30 юли: Потъването на крайцера Индианаполис – една забравена морска драма

Н а 30 юли 1945 г. японска подводница потапя крайцера „Индианаполис“ на Военноморските сили на САЩ, след като доставя важни части за първата атомна бомба предназначена за реални бойни действия (Малчугана) в базата на военновъздушните сили на САЩ в Тиниан.

След изпълнение на мисията, корабът пътува към Филипините, без да има ескорт, което го прави уязвим на атака. Крайцерът е торпилиран от японската подводница I-58, която изстрелва 4 торпеда по „Индианаполис“.

Корабът потъва за 12 минути,

а от 1,196 души екипаж, около 900 оцеляват, но са принудени да прекарат 4 дни и 4 нощи в открития океан без достатъчно храна, вода или спасителни средства. Много от тях умират от обезводняване, изтощение, слънчев удар или нападения от акули. В крайна сметка само около 316 души са спасени, като оцелелите са забелязани случайно четири дни по-късно на 2 август, от патрулен самолет PV-1 Ventura.

Преди потъването, „Индианаполис“ изпраща сигнали за бедствие, които са приети от три станции. Нито една от тях не реагира адекватно на съобщението им. Командирът на първата е пиян, командирът на втората заповядва на подчинените му да не го безпокоят, а командирът на третата решава, че това е лъжлив сигнал от японците.

Обвинение срещу капитана

Капитанът Чарлз Маквей, който командва кораба от ноември 1944 г., е един от оцелелите след потъването му. В деня на потъването, той навършва 47 години. През ноември 1945 г. той е привлечен пред военен трибунал като обвиняем по обвинение в „подлагане на опасност на кораба, поради неизпълнение на противоторпедни маневри“. От друга страна има факти за това, че самото командване поставя кораба в опасно положение, като не му е осигурило ескортиращи кораби за защита от подводници.

По-късно, самият капитан на атакуващата японска подводница I-58, Мочицура Хашимото свидетелства, че даже изпълнението на противоторпедните маневри би било без никакъв резултат и корабът въпреки всичко е щял да бъде торпилиран и потопен. По негови думи той изстрелва по крайцера 6 торпеда от малка дистанция, две от които попадат в целта.

Командващият адмирал на ВМС на САЩ Честър Нимиц отменя присъдата на Маквей и го възстановява в длъжност. Маквей подава оставка през 1949 г. в звание контраадмирал. Много от оцелелите от екипажа на кораба потвърждават, че капитана няма вина за потъването на кораба, а в същото време някои членове от семейства на загиналите при корабокрушението мислят точно обратното. През 1968 г. Маквей се застрелва със своя револвер.

Другите за трагедията

Чарлз Маквей III (капитан на „Индианаполис“): „Най-голямата ми вина беше, че не уведомих навреме за потъването. Но аз направих всичко, което можех, за да спася живота на екипажа си“.

Тед Бартън (оцелял моряк): „Това беше ад – горещината, солената вода, жаждата, акули... Бяхме оставени да умрем в океана, без никой да знае къде сме“.

Луис Гибсън (моряк): „Прекарах четири дни и четири нощи в океана. Денем слънцето те изгаря, а нощем мракът и студът те пронизват. Повечето хора около мен или се предадоха, или бяха нападнати от акули. Спасяването дойде като чудо“.

Адмирал Честър Нимиц (командващ Тихоокеанския флот): „Потапянето на „Индианаполис“ беше една от най-големите трагедии, които сме преживявали в морето. Това е урок за всички нас за значението на правилната комуникация и организация“.

Капитанът на японската подводница за торпилирането на „Индианаполис“

