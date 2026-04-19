Машина или хартия на 19 април? Вижте какви са правилата за гласуване и имате ли право на избор

Н а 19 април България се изправя пред решаващ вот за Народно събрание, а един от най-често задаваните въпроси пред секциите е как точно да упражним вота си. Законодателството предоставя на всеки гражданин възможността сам да реши как да подаде своя глас, гарантирайки пълна равнопоставеност между машинното гласуване и традиционната хартиена бюлетина.

Машинно или с хартиена бюлетина се гласува в страната? Имам ли право на избор?

Изборният кодекс предвижда, че избирателят може по свой избор да гласува с хартиена бюлетина или машинно със специализирано устройство за машинно гласуване.

Гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.

Избирател, който е избрал да гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина, и обратно.

Когато в изборния ден възникнат непреодолими външни обстоятелства и машинното гласуване се преустанови, гласуването продължава с хартиени бюлетини.

Важно е да запомните, че веднъж направен, изборът на начин на гласуване е окончателен за конкретния избирател. Членовете на СИК са длъжни да ви попитат за предпочитания от вас метод, преди да ви впишат в списъка. В случай на техническа повреда на устройството, законът гарантира непрекъсваемост на изборния процес, като позволява преминаване към гласуване с хартия, за да бъде отчетен всеки подаден глас.