Любопитно

„Добре дошли в Дери“: Предисторията на „То“, която ще ви накара отново да се страхувате от Пениуайз

„Добре дошли в Дери“ е предистория на „То“, която изследва ранната история на клоуна Пениуайз

6 ноември 2025, 14:39
„Добре дошли в Дери“: Предисторията на „То“, която ще ви накара отново да се страхувате от Пениуайз
Източник: Getty Images

А нди и Барбара Мускети са истински майстори на хоръра. Преди да се заемат с блокбъстъри като „Светкавицата“, братът и сестрата пробиха в Холивуд именно чрез ужасяващия жанр – с проект под ръководството на Гийермо дел Торо. След като гледа триминутен късометражен филм, в който две малки момичета са преследвани от същество, наречено „Мама“, Дел Торо се свързва с Мускети и им помага да превърнат тази кратка лента, която описва като „една от най-страшните малки сцени, които някога съм виждал“, в пълнометражен филм. Така през 2012 г. на екран излиза „Мама“ – първият им голям успех.

През годините семейство Мускети се утвърди като едни от най-влиятелните творци в Холивуд – с Анди на режисьорския стол и Барбара като негов постоянен продуцент. Сега двамата представят първия си телевизионен сериал – „Добре дошли в Дери“, предистория на „То“, която изследва ранната история на клоуна Пениуайз.

Книгата „То“, написана от Стивън Кинг и публикувана през 1986 г., е смятана от мнозина за неговия шедьовър – дълбока история за детските страхове и травмите на малкия град. Романът вдъхновява минисериала от 90-те с Тим Къри, двата хита на Мускети и сега – новия сериал по HBO.

„Идеята за „Добре дошли в Дери“ се зароди горе-долу по времето, когато завършвахме „То: Глава втора“, след разговори с Бил Скарсгард“, споделя Анди Мускети.

Embed from Getty Images

Сериалът, чиято премиера се състоя по-рано този месец, проследява нови герои от 60-те години на миналия век, които се изправят лице в лице с Пениуайз. Това е първият път, когато в света на „То“ се разказва изцяло оригинална история, а за Мускети – най-дългият и личен проект, кулминация на близо десетилетие, прекарано с тези персонажи.

„Отношението ми към книгата, преди да започнем, не беше същото, каквото е сега. Желанията ти се променят напълно“, казва Анди в интервю за ¡HOLA!.

„Идеята за „Добре дошли в Дери“ се зароди по времето, когато завършвахме „То: Глава втора“, след разговори с Бил Скарсгард. Бяхме много любопитни за филм за произхода на Пениуайз. И тогава мислите ни се развиха и решихме да го превърнем в по-дълъг филм.“

Бил Скарсгард е единственият актьор от предишните филми, който се завръща в сериала, като този път е и сред изпълнителните продуценти.

Въпреки че „Добре дошли в Дери“ представя предимно нови герои и сюжети, сериалът е вдъхновен от ключови моменти от оригиналната книга – онези, които Кинг само загатва или описва загадъчно. Това дава на Мускети и екипа им свободата да изследват неизказаното и да зададат въпросите, които ги вълнуват.

„Ставаше дума главно за създаването на истории около тези големи събития“, обяснява Анди, визирайки интерлюдиите от романа – кратки епизоди, разпръснати из текста и само бегло споменати във филмите.

Работата на Анди и Барбара има пълната подкрепа на самия Стивън Кинг, който вече изрази одобрението си за поредицата в социалните мрежи.

„Това е невероятно вълнуващо и нещо, което ни беше удобно да правим, защото имаме благословията на Стив“, казва Барбара. „Имаме чудесна комуникация с него. Той вижда какво правим, доверява се на нашия процес и също така се вълнува много“, добавя тя със смях.

Анди и Барбара обсъждат и предизвикателството да пренесеш история на ужасите от големия екран в телевизионна среда.

„Отнасям се към всеки епизод като към отделен филм, въпреки че има приемственост и поток на по-голяма история“, казва Анди.

Барбара подчертава ролята на режисьора като ключов фактор в жанра: „Аз идвам от киното, така че режисьорът е Бог“, обяснява тя. „На телевизионен снимачен апарат нещата са по-различни – всичко е подчинено на сценария. Но в жанра на ужаса режисьорът е по-важен от всякога, защото страхът на страницата не винаги се превръща в страх на екрана.“

Хорърът остава един от най-гледаните и най-печеливши жанрове в света – независимо дали става дума за литература, кино или телевизия. Въпреки че дълго време е считан за „по-малко престижен“, той има страстна и вярна публика и често поддържа боксофиса жив.

Жанрът често е неразбран – възприеман като аутсайдер, отхвърлян от критиците като неистинско изкуство. Но „То“ – едно от най-силните изследвания на детските страхове – кара зрителите да се изправят пред най-дълбоките си тревоги и спомени. Това е вечна история, която продължава да печели нови фенове през поколенията, посявайки смразяващ въпрос:

Ами ако детските ви страхове бяха истински? Ами ако чудовището под леглото не беше просто игра на въображението?

„Добре дошли в Дери“ излъчва нови епизоди всяка неделя по HBO Max.

Източник: HOLA!    
Анди Мускети Барбара Мускети хорър Добре дошли в Дери То
Последвайте ни
Здравният министър приема оставката на Обществения съвет за детската болница

Здравният министър приема оставката на Обществения съвет за детската болница

Суша, наводнения и бури - екологичната криза, пред която е изправен Иран

Суша, наводнения и бури - екологичната криза, пред която е изправен Иран

Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

Какво си казаха Ерика Кърк и Джей Ди Ванс в „онзи“ момент – четец по устни разкрива

Какво си казаха Ерика Кърк и Джей Ди Ванс в „онзи“ момент – четец по устни разкрива

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

pariteni.bg
Китайският автомобилен гигант Chery влиза в България

Китайският автомобилен гигант Chery влиза в България

carmarket.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 9 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 7 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 8 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 7 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Огромна криза с боклука заплаши днес София

Огромна криза с боклука заплаши днес София

България Преди 25 минути

„Екобулпак“ възнамерява да преустанови обслужването на цветните контейнери

Шофьор почина в ученически автобус в Златоград

Шофьор почина в ученически автобус в Златоград

България Преди 32 минути

На водача му е прилошало е и спрял на пътното платно

Официално: Халед Ел-Енани оглави ЮНЕСКО

Официално: Халед Ел-Енани оглави ЮНЕСКО

Свят Преди 1 час

Изборът му е на фона на засилено недоверие към организацията, след като САЩ обявиха за пореден път решението си да я напуснат

Ерика Кърк и Джей Ди Ванс

Какво си казаха Ерика Кърк и Джей Ди Ванс в „онзи“ момент – четец по устни разкрива

Свят Преди 1 час

Чувствената им прегръдка предизвика коментари и стана вирусна в социалните мрежи

Музеят „Лувър”

Кражбата на века: Обрали Лувъра с парола „Лувър“

Свят Преди 1 час

Единствената камера, инсталирана отвън пред галерия „Аполон“, е била насочена на запад и не е покривала прозореца, през който крадците влезли и излезли

От ДБ отговориха на Борисов и Пеевски за срещи с Христо Иванов по времето на "сглобката"

От ДБ отговориха на Борисов и Пеевски за срещи с Христо Иванов по времето на "сглобката"

България Преди 1 час

Категорично Христо Иванов не е присъствал на среща, на която да се иска "изпирането" на Пеевски и махането му от "Магнитски", обяви Ивайло Мирчев

България и РСМ подписаха споразумението за изграждане на железопътен тунел

България и РСМ подписаха споразумението за изграждане на железопътен тунел

България Преди 1 час

Дъщерята на Лиса Мари Пресли сподели, че майка ѝ изпраща „странни знаци” от отвъдното

Дъщерята на Лиса Мари Пресли сподели, че майка ѝ изпраща „странни знаци” от отвъдното

Любопитно Преди 2 часа

Райли Киоу признава, че все още усеща силна връзка с нея — по начини, които трудно могат да се обяснят

Нов изключително силен наркотик е отговорен за стотици смъртни случаи в САЩ и Европа

Нов изключително силен наркотик е отговорен за стотици смъртни случаи в САЩ и Европа

Свят Преди 2 часа

Под формата на течност, прах или таблетки, този наркотик действа върху нервната система, предизвиквайки усещане за релаксация и еуфория

Графа предизвиква своя музикален усет в “Пееш или лъжеш” тази неделя

Графа предизвиква своя музикален усет в “Пееш или лъжеш” тази неделя

Любопитно Преди 2 часа

Геро и Румен Угрински ще бъдат специални гости в панела на съветниците

Тийнейджърка забременя за слава и пари: Исках да стана милионерка

Тийнейджърка забременя за слава и пари: Исках да стана милионерка

Свят Преди 2 часа

"Гаджето ми ме убеди, че можем да станем милионери, ако продуцентите на „16 and Pregnant“ ме забележат“

Енергийната комисия в НС отхвърли ветото на президента за "Лукойл"

Енергийната комисия в НС отхвърли ветото на президента за "Лукойл"

България Преди 2 часа

Против ветото на държавния глава гласуваха 12 народни представители, 5 го подкрепиха

"Мис Германия" се оттегля от конкурса "Мис Вселена 2025": Ето защо

"Мис Германия" се оттегля от конкурса "Мис Вселена 2025": Ето защо

Любопитно Преди 2 часа

Решението ѝ е продиктувано от майчинството и семейните ценности

Украйна удари Русия със 75 дрона: Има убит във Волгоград, спряха полети

Украйна удари Русия със 75 дрона: Има убит във Волгоград, спряха полети

Свят Преди 2 часа

Украйна потвърди, че е нанесла удари по руска база за дронове Shahed в Донецк и нефтени съоръжения в Крим

,

ЕС оряза климатичните си цели

Свят Преди 2 часа

Непосредствено преди Световната конференция по климата в Бразилия министрите на околната среда от ЕС определиха климатичните цели до 2040 година

<p>Трима тайконавти заседнаха в Космоса&nbsp;след удар с неизвестен обект&nbsp;</p>

Трима тайконавти заседнаха в Космоса, след като неизвестен обект удари капсулата им за връщане

Свят Преди 3 часа

Те трябваше да се върнат на Земята на 5 ноември, но пътуването им към дома беше отложено, след като беше открито увреждане на корпуса

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Ема Стоун - актрисата, която прави Холивуд по - човечен

Edna.bg

Кендъл Дженър посрещна 30 гола

Edna.bg

Приеха на първо четене Закона за спортното хулиганство

Gong.bg

Задържаха фена, ударил с бутилка вратаря на Ботев Пловдив

Gong.bg

Обявена за издирване жена беше пребита до смърт на строеж в София

Nova.bg

Бизнесът след разговора с Бойко Борисов: Може да се каже, че диалогът е възстановен

Nova.bg