България

За втора поредна година: България без грешки в усвояването на европейските средства за земеделие и природни ресурси

11 ноември 2025, 13:20
За втора поредна година: България без грешки в усвояването на европейските средства за земеделие и природни ресурси
Източник: Министерски съвет

Б ългария за втора поредна година е без грешки в усвояването на европейски средства в областта на земеделието и природните ресурси според Годишния доклад на Европейската сметна палата за 2024 г. Това стана ясно по време на срещата на министър-председателя Росен Желязков с българския представител в Европейската сметна палата Илиана Иванова.

Според документа общият процент грешки за европейския бюджет намалява от 5,6% през 2023 г. на 3,6% за 2024 г.

В хода на разговора премиерът потвърди силната ангажираност и стремеж на правителството за навременно и ефективно използване на европейски средства както от структурните фондове, така и от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Министър-председателят бе категоричен, че България ще продължи да работи за пълното използване на възможностите, които европейските програми предоставят за социално и икономическо развитие. Желязков отбеляза и ключовата роля на финансовата дисциплина и доброто управление като основа за устойчив икономически растеж и повишаване на общественото доверие в европейските политики.

От своя страна Илиана Иванова подчерта, че политическата стабилност, която редовното правителство гарантира със своята работа е най-важната предпоставка за устойчивото развитие на страната и доверието на европейските партньори.

Премиерът Желязков посочи, че тези усилия ще бъдат още по-интензивни и след въвеждането на общата европейска валута от 1 януари 2026 г.

Илиана Иванова отбеляза, че това е исторически момент, в който България става пълноправен член на Еврозоната.

Източник: МС    
Желязков Илиана Иванова
Последвайте ни
Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Абсурдните изказвания на американските политици

Абсурдните изказвания на американските политици

Критичен срок: Кой ще оглави

Критичен срок: Кой ще оглави "Лукойл" като особен управител?

От „Отчаяни съпруги“ до икона на стила: Ева Лонгория с впечатляваща нова визия

От „Отчаяни съпруги“ до икона на стила: Ева Лонгория с впечатляваща нова визия

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Учени: Светофари с 4 светлини ще оптимизират трафика с до 94%

Учени: Светофари с 4 светлини ще оптимизират трафика с до 94%

carmarket.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 7 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 7 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 7 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 7 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След рекордния шътдаун: Предадоха ли се демократите пред Тръмп?

След рекордния шътдаун: Предадоха ли се демократите пред Тръмп?

Свят Преди 15 минути

Няколко сенатори от Демократическата партия склониха да гласуват с републиканците и да сложат край на най-дългия шътдаун в американската история

tbi bank издаде успешно най-голямата емисия облигации в България

tbi bank издаде успешно най-голямата емисия облигации в България

Любопитно Преди 16 минути

Самоубийствен атентат разтърси Исламабад - десетки жертви и ранени пред съда

Самоубийствен атентат разтърси Исламабад - десетки жертви и ранени пред съда

Свят Преди 1 час

Вътршният министър заяви, че атентаторът е планирал да атакува районния съд, но не е успял да влезе вътре

Задържаха 52-годишна жена за въоръжен грабеж на супермаркет във Варна

Задържаха 52-годишна жена за въоръжен грабеж на супермаркет във Варна

България Преди 1 час

Тя влязла в магазина, насочила към продавачката газов пистолет и си тръгнала с малко над 400 лева

Стрелба с газов пистолет и преследване след катастрофа в Пловдив

Стрелба с газов пистолет и преследване след катастрофа в Пловдив

България Преди 1 час

69-годишен мъж откри огън след катастрофа с материални щети, пострадали няма

Пилот разчувства пътници с трогателно обещание към дъщеря си (ВИДЕО)

Пилот разчувства пътници с трогателно обещание към дъщеря си (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

„Нищо, абсолютно нищо опасно няма да застане между мен и това малко момиченце и нейния сладолед“

Румъния откри фрагменти от предполагаем руски дрон на своя територия

Румъния откри фрагменти от предполагаем руски дрон на своя територия

Свят Преди 1 час

Президентът Никушор Дан омаловажи случилото се, определяйки го като инцидент

Елеонора Митрофанова

„Рисков курс и създават опасен прецедент“ - Митрофанова критикува действията на България срещу „Лукойл“

България Преди 1 час

Елеонора Митрофанова подчерта, че рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ е една от най-модерните в Европа и покрива близо 80% от потреблението на горива в България

<p>Устройствата за контрол на светофарите могат да се клонират</p>

Трайчо Трайков: Устройствата за контрол на светофарите могат да се клонират

България Преди 1 час

Има 30 устройства в София, които са раздадени на различни ползватели, а НСО е сравнително малка част, по думите на кмета на "Средец"

Играчката - мания през 90-те години на миналия век, Тамагочи

Създадоха жива играчка, която наистина умира, ако не се грижиш за нея

Любопитно Преди 1 час

Вместо дигитален герой, SquidKid издига идеята на ново ниво – в него живеят истински бактерии, които трябва да бъдат поддържани живи и светещи

Даваме над 114 млн. лв. за експлоатация на МиГ-29 и Су-25 през 2026 г.

Даваме над 114 млн. лв. за експлоатация на МиГ-29 и Су-25 през 2026 г.

България Преди 1 час

Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети

Роксана: Сияна е абсолютният победител! (ВИДЕО)

Роксана: Сияна е абсолютният победител! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Тя вярва, че в Къщата няма „фалшиви“ участници и коментира динамичните отношения между Сияна и Стефан Стоянов

Последствията от тайфуна „Фунуон“ във Филипините

Тайфунът „Фунуон“ връхлита Тайван, след като опустоши Филипините

Свят Преди 2 часа

Тайван евакуира над 3000 души в очакване на смъртоносната буря

Ангелът на Victoria’s Secret Жасмин Тукс посрещна второто си дете

Ангелът на Victoria’s Secret Жасмин Тукс посрещна второто си дете

Любопитно Преди 2 часа

Моделът за първи път разкри, че тя и съпругът ѝ очакват още едно дете през юли

Евакуираха детска градина в Кърджали заради пожар

Евакуираха детска градина в Кърджали заради пожар

България Преди 2 часа

Огънят пламнал в котелното отделение

Акция "Зима": Стартира вторият етап, ще проверяват и пешеходците

Акция "Зима": Стартира вторият етап, ще проверяват и пешеходците

България Преди 2 часа

Какви са глобите, предвидени по закон

Всичко от днес

От мрежата

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Нова мисия жертва наградата за победителя в Big Brother

Edna.bg

Деми Мур на 63 - вечната холивудска амазонка

Edna.bg

Стефан Велков: Радвам се, че най-накрая получих шанс

Gong.bg

Съветът на Бербатов към Илия Груев: Ако е отворен, ще се учи

Gong.bg

Обвиненият за катастрофата със загинал французин: Пишех SMS и явно съм отпуснал крака си върху газта

Nova.bg

Синдикати и ГЕРБ на среща за параметрите на бюджета: Промени засега няма да има

Nova.bg