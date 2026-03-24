Любопитно

AI, ценови стратегии и логистика: Balkan eCommerce Summit 2026 обяви още петима ключови лектори

24 март 2026, 13:41
Източник: Balkan eCommerce Summit 2026

Balkan eCommerce Summit 2026 продължава да разширява международната си програма с обявяването на още петима лектори, които ще внесат експертиза в области като AI екосистеми, потребителско и конкурентно право, динамично ценообразуване, affiliate растеж и трансграничен фулфилмънт.

  • Сред лекторите, които ще видим, са:

Jesse Weltevreden - CEO на RankmyAI и професор по дигитална търговия в Amsterdam University of Applied Sciences. Jesse ръководи една от най-големите независими директории за AI инструменти в света, която проследява над 60 000 AI инструмента и компании в глобален мащаб и анализира AI екосистемите чрез прозрачни, базирани на данни метрики. В София Jesse ще представи практическа и подкрепена с изследвания перспектива за това как AI променя търговията и кои показатели бизнес лидерите трябва да следят отвъд шума около темата.

Габриела Иванова - Основател на Ivanova Legal Solutions. Адв. Габриела Иванова има задълбочен опит в потребителското, конкурентното и корпоративното право, притежава магистърска степен по финанси и следдипломна специализация по Economics for Competition Lawyers в Лондон. Позната с умението си да превръща сложните правни теми в ясни и практични насоки, Габриела подкрепя предприемачи при стартирането и развитието на онлайн бизнеси, като им помага да вземат по-добри решения на пазар, в който съответствието с правилата и доверието стават все по-решаващи.

Simeon Lukov - CEO на Dynamic Pricing.AI. Simeon е основател и изпълнителен директор на Dynamic Pricing.AI, специализирана в AI-базирана оптимизация на ценообразуването за mid-market и enterprise брандове. С образование по приложна математика и десетгодишен опит в Competitive Intelligence, Simeon прилага аналитичен и прецизен подход към превръщането на данни за наличности, търсене, конкуренция и конверсии в ценови решения, които защитават маржа и ускоряват растежа.

Carmen Cureu – Market Research Director в Geopost и старши експерт по потребителско поведение, специализиран в eCommerce тенденциите в Европа. Carmen ръководи глобалните пазарни и потребителски анализи и отговаря за мащабни международни проучвания, сред които и добре познатото E-shopper Barometer, провеждано ежегодно в над 20 европейски държави. Работата ѝ е фокусирана върху трансграничното потребителско поведение, предпочитанията при доставките и развитието на дигиталните очаквания на клиентите.

Maher Tarazi - основател и изпълнителен директор на Altexpress - технологично ориентирана куриерска и e-fulfillment компания, изградена от нулата. След професионален опит в Азия и Близкия изток в сферите на логистиката и FMCG в мултинационални компании, Maher се завръща към предприемачеството и днес помага на eCommerce бизнеси да се разрастват на различни пазари чрез по-силен фулфилмънт, по-добър оперативен контрол и по-висока надеждност на доставките.

Още лектори, партньори и акценти от програмата ще бъдат обявени съвсем скоро.

За пълна информация за събитието и билети посетете: balkanecommerce.com

За Balkan eCommerce Summit

Balkan eCommerce Summit е един от водещите регионални форуми за електронна търговия на Балканите и в Източна Европа. Събитието свързва пазари, компании и идеи чрез практическо съдържание, подбран matchmaking и нетуъркинг, изграден върху доверие, като помага на бизнеса да открие следващия си пазар и да създаде партньорства, които продължават и след края на сценичната програма. Организира се от д-р Никола Илчев

Балкански eCommerce Съмит Електронна търговия AI екосистеми Потребителско и конкурентно право Динамично ценообразуване Трансграничен фулфилмънт
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

