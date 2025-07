"Аз съм световният шампион по бездействие"

В свят, в който продуктивността се е превърнала в мярка за стойност, група хора се събира в центъра на Хонконг, за да се състезава в нещо необичайно – 90 минути пълно бездействие. Сред участниците е и образователен психолог, който в крайна сметка печели надпреварата не с усилие, а с отдаденост на тишината, пише The Guardian.

„Още от дете се тревожех дали правя достатъчно“, споделя победителят. Израснал в Хонконг – град, където конкуренцията е норма, той усеща натиска да бъде „в крак“. Този стрес го отвежда до практиката на осъзнатост още през 2012 г., а по-късно – и до идеята, че мълчанието може да бъде отговор на външния шум.

Именно така научава за състезанието Space-Out, в което участниците да са в пълен покой,създаден от южнокорейския артист Вупсианг. Той стартира инициативата през 2014 г. в Сеул като реакция на културния натиск за постоянно постижение. Целта: участниците да не правят нищо в продължение на час и половина. Оттогава състезанието се провежда в различни градове по света.

През октомври миналата година събитието се провежда в оживен търговски център в Хонконг. В горещия следобед около 100 души сядат върху постелки за йога, разположени прецизно в открито градско пространство. Няма място за разговори, телефони или сън – просто седене в тишина и съзнателно присъствие. На всеки 15 минути съдии проверяват сърдечния ритъм на участниците, който в крайна сметка определя победителя: този с най-стабилни стойности.

„Измерванията те изнервят. Усещах как пулсът ми се ускорява, но се опитвах да приема това чувство, без да се насилвам да се успокоя“, споделя психологът. „Наблюдавах мислите си както се наблюдават облаците – как идват и отминават. Съсредоточавах се върху дишането си, върху усещането на вятъра по кожата.“

След около половин час си спомня, че ще бъдат оценявани и от зрителите "Опитах се да си представя как изглеждаш, като витаеш в облаците. Затова си свалих очилата надолу по носа и останах така още час."

Когато времето изтича, участниците изглеждат сякаш се събуждат от медитация. За мнозина това преживяване е изтощително или дори абсурдно. Но за него – то е подарък. „ Имам натоварен живот - наред с работата си уча и имам две деца на 11 и 9 години - така че това време беше лукс, особено в този свят, в който умовете ни са стимулирани по цял ден. Често можем да изкараме цял ден, в който умът ни не се е успокоил дори за секунда.“

Наградата за победителя е малка статуетка, вдъхновена от „Мислителят“ на Роден. Тя вече стои в хола му – не като трофей, а като напомняне:

„Тя стои в хола ми и ми напомня, че всички трябва да отделяме поне по няколко минути на ден, за да си позволим да правим нещата, които ни зареждат, или просто да имаме пространство да не правим нищо. Това е дар".