Задържаха ученик за грабеж и побой

У ченик в 12 клас е привлечен като обвиняем и задържан за грабеж над непълнолетни в Благоевград, съобщиха от прокуратурата. Под ръководството на Районната прокуратура в Благоевград се води досъдебно производство за извършено престъпление – отнемане на чужди вещи от непълнолетни с намерение противозаконно да бъдат присвоени чрез използване на сила и заплашване.

От държавното обвинение посочват, че на 23 март тази година, в района на бензиностанция били нападнати две 15-годишни момчета. На единия от пострадалите били нанесени множество удари с ръце и крака в областта на окото, както и действия като душене с ръце, заплашване и удар по бузата с предмет, наподобяващ пистолет. Отнети му били чанта, портмоне, 100 евро, мобилен телефон, сребърно колие и дрехи.

Другото момче било заплашено с насочване на предмет, наподобяващ пистолет, към челото и претърсване на джобовете на дрехи, при което му били отнети 10 евро.

За случая съобщиха и от Областната дирекция на МВР в Благоевград. Оттам посочиха, че инцидентът е станал на черен път в района на благоевградския квартал „Струмско“. Впоследствие от полицията съобщиха, че четирима младежи – трима на 18 години и един на 19 години, са задържани във връзка с нападението.

Днес от прокуратурата съобщиха, че в хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на 18-годишен ученик от Петрич. Младежът е привлечен в качеството на обвиняем и с постановление от прокурор в Районна прокуратура – Благоевград е задържан за срок до 72 часа.