Автономният автобус, който шофира сам: Първият по улиците на Токио вече е факт

Автобусът има максимална скорост от 40 км в час и е оборудван с 11 камери и 5 лидарни системи, или технологии, които могат да измерват разстоянието и да създават 3D карти на околните райони

15 януари 2026, 06:15
Автономният автобус, който шофира сам: Първият по улиците на Токио вече е факт
Източник: iStock

И зследователски екип от Токийския университет започна да тества автономно управляващ автобус от ниво 4 по обществени пътища в столичния район на Токио за първи път във вторник.

Нивата на автоматизация се измерват между 1 и 5, като ниво 1 се отнася до технологии, които подпомагат водача, като например адаптивен круиз контрол, докато ниво 5 е пълна автоматизация.

Като част от своите изследвания, екипът тества автобус от ниво 2 – частично автоматизирано шофиране – по маршрута, който свързва кампуса на университета в Кашива с най-близката станция, станцията на кампуса Кашиваноха, от края на 2019 г.

От вторник автобусът ще пътува през участък от 2,6-километровия маршрут – приблизително 700 метра – с автоматизация Ниво 4, което се отнася до работа без шофьор в определена зона. Останалата част от маршрута ще остане Ниво 2, изискваща шофьор.

Автобусът има максимална скорост от 40 км в час и е оборудван с 11 камери и 5 лидарни системи, или технологии, които могат да измерват разстоянието и да създават 3D карти на околните райони в реално време.

Кимихико Накано, професор в Токийския университет и водещ член на проекта, заяви, че намирането на правилния баланс между безопасността и шофирането, подобно на човешкото, е ключово.

„Ако системата дава приоритет единствено на безопасността, тя е склонна да шофира много бавно“, каза Накано. „Този ​​маршрут обаче е с натоварен трафик, така че твърде бавното шофиране може да създаде неудобство за другите шофьори.“

„Трудността беше да се гарантира, че системата поддържа безопасността, докато работи по начин, близък до човешкото шофиране, като например вземане на подходящи решения относно скоростта, десните завои и преминаването през пешеходни пътеки – и машината да обработва тези преценки“, добави той.

Това е първият път, когато превозно средство от ниво 4 е използвано по обществени пътища в столичния район на Токио, който включва префектурите Токио, Канагава, Чиба и Сайтама.

Предвижда се да се извършват четири двупосочни пътувания на ден, които ще започнат да работят три дни в седмицата, като ще бъдат достъпни за ползване от студенти и лица, свързани с университета.

Смята се, че най-новото развитие е още една стъпка към справяне с недостига на шофьори в Япония.

Регулаторните пречки около безопасността обаче ограничават тестовете в по-голям мащаб. Накано и екипът му се надяват да разширят операциите от ниво 4 до целия автобусен маршрут, който в момента е ограничен до избрана зона.

Въпреки че и други проекти са използвали средноразмерен автобус от ниво 4, като например на изложението в Осака, изследователският екип казва, че включването на тяхното превозно средство в редовен автобусен маршрут със значителен трафик го прави уникален.

Осем други проекта успешно са внедрили автоматизация от ниво 4 в цялата страна. Други проекти за автономно шофиране, като например този в Haneda Innovation City, са ограничени до периметъра на съоръжението им, докато други включват по-малки превозни средства.

Източник: The Japan News    
Автономен автобус Ниво 4 автоматизация Токийски университет Обществени пътища Столичен район на Токио Тестване Безопасност Недостиг на шофьори Лидарни системи Япония
biss.bg
