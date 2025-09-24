България

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

Нова наредба създава правила за телемедицината

24 септември 2025, 06:33
Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет
Източник: iStock

М едицинска помощ от разстояние да се извършва само от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, в които пряко се извършва медицинско обслужване на пациенти, респективно от медицинските специалисти в тях. Това предвижда Проект на Наредба за медицинска помощ от разстояние, качена за обществено обсъждане, съобщи pariteni.bg.

Това правило изключва центровете за трансфузионна хематология и тъканните банки като лечебни заведения, които могат да изпълняват медицински услуги от разстояние предвид това, че спецификата на техните функции, не позволява да извършват дейността си без директен контакт с пациента (например вземане на кръв, диализа и др.).

Не се променя характерът на медицинската дейност до сега, включително на профилактичната такава.

Определени са медицинските услуги, които не могат да се извършват от разстояние. Наредбата въвежда императивни забрани за медицинска помощ от разстояние: дентална помощ (с изключение на образните изследвания за целите на денталната помощ и консултативната помощ от разстояние между лекари по дентална медицина), раждане, установяване на смърт, както и при несигурност в самоличността на пациента.

Това е свързано със спецификите на дейностите, практическата невъзможност за оказването им без пряк контакт с пациента, тяхната значимост и недопускане на слабости и неточности в медицинската преценка от разстояние.

Наредбата създава възможности за съвместно изпълнение на медицинска помощ от разстояние между две или повече лечебни заведения, вкл. чрез т.нар. центрове за медицинска помощ от разстояние на функционален принцип.

При всяко положение изпълнителите на медицинска помощ трябва да получат и документират информираното съгласие на пациента за изпълнение на услуги от разстояние.

Информираното съгласие е повече от подписването на стандартна форма за това. На пациента трябва да бъдат разяснени обстоятелствата, както при всеки друг случай на изявяване на такова съгласие при присъствената медицинска помощ.

Предвидено е услугите от разстояние, както и всички други медицински услуги, да бъдат отразявани в здравното досие на пациента в Националната здравноинформационна система.

Предвидено е лечебните заведения, които ще изпълняват медицинска помощ от разстояние да представят на своята интернет-страница или по друг достъпен за населението начин, данни за медицинските услуги, които ще извършват от разстояние; медицинските специалности, по които ще ги извършват с конкретните медицински специалисти, които ще ги изпълняват, както и графика за предоставяне на медицински услуги от разстояние. Това ще улесни пациентите и заявителите на такива услуги, от една страна и ще позволи установяването на система за ефективен контрол без увеличаване на административната тежест върху лечебните заведения.

Източник: pariteni.bg    
Медицинска помощ от разстояние Проект на Наредба Обществено обсъждане Лечебни заведения Медицински специалисти Забрани за дистанционна помощ Информирано съгласие Здравно досие Телемедицина Дистанционни медицински услуги
Последвайте ни
Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Не спират да се роят, с още 10 се увеличи броят отсечки за средна скорост

Не спират да се роят, с още 10 се увеличи броят отсечки за средна скорост

carmarket.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 23 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 22 часа
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си</p>

Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС

България Преди 8 минути

На две инстанции Пантелеев беше признат за виновен

Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

България Преди 15 минути

Основната му цел е да координира действията за преодоляване на водната криза, както и да предоврати бъдещи такива

Моторист простреля човек в кв. „Бояна“ в София

Моторист простреля човек в кв. „Бояна“ в София

България Преди 8 часа

Пострадалият е настанен в болница без опасност за живота

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Свят Преди 8 часа

Киров притежава както българско, така и украинско гражданство

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Свят Преди 8 часа

Зеленски заяви, че украинските войски са напреднали с около 360 квадратни километра

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Свят Преди 9 часа

Съдебните заседатели се съвещаваха по-малко от три часа, преди да произнесат присъдата

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

България Преди 9 часа

Той ще бъде съставен на база на получената по общини информация и одобрен от Националния борд по водите

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Свят Преди 9 часа

Песков каза, че Русия ще трябва да предприеме мерки

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

България Преди 10 часа

Борисов поясни, че ако се откаже от украинското си гражданство Любомир Киров ще може да се върне в България

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

България Преди 11 часа

Протестиращите блокираха бул. „Цветан Лазаров“

Километрично задръстване на АМ "Тракия"

Километрично задръстване на АМ "Тракия"

България Преди 11 часа

Задръстването започва на 13-ия километър на магистралата и се проточва чак до 25-ия километър

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Свят Преди 12 часа

"Децата от окупираните украински територии трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места", заяви министър-председателят от Ню Йорк

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Свят Преди 12 часа

Тръмп се подигра с организацията

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Свят Преди 13 часа

Държавният глава на Франция беше принуден да продължи пеша по улиците на Манхатън.

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Свят Преди 13 часа

Държавата Палестина е призната за суверенна нация от 157 държави членки на ООН, което представлява 81% от членовете

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

България Преди 13 часа

От прокуратурата нито потвърдиха, нито отрекоха, че жертвата е с прерязано гърло

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Подпорни стени в Земен светнаха с изящни рисунки

sinoptik.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg

Селска супа

Edna.bg

Десо и Габи от „Един за друг“ показаха близначките си Дея и Ния (СНИМКИ)

Edna.bg

Коялипу не помогна на Леванте и Реал разби валенсианци

Gong.bg

Илия Груев пред DIEMA SPORT за Лийдс, Висшата лига и битката да върне България на голямата сцена

Gong.bg

Отиде си иконата от златната епоха на киното Клаудия Кардинале

Nova.bg

Експлозия близо до кралския дворец в Осло (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg