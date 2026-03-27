Да бъде театър! От „Михаил Мишкоед“ до блясъка на ИКАР-ите

Н а 27 март завесата се вдига не просто за поредното представление, а за най-големия празник на духа – Световния ден на театъра. Тази дата е символ на магията, която се случва в залата, когато светлините угаснат и границата между реалност и сцена изчезне.

За първи път празникът се чества през 1962 г. Идеята за него се ражда година по-рано, през 1961 г., по време на 9-ия световен конгрес на Международния театрален институт (ITI) във Виена. Предложението идва от финландския театрален деец Арви Кивимаа и е прието с единодушие от делегатите.

Изборът на датата не е случаен. На 27 март е открито първото издание на „Театър на нациите“ (Théâtre des Nations) в Париж през 1957 г. Този мащабен международен фестивал се превръща в символ на следвоенното обединение на артистите от Изтока и Запада, доказвайки, че изкуството няма граници и политически пристрастия.

В България празникът е още по-блестящ, защото в същата празнична вечер ще бъдат раздадени Националните награди за сценични изкуства ИКАР 2026. В Народния театър „Иван Вазов“ най-талантливите актьори, режисьори, сценографи и композитори ще излязат под светлините на прожекторите, за да получат заслуженото признание за своя труд и вдъхновение през изминалия сезон.

„Да обичаш на инат“ – номинациите за ИКАР 2026

ИКАР-ите са нашият полет над сивото ежедневие. Те напомнят, че театърът е жив, дързък и необходим повече от всякога. Тази вечер българската сцена ще празнува своята сила да вълнува, да променя съдби и да ни кара да мечтаем заедно.

Но как започва магията на театъра в България? На този празничен ден нека си припомним за моментът в който България каза: „Да бъде театър!“.

В Шумен, градът с дух и будни умове, на 15 август 1856 г. за първи път се вдига завесата и публиката се потапя в магията на театъра. На сцената оживява комедията „Михаил Мишкоед“ от Сава Доброплодни – първата театрална пиеса, поставена в България.

Представете си – преди киното, преди сериалите и TikTok, хората са тичали да гледат първия български театър на живо!

Сюжетът? Истинска забава! Михаил е селски момък, който се жени не от любов, а заради имане. Лакомията му и непрестанните опити да измъкне още и още водят до поредица от комични ситуации – един вид „балкански комедиен сериал“ от XIX в. Публиката е разпознавала в героите черти на свои съседи и познати и това е правело смеха още по-заразителен.

А какви са били отзивите тогава? Хората буквално изригнали в аплодисменти – за мнозина това е било първата среща с такъв вид изкуство.

Някои били изненадани, че „нашенци“ могат да играят „като в чужбина“, други се забавлявали с типажите на сцената, които толкова напомняли на реалния живот.

Вестници и хроники от онова време описват представлението като „веселие за народа“ и „нова светлина“ за духовния живот на българина.

От този ден нататък завесата вече не пада – театърът се превръща в любимо място за смях, размисъл и вдъхновение.

Честит празник на всички творци и на публиката, без която сцената би била просто празна дървена конструкция!