Инцидентът на брега Догер през 1904 г: Голямата грешка на Русия

П рез нощта на 21 октомври 1904 г. руският императорски флот прави толкова сериозна грешка, че едва не се оказва във война с Обединеното кралство. Това е разгарът на Руско-японската война и руският Балтийски флот плава през част от Северно море, наречена Догер Банк, когато забелязва няколко британски траулера. Траулери, които той объркал с японски торпедни катери. Руснаците открили огън както по гражданските кораби, така и по себе си, което довело до тежки последици.

Инцидентът предизвикал международен отзвук, особено във Великобритания, и довел до дипломатическа криза между Русия и Обединеното кралство. Инцидентът станал известен като „Инцидентът на брега Догер“, но е наричан още „Инцидентът в Северно море“, „Руското възмущение“ (британската преса е безпощадна) и по-слабо - „Инцидентът в Хъл“.

Хаос в морето - какво се е случило?

Под командването на адмирал Зиновий Рожественски руският Балтийски флот плавал в Северно море и се насочвал към Далечния изток, където трябвало да подкрепи Тихоокеанската ескадра, разположена в Порт Артур в Китай. Флотът бил съставен от многобройни бойни кораби, включително линкори, крайцери и разрушители, които са в повишена бойна готовност.

Флотът смятал, че вече е забелязал японски крайцери в района предишния ден, както и балони, и адмиралът призовал хората си да следят. Когато флотът наближил Догер Банк, известен риболовен район, нощта била тъмна и мъглива, което довело до ужасна видимост. Около полунощ един руски наблюдател съобщил, че вижда малки кораби наблизо. Вече изплашените и неопитни руски екипажи си направили изводи и започнали да се подготвят за предстояща атака.

Военните кораби осветили траулерите с мощните си прожектори, но не отделили време да проверят целите си. По заповед на адмирал Рожественски те открили огън и отприщили бараж от оръдия и снаряди по беззащитните британски риболовни траулери от Хъл. За съжаление траулерите са били по средата на рейса и са били със спуснати мрежи, което означава, че не са могли дори да се опитат да избягат.

Британският траулер „Крейн“ е потопен, а капитанът и боцманът му губят живота си. Поне четири други траулера, сред които Mino, Moulmein и Snipe, са повредени, а шестима рибари са ранени. За съжаление, един от тях е смъртно ранен и умира няколко месеца по-късно от нараняванията си.

При странно стечение на обстоятелствата руският флот дори не се измъкнал невредим, като по някакъв начин успял да се простреля в крака. В хаоса руснаците обстрелват техния крайцер „Аврора“. Един моряк и руски православен свещеник са били убити. По-късно руснаците се опитвали да скрият този смущаващ аспект на инцидента, но той е разкрит, след като безжичните съобщения са разтълкувани от британската станция „Феликсстоу“.

Целият този жалък инцидент продължил около двадесет минути, като руснаците стрелвали спорадично през цялото време. Накрая, изглежда, разбрали, че врагът не отвръщал на огъня, и адмиралът обявил прекратяване. Едва тогава моряците осъзнали катастрофалната си грешка. Руският флот, разтърсен и смутен, се отдалечил, без да се опита да помогне на оцелелите, без да знае за международния скандал, който скоро ще последва.

Как Русия е допуснала такава огромна грешка?

Достатъчно е да кажем, че инцидентът на брега Догер е грешка с епични размери. Но как точно целият руски флот е стрелял по група беззащитни рибари? Дали всичко се дължи на некадърност? Е, в основата на грешката стоят повишената параноя и липсата на подходящо военноморско обучение.

На първо място, руският Балтийски флот е бил в повишена бойна готовност, тъй като се страхува да не срещне японски сили. В Руско-японската война Русия вече е претърпяла значителни загуби, което е допринесло за чувството на отчаяние и повишена бдителност. Това безпокойство се засилвало от слуховете и фалшивите съобщения за японски кораби, които дебнали в европейски води.

Руското разузнаване е предупредило флота, че в региона действа вражеско разузнаване. Руснаците бяха особено загрижени за торпедните катери - технология, която всички големи военноморски сили бяха разработили наскоро. Тези малки кораби имаха потенциала да нанасят щети и да потопяват много по-големи от тях бойни кораби и бяха изключително трудни за откриване. Постоянният страх от атаки с торпедни катери бе оставил своя отпечатък върху моряците и командирите на руския флот.

Малко преди инцидента адмирал Рожественски е предупреден, че в региона са забелязани японски торпедни катери. Според доклада корабите „показвали светлини само на мизенмачтата, за да може от разстояние да бъдат взети за рибарски лодки“. Адмиралът приема този доклад за чиста монета и нарежда на корабите си да преминат бързо през района.

Адмиралът не бил сам в параноята си - инцидентът на Догер Банк не бил първият случай, в който руски кораби стреляли по невинни рибари. Руският флот вече стрелял по рибари, които носели консулски депеши до тях близо до датския бряг. Предполага се, че единствената причина, поради която тези рибари са оцелели, е, че руският флот едва ли е можел да стреля право.

Това води до следващата причина, поради която инцидентът изобщо се е случил: лошото обучение. Руският флот е бил съставен предимно от неопитни и зле обучени моряци-новобранци. Много от тях никога преди това не бяха виждали бой и не знаели какво да търсят, когато забелязват вражески кораби.

Неуспешната комуникация във флота допълнително засилвала проблема. Заповедите се давали и изпълнявали без задълбочена проверка, а хаотичната обстановка на борда не позволявала да се осъществи ясна комуникация. Руската командна структура също изиграла роля, тъй като решението на адмирал Рожественски да открие огън не била достатъчно оспорено или проверено.

The Russian Baltic Fleet misidentified British trawlers as Japanese torpedo boats #OTD in 1904, sparking the Dogger Bank incident in which one fishing ship was sunk with two fatalities. Russian warships mistakenly exchanged fire, killing a sailor and an Orthodox priest. #history pic.twitter.com/26XLNiJrOZ