"Блатни тела" и Йотци: Как работи естественото мумифициране

М умии са откривани на всеки континент на Земята. Без съмнение знаете за умишлено мумифицирани египетски мумии, направени от древните цивилизации в памет на починалите, но също така е възможно мумифицирането да се случи по напълно естествен начин при екстремни природни обстоятелства.

Ключът е да се нарушат естествените етапи на разлагане. По този начин се затрудняват микроорганизмите и ензимите, които разграждат тялото след смъртта. Това може да се постигне в условия на студ, екстремна сухота, киселинни условия или просто липса на кислород.

Как се правят “пустинни мумии”?

В сухи условия, например, е възможно човешкото тяло спонтанно да се мумифицира благодарение на липсата на вода. Изправено пред изключително суха и гореща среда тялото може да се дехидратира достатъчно бързо преди микроорганизмите и ензимите да успеят да разградят повечето телесни тъкани, запазвайки ги в относително добро състояние.

„Повечето ензими работят във водна среда. Следователно естественото отстраняване на водата забавя процеса на разлагане, което в крайна сметка води до неговото спиране. При спонтанното мумифициране процесът на естествена телесна загуба на вода се случва по-бързо, отколкото напредването на ензимната активност“. Това се посочва в книгата за мумификация “Taphonomy of Human Remains: Forensic Analysis of the Dead and the Depositional Environment”.

Тялото обаче не винаги ще изсъхне равномерно, посочва авторът на книгата. Части от тялото като ръцете и гениталиите ще се дехидратират относително бързо, съобщава IFLScience. Оттам допълват, че на вътрешните органи, като сърцето, ще им отнеме известно време.

Примери за този тип мумифициране включват мумиите от Чинчоро в пустинята Атакама. Смята се, че някои от телата са били умишлено мумифицирани. Те са били на възраст около 7000 години, което означава, че са значително по-стари от египетските мумии. По-старите екземпляри, намерени в региона изглежда са били мумифицирани естествено от условията в пустинята. Тези естествено запазени тела може да са на 9000 години.

Как се правят “блатни тела”?

Друг ефективен начин за естествено запазване на човешкото тяло е поставянето му в торфено блато. Огромен брой от тези така наречени блатни тела са открити в Северна Европа - в Дания, Германия, Холандия, Швеция, Полша, Ирландия и Обединеното кралство.

Ако се потопи в торфено блато, тялото ще бъде подложено на силно киселинни и хладни води, които са лишени от кислород. Освен това някои уникални химични реакции подпомагат процеса на мумифициране.

„Един ключов фактор е растителността, която е специфична за торфените блата. Местата се характеризират с наличието на мъх сфагнум, който расте на повърхността. Когато растението умре, то освобождава полизахарид, наречен сфагнан, който притежава хелатиращи свойства, позволявайки отстраняването на метални йони от разтвора“, се посочва още в книгата.

„В резултат на този процес някои йони като желязо, мед или цинк не са достъпни за бактериите, което ги лишава от важен източник на храна“, посочва авторът.

Тези тежки условия не позволяват на микроорганизмите да започнат бързо разлагане, въпреки че костите в крайна сметка ще се разрушат поради киселинните условия.

Учени посочват, че при подобно естествено мумифициране кожата придобива кафяв цвят. Те уточняват, че косата и ноктите също се запазват.

Най-известният пример за това е човекът Толунд, открит в Дания през 50-те години на миналия век. Когато тялото е забелязано за първи път хората смятали, че принадлежи на местно момче, което наскоро е изчезнало, но останките се оказали много по-стари. Тялото било на 2400 години.

Как се правят ледените мумии?

Студените и ледени условия също са идеална среда за естествена мумификация. Повечето ензими, свързани с разграждането, ще станат неактивни при температури под нулата, оставяйки ги неспособни да разграждат телесните тъкани.

Леденият човек, известен още като Йотци е архетипният пример за тази форма на мумифициране. Тялото му е открито през 1991 г. в Алпите.

Глобалното затопляне, причиняващо размразяването на повече ледници, може да доведе до нови открития на хора като Йотци. IFLScience пише, че е възможно учените да открият мумифициран неандерталец.