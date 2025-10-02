България

Търсят се съдебни заседатели за Софийския градски съд

Обявена е процедура по набиране на кандидати, съобщиха от Столичния общински съвет

2 октомври 2025, 12:11
Източник: iStock photos/Getty images

О бявена е процедура по набиране на кандидати за съдебни заседатели към Софийския градски съд за мандат 2026 – 2030 г., съобщи на брифинг председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров. Той добави, че процедурата ще бъде отворена до края на октомври.

Председателят на СОС отбеляза, че след успешното приключване на подбора на кандидати за Софийския районен съд е време да се обърне внимание и на градския съд. Той призова активни граждани да подадат документи, тъй като „това е шанс съдебната система да стане по-прозрачна“.

„Това е единственият начин гражданите реално да участват в съдебния процес и да вземат решения, тъй като в съставите на градския съд съдебните заседатели са мнозинство“, посочи общинският съветник Иван Виделов.

Общинският съветник Димитър Петров припомни, че комисията вече е настоявала пред министъра на правосъдието да се осигури бюджет за повишаване възнагражденията на съдебните заседатели. По думите му, макар хората да идват мотивирани да изпълнят гражданския си дълг, заплащането е важна част от тяхната мотивация.

Общинският съветник Христо Копаранов подчерта, че необходимите документи и условия за кандидатстване са публикувани на сайта на Столичния общински съвет. Той апелира към хората, които имат активна гражданска позиция, да кандидатстват: „В съдебния състав гласовете на съдиите и заседателите са равни. Всеки, който има желание да влияе на процеса и да търси истината, може да го направи именно като съдебен заседател.“

Кандидатите трябва да са на възраст между 21 и 68 години, да имат завършено средно образование, да не са осъждани, да не фигурират на отчет в психодиспансер и да нямат принадлежност към Държавна сигурност, обясни още Копаранов.

Общинските съветници обясниха, че за да привлекат млади хора са изпратени писма до университетите и техните  юридическите факултети, както и до районните администрации за разпространение на информацията сред жителите на столицата.

Какви са правата и задълженията на съдебните заседатели

Съдебните заседатели в България имат важна роля в съдебната система. Те участват в отправянето на правосъдието съвместно със съдиите, като изразяват гледната точка на обществото. По закон техните права и задължения са уредени основно в Закона за съдебната власт и в процесуалните кодекси (НПК, ГПК). Ето основното:

📌 Права на съдебните заседатели

  • Да участват в разглеждането на делото – заедно със съдиите заседателите участват в съдебното заседание, изслушват доказателства, свидетели, експерти и пр.
  • Да участват в постановяване на присъдата/решението – имат равен глас със съдиите при съвещанието и вземането на решение. Гласът им тежи колкото този на професионалния съдия.
  • Да изразяват свободно мнение при обсъждането на доказателствата и решението по делото.
  • Да получават възнаграждение за участието си в съдебни заседания и обезщетение за загуба на трудово възнаграждение.
  • Да ползват платен отпуск от работодателя си за времето, в което изпълняват задълженията си като заседатели.
  • Да бъдат защитени от държавата – ползват се с имунитет подобен на този на съдиите (не могат да бъдат задържани без разрешение на съда, освен при тежко престъпление).

📌 Задължения на съдебните заседатели

  • Да участват лично в заседанията, за които са призовани.
  • Да пазят тайната на съвещанието – не могат да разгласяват обсъжданията и мотивите при вземането на решението.
  • Да бъдат безпристрастни и независими – не могат да действат под влияние на външен натиск или лични интереси.
  • Да се отведат (да си направят самоотвод), ако имат основание за съмнение в тяхната безпристрастност (например роднинска връзка с подсъдим или пострадал).
  • Да спазват законите и правилата на процеса по време на заседанията.
  • Да не използват служебното си положение за лична облага.
  • Да се държат достойно и да опазват авторитета на съдебната власт.

👉 Съдебните заседатели не са юристи и не се изисква специално правно образование, но тяхната роля е да гарантират, че обществото има пряко участие в отправянето на правосъдие.

Източник: Николета Василева, БТА    
