5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

Дори най-надеждният и технологично напреднал двигател не е вечен и животът му зависи пряко от навиците на водача

9 ноември 2025, 07:04
5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя
Източник: iStock

Д ори най-надеждният и технологично напреднал двигател не е вечен и животът му зависи пряко от навиците на водача. Пренебрегването на прости, но важни правила за експлоатация може да доведе до основен ремонт само за няколко месеца, струващ колкото употребяван автомобил. Ще ви разкажем за петте най-често срещани грешки на водачите, които бавно, но сигурно разрушават сърцето на вашия автомобил.

1. Студен старт и внезапни натоварвания

Една от най-коварните грешки е многократното шофиране със студен двигател, особено при ниски температури. Когато двигателят е студен, моторното масло се сгъстява и не може веднага да осигури адекватно смазване на всички движещи се части. В резултат на това коляновият вал, разпределителните валове и буталните пръстени работят в състояние на недостиг на масло през първите няколко секунди след стартиране.

Най-вредният фактор в тази ситуация е рязкото натискане на педала на газта и шофирането с товар, докато температурният индикатор все още е в синята зона. В този момент гъстото масло няма време да създаде стабилен защитен филм между металните повърхности, което води до сухо триене и ускорено абразивно износване на лагерите на коляновия вал, лагерите на разпределителния вал и отворите на цилиндрите. Хроничното шофиране на студено не причинява незабавна повреда, но систематично намалява живота на двигателя, гарантирайки скъпи ремонти много по-рано от предвиденото.

2. Пренебрегване на сигналите на светлинния индикатор за налягане на маслото

Втората и без преувеличение опасна грешка за двигателя е игнорирането от страна на водача на предупредителната лампа за налягане на маслото. Този индикатор изисква незабавно внимание, тъй като активирането му показва катастрофален спад на налягането в системата за смазване.

При загуба на налягане, масленият филм между шийките на коляновия вал и неговите лагери се разрушава, което води до незабавно прегряване и заклинване на метала. Коляновият вал, въртейки се с висока скорост, буквално завърта лагерите, размазвайки антифрикционния им слой. Едновременно с това в цилиндрите се получава износване, тъй като буталата се разширяват без адекватно охлаждане и надраскват стените.

Продължаването на шофирането при такива условия ще причини необратими повреди, изискващи сложни и скъпи ремонти. Ето защо производителите са категорични: когато тази лампа светне, трябва незабавно да спрете и да изключите двигателя.

Шокиращите закони за шофиране в САЩ
10 снимки
халат
баня
кафе
кафе кофеин

3. Ненавременна смяна на масло и филтър

Третата критична грешка е пренебрегването на планираната смяна на двигателното масло и филтъра. В съвременния двигател маслото не само смазва, но и охлажда и почиства, като улавя остатъци от износване и въглеродни отлагания. Животът му обаче е ограничен. Когато е изложено на високи температури, маслото се окислява, добавките му се изчерпват и то започва да образува смолисти отлагания.

В същото време, масленият филтър, запушен, губи капацитета си и байпасният клапан се задейства, позволявайки на нефилтрираното масло да постъпи директно в двигателя. В този момент системата за смазване се превръща в разрушителна: твърдите абразивни частици, циркулиращи под налягане, действат като шкурка, надрасквайки повърхностите на лагерите, цилиндрите и разпределителните валове, което неизбежно води до намаляване на живота на двигателя.

4. Рязко спиране на двигател с турбокомпресор

Четвъртият „убиец“ на двигателите, особено на тези с турбокомпресор, е рязкото спиране на двигателя след енергично шофиране. При интензивна работа турбокомпресорът се нагрява до температури над 700 градуса по Целзий, а роторът му се върти с невероятна скорост. Единственото му спасение е непрекъснатото подаване на масло, което служи едновременно за смазване и охлаждане.

Незабавното спиране на двигателя прекъсва циркулацията на маслото и всяко останало масло веднага образува твърд въглероден отлагания върху горещия корпус на турбината. Тези отлагания запушват маслените канали и при следващото стартиране роторът на турбината започва да работи на сухо, което бързо води до блокиране и пълна повреда. За да предотвратите това, след енергично шофиране оставете двигателя да работи на празен ход за една до две минути, за да може турбината да се охлади.

5. Зареждане с лошо гориво и игнориране на лампата Check Engine

Нискокачественото гориво с неправилно октаново число причинява детонация – експлозивно изгаряне на сместа, като получените ударни вълни увреждат буталата, пръстените и клапаните. Освен това, вредните примеси образуват тежки отлагания върху инжекторите и всмукателните клапани, което нарушава тяхната работа.

Втората част от грешката – шофирането с включен индикатор за неизправност – е изпълнено със сериозни последици. Един прост код за грешка може да скрие дефектен инжектор или бобина за запалване, причинявайки прекъсвания на запалването. Неизгореното гориво отмива масления филм от цилиндрите, увеличавайки износването, а когато попадне в каталитичния конвертор, изгаря неговата пита. В най-лошия случай големи количества неизгорено гориво, постъпващо в картера, разреждат маслото, лишавайки го от смазочните му свойства, което в крайна сметка може да доведе до големи повреди.

Заключение и препоръки

За да сте сигурни, че двигателят ви ще ви служи добре и дълго време, си струва да разработите няколко прости, но безспорни правила:

  • Преди да шофирате, опитайте се да загреете двигателя до работна температура.
  • Никога не пренебрегвайте лампата за налягане на маслото - ако светне, спрете незабавно и изключете двигателя.
  • Спазвайте стриктно графика за смяна на маслото и филтъра, като използвате само течности и консумативи, одобрени от производителя на превозното средство.
  • Избягвайте високи обороти, когато двигателят е студен, и оставете турбодвигателя да се охлади на празен ход след енергично шофиране.
  • Зареждайте с гориво само на проверени бензиностанции и реагирайте своевременно на всички грешки, открити от бордовия компютър.

Не забравяйте, че цената на навременната поддръжка и добрите навици не е сравнима с цената на нов двигател.

Източник: rambler.ru    
