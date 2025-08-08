Що е то цифрово евро и ще има ли дигитална валута еврозоната

Ц ифровото евро е електронна форма на пари, издавана от Европейската централна банка (ЕЦБ), която има потенциала да промени начина, по който плащаме, спестяваме и взаимодействаме с финансовата система в еврозоната, съобщи NOVA.

То ще бъде официална валута на еврозоната в електронна форма, издавана и гарантирана от ЕЦБ – точно както хартиените еврови банкноти. Дигиталните пари ще бъдат достъпни за граждани, бизнеси и публични институции, без да заменят физическите, а като тяхно допълнение.

Как работи цифровото евро?

⇒ За по-ясно разбиране, нека си представим следното - всеки от нас има разплащателна сметка в частна банка. Парите, които получаваме като заплата, постъпват в тази сметка и ние ги използваме чрез дебитна карта. Данните от картата могат да се въведат в телефона ни и така да плащаме на POS терминали.

⇒ Всяка транзакция е проследима. Банката съхранява информация за това колко пари имаме и как ги използваме. Това не означава, че харчим същите физически пари, които сме внесли. Банките използват всички налични средства, за да обслужват многобройни плащания. От общия ресурс ние разполагаме със своя дял.

⇒ Цифровото евро използва подобен механизъм, но с ключови разлики. Представете си дигитален портфейл – нематериален, но функционален. В него ще се съхраняват вашите цифрови евро. Те ще се държат при вашата банка или при одобрен публичен посредник.

Така ще можете да извършвате ежедневни плащания – в магазина, онлайн или към приятел – с телефон или карта, както онлайн, така и офлайн. Предвижда се възможност за използване и без интернет връзка (офлайн режим), но тази функционалност все още се разработва.

⇒ Цифровото евро ще бъде издавано само от ЕЦБ и ще има същата стойност като обикновеното. То ще представлява публични пари, за разлика от частните пари в търговските банки. Цифровото евро не се финансира от бюджета на ЕС, а е инструмент на Централната банка.

Чрез трансфер или обмяна на частни средства от банковата ви сметка ще получавате публични средства под формата на цифрово евро. Те ще бъдат гарантирани от ЕЦБ и защитени от риск при евентуален фалит на търговска банка.

Плащанията с цифрово евро ще бъдат независими от картови оператори като VISA и Mastercard, като ще използват нова платежна инфраструктура, разработвана от ЕЦБ и националните банки.

Как ще използваме цифровото евро?

Основните канали за достъп ще бъдат:

⇒ Търговски банки и лицензирани посредници. Те ще обслужват клиентите, ще предоставят дигитални портфейли и ще управляват трансакциите.

⇒·Лицензирани доставчици на платежни услуги също ще могат да предлагат цифрово евро.

⇒ Публични институции (например пощи) - за хора без банкова сметка или с ограничен достъп до интернет ще се предлагат алтернативни канали чрез пощите или други публични звена.

⇒ Дигитален портфейл (уеб или мобилно приложение).

След откриване на портфейл чрез банка или публичен доставчик, ще можете да го зареждате чрез:

⇒ Прехвърляне от банкова сметка;

⇒ Обмяна на физически евро (банкноти/монети) в цифрова форма.