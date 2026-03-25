Какви ще са възнагражденията за изборните комисии у нас и в чужбина

Ч леновете на СИК извън страната ще получат еднократни възнаграждения. Заплатата за председател ще е 335 евро, за заместник-председател - 300 евро, за секретар - 300 евро и за член - 260 евро.

Решението ще бъде изпратено на министъра на външните работи за последващи действия.

Председателите на комисии у нас ще получат по 185 евро, заместниците и секретарите - по 170 евро, членовете - по 156 евро.

Съгласно Изборния кодекс ЦИК определя възнагражденията по собствена методика. В закона е фиксирано, че сумите не може да са под 1/4 от минималната работна заплата, която е 620 евро.

Средствата не се облагат с данъци. Секционните комисии се състоят от между 5 и 9 члена в зависимост от броя на избирателите по списък в конкретната секция.