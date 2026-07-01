България

Жегата отстъпва: Идва жадувано разхлаждане в сряда

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Надежда Неменски Надежда Неменски

1 юли 2026, 06:23
Жегата отстъпва: Идва жадувано разхлаждане в сряда
Източник: iStock/Guliver Images

С лед два дни с предупреждение от първа степен – жълт код за екстремно високи температури, в първия ден на юли ще се насладим на така жадуваното разхлаждане. Картата на НИМХ е изцяло оцветена в зелено.

През нощта над голяма част от страната ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятърът в повечето места ще стихне.

В сряда атмосферата над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици.

Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30° и 35°, за София – около 30°. Атмосферното налягане ще се понижи и ще е малко по-ниско от средното за месеца.

Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 1 юли
Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 1 юли Източник: НИМХ

Над планините по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Ще духа умерен, по високите била и върхове силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над Северното Черноморие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 52 мин. и залязва в 21 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 16 мин. Луната в София залязва в 6 ч. и 46 мин. и изгрява в 22 ч. и 30 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

През следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. Има и условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили до умерен, с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните в петък ще са между 27° и 32°.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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Жегата отстъпва: Идва жадувано разхлаждане в сряда

Жегата отстъпва: Идва жадувано разхлаждане в сряда

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