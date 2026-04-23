Сметната палата сезира НАП за нарушения за 1,3 млн. лева при плащания на членове на СИК

О т Сметната палата съобщиха, че не са препоръчвали на общините да плащат само по банков път на членовете на секционни избирателни комисии (СИК), както се твърди в медийни публикации.

При одити на Годишните финансови отчети за 2024 г. на общини одитната институция е открила нарушения на техните вътрешни правила, свързани с ограничаването на плащанията в брой. В съобщението пише още, че става въпрос за разплатени суми за възнаграждения на членове на СИК за изборите на 9 юни 2024 г. за народни представители и за членове на европейския парламент и на 27 октомври същата година за Народно събрание.

Във вътрешните правила на общините Стара Загора, Димитровград и Раднево, утвърдени със заповед на кметовете, е разписано, че се ограничават разплащанията в брой, като всички възнаграждения, с изключение на няколко конкретни описани случая (за командировки, автобусни билети и т.н.) се превеждат по банков път. При разплащане на дейности, свързани с изборите през 2024 г., обаче одитният екип е установил, че в документите липсват декларации от членовете на СИК, удостоверяващи, че не разполагат с банкови сметки, което съгласно вътрешните правила на общините представлява обективна причина за практическа невъзможност за изплащане на възнагражденията по банков път.

Така за изборите през 2024 г. в три общини са разплатени кеш за изборни дейности близо 1,3 млн. лева - 173 хил. лева в Раднево, близо 690 хиляди лева в Стара Загора и 432 хил. лева в Димитровград, допълниха от Сметната палата. Институцията е сезирала за казуса Националната агенция за приходите (НАП), на която са изпратени извлечения от трите одитни доклада.

В отговор на запитване от Сметната палата, от Община Раднево е предоставен Протокол от 27 ноември 2025 г. от НАП за извършена проверка на представени документи и насрещни проверки на пет лица, участвали в СИК. С протокола е потвърдено, че тези лица действително са членове на СИК и че са получили възнагражденията си в брой, като от инспекторът на териториалната дирекция на НАП няма заключение за спазването или неспазването на нормативната уредба.

За другите две общини – Стара Загора и Димитровград, проверката на НАП все още не е приключила.

На 15 април Сметната палата съобщи, че общо 130 партии са подали годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2025 г., като са спазили изискванията за представянето им в предвидения от Закона за политическите партии.