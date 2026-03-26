България

Задържаха ученик за грабеж и побой

Били нападнати две 15-годишни момчета

26 март 2026, 19:17
Източник: БТА

У ченик в 12 клас е привлечен като обвиняем и задържан за грабеж над непълнолетни в Благоевград, съобщиха от прокуратурата. Под ръководството на Районната прокуратура в Благоевград се води досъдебно производство за извършено престъпление – отнемане на чужди вещи от непълнолетни с намерение противозаконно да бъдат присвоени чрез използване на сила и заплашване.

От държавното обвинение посочват, че на 23 март тази година, в района на бензиностанция били нападнати две 15-годишни момчета. На единия от пострадалите били нанесени множество удари с ръце и крака в областта на окото, както и действия като душене с ръце, заплашване и удар по бузата с предмет, наподобяващ пистолет. Отнети му били чанта, портмоне, 100 евро, мобилен телефон, сребърно колие и дрехи.

16-годишен бутна на земята мъж на 77 г., ограби го и избяга

Другото момче било заплашено с насочване на предмет, наподобяващ пистолет, към челото и претърсване на джобовете на дрехи, при което му били отнети 10 евро.

За случая съобщиха и от Областната дирекция на МВР в Благоевград. Оттам посочиха, че инцидентът е станал на черен път в района на благоевградския квартал „Струмско“. Впоследствие от полицията съобщиха, че четирима младежи – трима на 18 години и един на 19 години, са задържани във връзка с нападението. 

Задържаха петима тийнейджъри, ограбили 13-годишно момче на спирка в София

Днес от прокуратурата съобщиха, че в  хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на 18-годишен ученик от Петрич. Младежът е привлечен в качеството на обвиняем и с постановление от прокурор в Районна прокуратура – Благоевград е задържан за срок до 72 часа.

Източник: БТА, Десислава Велкова    
Грабеж Непълнолетни Благоевград Прокуратура
Последвайте ни
pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Преди 22 часа
Ексклузивно

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Преди 21 часа
Ексклузивно

Задържаха началника на пощата в Кърджали

Преди 20 часа
Ексклузивно

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Близо 1,7 млрд. евро са договорени за модернизиране на България

България Преди 1 час

МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийски игри

Свят Преди 2 часа

"Болката е запечатана в мозъка ми": Линдзи Вон с първо интервю след падането на Олимпиадата

Свят Преди 3 часа

Жена почина след ухапване от гърмяща змия по време на поход в Калифорния

Свят Преди 3 часа

.

Любопитно Преди 3 часа

Задържаха жената на Киро Японеца за агресия

България Преди 3 часа

Войната между Пакистан и Афганистан избухна с нова сила

Свят Преди 4 часа

Култовият „Събудих се на 30" се завръща: Подготвят нова версия с нови звезди

Любопитно Преди 4 часа

Тежка катастрофа в София, жена е в болница

България Преди 4 часа

Стармър: Западът е изправен пред война на два фронта

България Преди 4 часа

Кирил Киров - Кико: "Внимавай какво ще кажат хората" е загнездено дълбоко в съзнанието на българина! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

„Самопочистването е невероятно удобство" – изборът на една млада майка

Любопитно Преди 4 часа

Сблъсък на амбиции покачва напрежението в The Floor

Любопитно Преди 4 часа

,

Любопитно Преди 4 часа

Изпитаните за паметта противопоставя звездните отбори в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 4 часа

Мелания Тръмп се разходи рамо до рамо с хуманоиден робот в Белия дом

Свят Преди 5 часа

Всичко от днес

От мрежата

