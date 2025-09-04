Любопитно

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви"

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

4 септември 2025, 23:25
Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“
Източник: NOVA

В седмицата на обратите двама мъже се разделиха с мечтата си да срещнат любовта в „Диви и красиви“. Актьорът Марио сам взе решение да прекрати участието си в романтичното риалити, като отхвърли гривната на спасението, която Елвира беше приготвила за него. Той напусна Палата на любовта със сълзи на очи и разочарованието, че не е успял да срещне своята половинка.

Източник: NOVA

Емоционалният Божин не се посвени да заяви пред всички, че желанието му да остане в любовната надпревара е единствено, за да докаже на Джулия, че е достоен за нея. Ивелина беше дамата, която трябваше да връчи последната гривна и тя избра да даде шанс на отношенията на Ренета и Асен и да изпрати Божин вкъщи.

Източник: NOVA

Силно напрежение се зароди във връзката между Николай и Евгения. Тенис треньорът обсъди чувствата, които го измъчват с Божин, а след това разговаря и със своята избраница. Думите „Обичам те!“, които те изрекоха при размяната на любовни писма, не бяха достатъчни, за да ги задържат заедно. На вечерната церемония масажистката показа, че въпреки разочарованието от случилото се, тя е запазила топли чувства към партньора си и реши да го спаси.

Извън Палата на любовта, морското приключение, в което се впуснаха Ники и Джулия им помогна да се сближат още повече. Междувременно Ивелина създаде план, с който да разбере дали чувствата между тях са истински, или връзката им е плод на стратегия.

Източник: NOVA

Полярните емоции по време на церемонията по размяна на гривни не приключиха с напускането на Марио и Божин. Водещата Маги Томова беше приготвила следващо изпитание за чувствата на всички участници. Надпреварата продължава само по двойки и без да губят време още същата вечер мъжете трябва да върнат жеста към дамите и да посочат коя е тяхната избраница. Една от дамите ще си тръгне, но коя ще бъде тя?

Не пропускайте да видите в следващия епизод на „Диви и красиви“ в петък от 21:00 ч. по NOVA.

Зрителите на NOVA избират победителите в романтичната надпревара. Гласувайте за двойките в приложението NOVA PLAY вече е активно.

Източник: NOVA    
