Любопитно

Четири двойки продължават към полуфинала в „Диви и красиви“

Четири двойки продължават към полуфинала в „Диви и красиви“

16 септември 2025, 23:13
Четири двойки продължават към полуфинала в „Диви и красиви“
Източник: Стилиян Стефанов

П ървият открит вот в любовното приключение „Диви и красиви“ определи полуфиналистите в любовната надпревара. Джулия и Николай, Ванеса и Стефан, Елвира и Радослав и Ренета и Асен ще се борят за победата, но още една двойка ще отпадне преди големия финал.

Източник: Стилиян Стефанов

По време на последната церемония участниците откровено казаха как виждат отношенията сред останалите партньори в предаването. Те трябваше да посочат коя двойка най-малко заслужава да стигне до финала, а Ивелина и Николай Масурски събраха най-много отрицателни гласове. Маркетинг специалистът и тенис треньорът не скриха вълнението си и заявиха, че си тръгват много по-богати от това приключение.

Източник: Стилиян Стефанов

Денят беше изпълнен с много емоции за двойките. Джулия и Николай преминаха през първата си голяма криза, която постави на изпитание връзката им. Времето, което Ванеса и Стефан прекараха извън Палата на любовта им даде възможност не само се насладят на компанията и близостта си, но и да изяснят важни теми, които засягат бъдещето им след края на романтичното приключение. Ренета и Асен и Ивелина и Николай Масурски обсъдиха стратегическите си ходове преди предстоящото директно гласуване. Елвира и Радослав се превърнаха в техни мишени.

Предрешеният вот претърпя пълен обрат, а решаващият глас дойде от Ванеса и Стефан. Двамата се обединиха около мнението, че на любовта трябва да се дава шанс, а те виждат потенциал тя да се случи при Елвира и Радослав. Вотът им сложи край на дългия и драматичен път на Ивелина и Николай Масурски  в „Диви и красиви“.

Преди големия финал полуфиналистите ще преминат през емоционални изпитания и равносметки, които ще им помогнат да преценят дали това романтично приключение ги е срещнало с истински партньор. А кои двойки ще достигнат до края на надпреварата? Гледайте в следващите епизоди на „Диви и красиви“ в четвъртък и петък от 22:00 ч. Не пропускайте и финала в събота, 20 септември, от 21:00 ч. по NOVA. Можете да гласувате за своите победители в приложението NOVA PLAY.

Източник: NOVA    
Диви и красиви
Последвайте ни
Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Отиде си Робърт Редфорд

Отиде си Робърт Редфорд

Русия се подготвя за решителната битка

Русия се подготвя за решителната битка

Цензура в армията на САЩ за убийството на Чарли Кърк

Цензура в армията на САЩ за убийството на Чарли Кърк

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Официално: Никола Цолов стартира във Формула 2 догодина

Официално: Никола Цолов стартира във Формула 2 догодина

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 17 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 17 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 16 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 17 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шпионинът Марсалек живее в Москва под чуждо име

Шпионинът Марсалек живее в Москва под чуждо име

Свят Преди 1 час

Марсалек е посетил и конфликтни зони в Източна Украйна, както и Мариупол

Протести в Скопие заради трагедията в Коачни

Протести в Скопие заради трагедията в Коачни

Свят Преди 2 часа

Хората са недоволни, защото дори след толкова време съдилищата мълчат, а правителството ги заплашва

До 5 години затвор за притежание на райски газ

До 5 години затвор за притежание на райски газ

България Преди 5 часа

Още в утрешния ден докладът ще бъде входиран в Народното събрание

Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 5 часа

Изненадващи конфликти разтърсват Завоевателите

<p>Редфорд нарече Тръмп диктатор, а президентът говори за легендата на Холивуд</p>

Тръмп: Нямаше по-добър от Робърт Редфорд, той беше страхотен актьор

Свят Преди 6 часа

Тръмп бе информиран за смъртта на Редфорд от репортери

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Свят Преди 6 часа

Херцогинята, която бе най-възрастният член на кралското семейство, почина мирно в дома си на 4 септември на 92-годишна възраст

Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

България Преди 6 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена край Монтана

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена край Монтана

България Преди 6 часа

Колата с тялото е била забелязана случайно до черен път в гориста местност

<p>Aмерикански сенатор заплаши Унгария и Словакия с последици заради Русия</p>

Американски сенатор отправи предупреждение към Унгария и Словакия заради покупките им на руска енергия

Свят Преди 7 часа

Будапеща и Братислава трябва да се откажат от изкопаемите горива на Москва, иначе ще има "последици", заяви Линдзи Греъм

"Една от най-великите филмови звезди": Светът скърби за Робърт Редфорд

"Една от най-великите филмови звезди": Светът скърби за Робърт Редфорд

Свят Преди 7 часа

Той почина на 89-годишна възраст

Зимно часово време по света: Кои държави все още сменят часовника през 2025 г.

Зимно часово време по света: Кои държави все още сменят часовника през 2025 г.

Любопитно Преди 7 часа

В повечето страни всъщност няма понятие „зимно време“, а се говори за „стандартно време“ и „лятно време“

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Свят Преди 7 часа

Основната задача на Диела ще бъде да администрира търгове

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

Любопитно Преди 7 часа

 

<p>&quot;Съвсем ясно е, че тази касапница трябва да спре&quot;</p>

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа

Свят Преди 8 часа

"В ръцете на съда е решението дали това е геноцид или не, но ние виждаме увеличаващи се доказателства", каза още Тюрк

Бетоновоз смаза пешеходец в София

Бетоновоз смаза пешеходец в София

България Преди 8 часа

Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Загубил е голямо количество кръв

Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон

Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон

Любопитно Преди 9 часа

Ястието тежи впечатляващите 8780 кг

Всичко от днес

От мрежата

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

Любовни страсти в горите на Кричим

sinoptik.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg

Отиде си Робърт Редфорд

Edna.bg

Тези 3 зодии ще усетят силна промяна след 18 септември

Edna.bg

С две дузпи Реал Мадрид потегли успено в Шампионска лига

Gong.bg

WINBET Гол на кръга: Три шедьовъра в битка за короната!

Gong.bg

Прокурорът на Юта иска смъртно наказание за Тайлър Робинсън за убийството на Чарли Кърк

Nova.bg

Иван Иванов: За цялостното решаване на проблема с безводието в Плевен ще са нужни месеци, може би година

Nova.bg