21 март: Мистерията край Крайова и последната нощ на един светъл ум

Надежда Неменски

21 март 2026, 06:57
П ролетта на 1871 г. настъпва със смразяваща вест, която преминава като трус през сърцата на българската емиграция в Румъния. На 21 март, в тишината на своето имение „Скорила“ край Крайова, издъхва един от най-светлите умове на нашето Възраждане – доктор Петър Берон.

Но неговото сияйно земно пътуване не завършва с достолепно сбогуване в леглото, обградено от ученици, а с насилствена смърт, която и до днес оставя горчив привкус на несправедливост и неразкрита докрай загадка.

Берон не е просто авторът на „Рибния буквар“. Той е енциклопедист от европейски мащаб, полиглот и меценат, който влага цялото си състояние в името на просветата. Неговата кончина обаче е белязана от мрак, който рязко контрастира с идеалите, на които посвещава живота си.

Сянката на престъплението в имението „Скорила“

Вечерта на фаталния 21 март докторът е открит удушен в дома си. Новината за убийството на 72-годишния учен предизвиква вълна от възмущение. Петър Берон е човек на строгия ред, на науката и на безкористната щедрост, което прави акта на насилие срещу него още по-неразбираем. Първоначалните подозрения веднага се насочват към негови близки познати и хора, които са имали достъп до финансовите му дела.

Разследването, проведено от румънските власти, сочи към двама преки извършители – Йон Калин и Николае Табуш, които са били подстрекавани от по-дълбоки и користни мотиви. Основната версия е грабеж, тъй като се е знаело, че Берон разполага със значителни средства, предназначени за благотворителност и за издаване на неговите мащабни научни трудове в Париж.

Истината обаче е по-сложна – докторът е станал жертва на престъпление, родено от човешка алчност, насочено срещу човек, който е виждал в парите единствено средство за въздигане на своя народ.

Ученият, който изпревари времето си

За да разберем мащаба на загубата на 21 март, трябва да погледнем отвъд учебникарските клишета. Петър Берон е бил истински гражданин на света. След като завършва медицина в Мюнхен, той се отдава на философия, физика и естествени науки. Неговият фундаментален труд „Панепистемия“ се опитва да обясни вселената по начин, който по онова време е изумявал научните среди в Сорбоната.

Но докато умът му блуждае из тайните на космоса, сърцето му остава в Котел и в българските училища. Той е един от най-големите дарители за девическото образование и за издръжката на млади таланти в чужбина.

Неговата смърт прекъсва плановете му за още по-мащабни дарения, но дори и след края му, неговото завещание се превръща в символ на просветния дух – той оставя голяма част от имотите си за развитието на българското образование в родния му град и за подпомагане на бедни ученици.

Убийството на Петър Берон на 21 март 1871 г. е трагедия, която лишава България от нейния най-ерудиран представител пред света в навечерието на Освобождението.  Макар и удушен от престъпна ръка, неговият глас продължава да звучи през страниците на букварчето с кита, през научните му томове и чрез паметта за един живот, преминал в служба на истината.

  • Трагедията на „Златна Добруджа“ и прекършените съдби на хиляди българи

Историята често се пише с мастилото на дипломатите, но се преживява със сълзите на онези, които обработват земята. На 21 март 1909 г. в Кралство Румъния е приет един нормативен акт, който на пръв поглед изглежда като административна мярка, но в действителност се превръща в инструмент за систематично прокуждане на българския дух от Северна Добруджа. Законът, задължаващ изселващите се българи да продават земите си на държавата по силно занижени цени, е черен печат върху съдбата на хиляди наши сънародници, чиито корени в тази плодородна земя датират от векове.

Това не е просто икономическа примка; това е финалният акорд на една дълга кампания за промяна на демографския облик на региона, останал извън пределите на България след Берлинския конгрес.

Земята като заложник на политиката

Северна Добруджа, със своите безкрайни житни полета и стратегическо положение, винаги е била „златната ябълка“ на Балканите. След 1878 г. местното българско население се оказва в сложна ситуация – те са лоялни поданици на румънската корона, но сърцата им бият в ритъма на младото Българско княжество. Когато напрежението между София и Букурещ започва да расте в началото на ХХ в., румънската държава решава да действа радикално.

Законът от 21 март 1909 г. удря право в сърцето на добруджанеца – неговия имот. Документът постановява, че всеки българин, който реши да потърси нов живот в свободна България, не може да продаде земята си на свободния пазар. Той е длъжен да я предложи на румънската държава.

Цените? Те са диктувани не от търсенето, а от политическата воля за прогонване. Хората са били изправени пред невъзможен избор: да останат в среда на растяща асимилация или да си тръгнат като бедняци, оставяйки труда на поколенията си за жълти стотинки.

Горчивият хляб на преселението

Представете си гледката по пътищата към Тутракан и Силистра в месеците след приемането на закона. Каруци, претоварени с покъщнина, плач на деца и старци, които за последен път целуват пръстта на бащините си ниви. Българските селяни от Кюстенджа, Тулча и Бабадаг, известни със своето трудолюбие и модерно за времето си земеделие, се превръщат в бежанци в собствената си родина.

Държавният апарат в Букурещ използва изкупените земи, за да оразмери и засели там ветерани и колонисти от вътрешността на Румъния. Така законът постига двойна цел: икономическо обезкървяване на българската общност и изграждане на жив „кордон“ от лоялно население по границата.

Тези събития оставят дълбока рана в колективната памет на Добруджа – рана, която ще се напомня болезнено по време на Балканските войни и по-късно, чак до Крайовската спогодба през 1940 г.

Още събития на 21 март:

  • 1963 г. – Затворът Алкатрас, разположен на остров в Санфранциския залив, е закрит.
  • 1980 г. – Американският президент Джими Картър обявява бойкот на Летни олимпийски игри 1980 в Москва в знак на протест срещу нахлуването на СССР в Афганистан.

Родени:

  • 1685 г. – роден е германският композитор Йохан Себастиан Бах
  • 1941 г. – роден е испанският оперен певец Пласидо Доминго
  • 1958 г. – роден е американският актьор Гари Олдман („Джей Еф Кей“, „Дракула“, „Леон“, „Алената буква“, „Петият елемент“, „Еър Форс едно“, „Батман в началото“, „Хари Потър“, „Черният рицар“, „Книгата на Илай“, „Зората на планетата на маймуните“, „Най-мрачният час“)
  • 1952 г. – роден е американският актьор Матю Бродерик („Цар Лъв“, „Кабелджията“)
Редактор: Надежда Неменски
Петър Берон Българско възраждане Убийство Рибен буквар Северна Добруджа Изселване на българи Румънска политика 21 март Просвета История на България
