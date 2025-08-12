България

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

Бъдещият татко помолил униформените за помощ

12 август 2025, 11:51
Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета
П олицаи от две областни дирекции – във Варна и Добрич, съпроводиха родилка до АГ болницата във Варна.

Бъдещият татко помолил униформените за помощ, виждайки ги на изхода на града. На съпругата му спешно трябвало да бъде направено цезарово сечение. Те се съгласили да са пилотна кола, която да съпровожда автомобила му до морската столица.

Пътните полицаи потеглили, като междувременно подали сигнал до дежурната част на ОДМВР Варна да ги чакат колеги, работещи на територията, към която пътуват, предава NOVA.

Така, когато лекият автомобил на семейството и патрулната кола стигнали до Панорамния път на „Аксаково”, полицейски екип на местното РУ продължил с ескорта.

Навлизайки в рамките на града, униформени от Специализираните полицейски сили продължили със съпровода на колата с родилката до болницата.

Цялата акция се увенчала с успех, когато след няколко часа на бял свят се появили близначета.

