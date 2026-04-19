Парламентарни избори

Машина или хартия на 19 април? Вижте какви са правилата за гласуване и имате ли право на избор

Правото на избор в изборния ден: Как Изборният кодекс урежда използването на машини и хартиени бюлетини в страната

19 април 2026, 08:40
Източник: БТА

Н а 19 април България се изправя пред решаващ вот за Народно събрание, а един от най-често задаваните въпроси пред секциите е как точно да упражним вота си. Законодателството предоставя на всеки гражданин възможността сам да реши как да подаде своя глас, гарантирайки пълна равнопоставеност между машинното гласуване и традиционната хартиена бюлетина.

Машинно или с хартиена бюлетина се гласува в страната? Имам ли право на избор?

Изборният кодекс предвижда, че избирателят може по свой избор да гласува с хартиена бюлетина или машинно със специализирано устройство за машинно гласуване.

Гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.

Избирател, който е избрал да гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина, и обратно.

Когато в изборния ден възникнат непреодолими външни обстоятелства и машинното гласуване се преустанови, гласуването продължава с хартиени бюлетини.

Важно е да запомните, че веднъж направен, изборът на начин на гласуване е окончателен за конкретния избирател. Членовете на СИК са длъжни да ви попитат за предпочитания от вас метод, преди да ви впишат в списъка. В случай на техническа повреда на устройството, законът гарантира непрекъсваемост на изборния процес, като позволява преминаване към гласуване с хартия, за да бъде отчетен всеки подаден глас.

Източник: ЦИК    
Избори Народно събрание Гласуване Машинно гласуване Хартиена бюлетина Избор на метод Изборен кодекс Право на избор Изборен ден СИК
Последвайте ни
Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на "Тренд"

pariteni.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 39 минути

България Преди 43 минути

България Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

България Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

България Преди 1 час

,

България Преди 1 час

България Преди 1 час

Парламентарни избори Преди 1 час

Парламентарни избори Преди 1 час

Свят Преди 1 час

България Преди 1 час

,

Любопитно Преди 1 час

България Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg