол на теглото.

Дори думата „токсини“, която обикновено се отнася до вещества, отровни за организмите, често се използва по неясен и неопределен начин при рекламирането на тези диети. И макар че в околната среда със сигурност има вредни вещества, телата ни притежават набор от невероятно ефективни механизми да се отърват от тях по естествен път.

Ето някои от начините, по които можете да подпомогнете тези процеси:

Яжте повече фибри

По-голямата част от нас консумират твърде малко фибри. В САЩ около 97% от мъжете и 90% от жените не достигат препоръчителния прием. Всъщност повечето хора консумират по-малко от половината от необходимото количество.

Фибрите имат огромно влияние върху здравето ни. Те помагат за намаляване на възпаленията, укрепват имунната система и могат да повлияят на мозъчната функция, настроението и когнитивните способности. Доказано е също, че намаляват риска от много хронични заболявания, включително сърдечносъдови заболявания, диабет тип 2 и рак на дебелото черво.

Начинът, по който фибрите ни помагат да прочистим телата си, е една от причините за тези благоприятни въздействия:

Механично прочистване: Фибрите увеличават размера на изпражненията, правейки ги по-меки и лесни за изхвърляне, което ограничава времето, през което вредните вещества са в контакт с червата.

Магнит за токсини: Изследвания от 2015 г. показват, че фибрите се свързват с токсични йони като олово, арсен и мед, подпомагайки тяхното отделяне. Те помагат и за изхвърлянето на жлъчните киселини, което понижава холестерола.

Защита на органите: Фибрите предпазват бъбреците и черния дроб – двата най-важни органа за детоксикация – като ограничават вредните бактерии и хранят полезните.

Най-добрите източници: Сушени плодове (кайсии), листни зеленчуци (спанак), бобови растения (нахут, леща, боб), овесени ядки и пълнозърнести храни.

Пийте повече вода

Водата е ключова за изхвърлянето на отпадъци като натрий и урея чрез бъбреците. Дехидратацията води до натрупване на отпадъчни продукти и повишава риска от камъни в бъбреците.

Вместо остарялата препоръка за 2 литра вода, съвременните проучвания сочат, че 1,5 до 1,8 литра на ден (около 6-7 чаши) са достатъчни за повечето хора. Към този прием се числят също нискомасленото мляко, чаят и кафето без захар.

Помогнете на белите си дробове

Американската белодробна асоциация (ALA) предупреждава да не се доверявате на продукти за „бързо прочистване“ на белите дробове, тъй като те могат да бъдат опасни. Вместо това:

Избягвайте замърсителите: Отказването от тютюнопушенето и електронните цигари е най-важната стъпка.

Чист въздух у дома: Ограничете употребата на ароматизатори, свещи и почистващи продукти със силни аромати (летливи органични съединения).

Движение: Кардио упражненията и свиренето на духови инструменти засилват дихателните мускули и намаляват възпаленията.

Насладете се на съня си (Истинското „промиване на мозъка“)

Всяка нощ през пространствата около мозъчните клетки преминава течност, която отмива церебралните отпадъци – включително бета-амилоидите, свързани с болестта на Алцхаймер.

Цереброспиналната течност се изпомпва най-активно по време на фазите на съня. Липсата на сън (по-малко от 7 часа) нарушава кръвно-мозъчната бариера и пречи на този процес, което води до забавени когнитивни способности на следващия ден.

Съвет: Някои проучвания показват, че спането на дясната страна може да подобри изчистването на токсините, но е важно преди всичко да имате редовен и качествен сън.

Поддържайте форма (Но не чрез изпотяване)

Много хора вярват, че могат да „изпотят токсините“ в сауната или на гореща йога. Учените обаче са категорични: потта е предимно вода и служи за охлаждане, а не за детоксикация.

Истинската полза от упражненията е, че те увеличават притока на кръв към черния дроб и бъбреците, позволявайки им да филтрират отпадъците по-ефективно. Силовите тренировки и аеробните упражнения (плуване, колоездене, бързо ходене) намаляват мазнините в черния дроб, което подобрява неговата филтрираща способност.

Заключение

Дългосрочният план е това, което има значение. „Сухият януари“ е добро начало, но умерената консумация на алкохол и спазването на средиземноморска диета през цялата година носят истинските ползи. Научно обоснованите промени в начина на живот работят само ако се придържате към тях по-дълго от няколко седмици.