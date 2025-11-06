„Добре дошли в Дери“: Предисторията на „То“, която ще ви накара отново да се страхувате от Пениуайз

А нди и Барбара Мускети са истински майстори на хоръра. Преди да се заемат с блокбъстъри като „Светкавицата“, братът и сестрата пробиха в Холивуд именно чрез ужасяващия жанр – с проект под ръководството на Гийермо дел Торо. След като гледа триминутен късометражен филм, в който две малки момичета са преследвани от същество, наречено „Мама“, Дел Торо се свързва с Мускети и им помага да превърнат тази кратка лента, която описва като „една от най-страшните малки сцени, които някога съм виждал“, в пълнометражен филм. Така през 2012 г. на екран излиза „Мама“ – първият им голям успех.

През годините семейство Мускети се утвърди като едни от най-влиятелните творци в Холивуд – с Анди на режисьорския стол и Барбара като негов постоянен продуцент. Сега двамата представят първия си телевизионен сериал – „Добре дошли в Дери“, предистория на „То“, която изследва ранната история на клоуна Пениуайз.

Книгата „То“, написана от Стивън Кинг и публикувана през 1986 г., е смятана от мнозина за неговия шедьовър – дълбока история за детските страхове и травмите на малкия град. Романът вдъхновява минисериала от 90-те с Тим Къри, двата хита на Мускети и сега – новия сериал по HBO.

„Идеята за „Добре дошли в Дери“ се зароди горе-долу по времето, когато завършвахме „То: Глава втора“, след разговори с Бил Скарсгард“, споделя Анди Мускети.

Сериалът, чиято премиера се състоя по-рано този месец, проследява нови герои от 60-те години на миналия век, които се изправят лице в лице с Пениуайз. Това е първият път, когато в света на „То“ се разказва изцяло оригинална история, а за Мускети – най-дългият и личен проект, кулминация на близо десетилетие, прекарано с тези персонажи.

„Отношението ми към книгата, преди да започнем, не беше същото, каквото е сега. Желанията ти се променят напълно“, казва Анди в интервю за ¡HOLA!.

Бил Скарсгард е единственият актьор от предишните филми, който се завръща в сериала, като този път е и сред изпълнителните продуценти.

Въпреки че „Добре дошли в Дери“ представя предимно нови герои и сюжети, сериалът е вдъхновен от ключови моменти от оригиналната книга – онези, които Кинг само загатва или описва загадъчно. Това дава на Мускети и екипа им свободата да изследват неизказаното и да зададат въпросите, които ги вълнуват.

„Ставаше дума главно за създаването на истории около тези големи събития“, обяснява Анди, визирайки интерлюдиите от романа – кратки епизоди, разпръснати из текста и само бегло споменати във филмите.

Работата на Анди и Барбара има пълната подкрепа на самия Стивън Кинг, който вече изрази одобрението си за поредицата в социалните мрежи.

„Това е невероятно вълнуващо и нещо, което ни беше удобно да правим, защото имаме благословията на Стив“, казва Барбара. „Имаме чудесна комуникация с него. Той вижда какво правим, доверява се на нашия процес и също така се вълнува много“, добавя тя със смях.

Анди и Барбара обсъждат и предизвикателството да пренесеш история на ужасите от големия екран в телевизионна среда.

„Отнасям се към всеки епизод като към отделен филм, въпреки че има приемственост и поток на по-голяма история“, казва Анди.

Барбара подчертава ролята на режисьора като ключов фактор в жанра: „Аз идвам от киното, така че режисьорът е Бог“, обяснява тя. „На телевизионен снимачен апарат нещата са по-различни – всичко е подчинено на сценария. Но в жанра на ужаса режисьорът е по-важен от всякога, защото страхът на страницата не винаги се превръща в страх на екрана.“

Хорърът остава един от най-гледаните и най-печеливши жанрове в света – независимо дали става дума за литература, кино или телевизия. Въпреки че дълго време е считан за „по-малко престижен“, той има страстна и вярна публика и често поддържа боксофиса жив.

Жанрът често е неразбран – възприеман като аутсайдер, отхвърлян от критиците като неистинско изкуство. Но „То“ – едно от най-силните изследвания на детските страхове – кара зрителите да се изправят пред най-дълбоките си тревоги и спомени. Това е вечна история, която продължава да печели нови фенове през поколенията, посявайки смразяващ въпрос:

Ами ако детските ви страхове бяха истински? Ами ако чудовището под леглото не беше просто игра на въображението?

„Добре дошли в Дери“ излъчва нови епизоди всяка неделя по HBO Max.