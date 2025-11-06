България

Ръст на ранните резервации по морето

Германският пазар расте, полският спада

6 ноември 2025, 06:45
Източник: iStock

10% ръст на ранните записвания за почивка на море по Северното Черноморие за следващото лято, сочат данните на туроператори и хотелиери. Сравнението е със същия период на миналата година, съобщи pariteni.bg.

Малко над 1 милион туристи пък са посетили Варна от началото на годината досега. Най-много са били гостите от Румъния и Германия. А от варненското летище обявиха, че тази година са обслужили близо 1 900 000 пътници, което е с 22 на сто повече в сравнение с предходната.

От бранша казват, че летният сезон е бил успешен, а туристите, дошли на море – повече. Те, обаче, търсят преживявания, избират по-кратък престой с честа смяна на дестинациите.

"Търсят развлечение, търсят събитие, търсят допълнителни развлекателни услуги, а не само това, което им предлагаме в затворените ол инклузив обекти. Можем да наблегнем и на кулинарията. Защото има известни укори да предлагаме кухня, която не е типична за България. Също така се говори доста и за възможностите ни за здравен туризъм, за балнеологията", обяснява проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара пред БНТ.

Расте интересът на германските туристи към страната ни, макар че нивата от предпандемичната 2019 година все още не са достигнати. България е сред 10-те най-търсени дестинации от немския пазар.

Калин Сутев, туроператор за немския пазар: "Напуснахме тази десетка и сега имаме отново възможността този ръст, който от 2025 година благодарение на допълнителните летателни капацитети регистрираме, да се върнем към тази десетка. Бавен ще бъде процесът на възстановяване. Приблизително с 15 до 20% на годишна база именно, защото трябва търсенето да бъде в унисон и с летателните капацитети, които се предвиждат за България".

Не толкова оптимистични са данните за друг традиционно силен пазар за Варна - полския. Това лято туристите са били с 10 на сто по-малко спрямо предходното. Причините:

Герчо Герчев - туроператор, обслужващ полски туристи в България: "Първата е, че още миналата година България премина тази психологическа граница на съотношение цена-качество. Иначе казано при същото наше качество, което грубо казано не се променя, цената порасна и го надмина, че вече не е атрактивно."

Друга причина е лошото състояние на пътната инфраструктура.

"Вече от години продължава транспортната недостъпност на нашите курорти с автобус. Навсякъде в Европа се пътува с модерни автобуси, двуетажни, те по нашите пътища не могат да минат", казва Герчев.

Експерти споделят, че хотелиерите трябва да помислят за по-балансирани цени на нощувките през активния туристически сезон.

"За сметка на един по-дълъг сезон да има по-умерени цени през юли и август, пък малко по-завишени цени преди и след сезона, така че да има едно по-равномерно разпределение на търсенето", допълва проф. Маринов.

По данни на Община Варна реализираните нощувки от началото на годината са малко над 5 милиона.

