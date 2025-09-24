Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

М едицинска помощ от разстояние да се извършва само от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, в които пряко се извършва медицинско обслужване на пациенти, респективно от медицинските специалисти в тях. Това предвижда Проект на Наредба за медицинска помощ от разстояние, качена за обществено обсъждане, съобщи pariteni.bg.

Това правило изключва центровете за трансфузионна хематология и тъканните банки като лечебни заведения, които могат да изпълняват медицински услуги от разстояние предвид това, че спецификата на техните функции, не позволява да извършват дейността си без директен контакт с пациента (например вземане на кръв, диализа и др.).



Не се променя характерът на медицинската дейност до сега, включително на профилактичната такава.

Определени са медицинските услуги, които не могат да се извършват от разстояние. Наредбата въвежда императивни забрани за медицинска помощ от разстояние: дентална помощ (с изключение на образните изследвания за целите на денталната помощ и консултативната помощ от разстояние между лекари по дентална медицина), раждане, установяване на смърт, както и при несигурност в самоличността на пациента.

Това е свързано със спецификите на дейностите, практическата невъзможност за оказването им без пряк контакт с пациента, тяхната значимост и недопускане на слабости и неточности в медицинската преценка от разстояние.

Наредбата създава възможности за съвместно изпълнение на медицинска помощ от разстояние между две или повече лечебни заведения, вкл. чрез т.нар. центрове за медицинска помощ от разстояние на функционален принцип.

При всяко положение изпълнителите на медицинска помощ трябва да получат и документират информираното съгласие на пациента за изпълнение на услуги от разстояние.

Информираното съгласие е повече от подписването на стандартна форма за това. На пациента трябва да бъдат разяснени обстоятелствата, както при всеки друг случай на изявяване на такова съгласие при присъствената медицинска помощ.

Предвидено е услугите от разстояние, както и всички други медицински услуги, да бъдат отразявани в здравното досие на пациента в Националната здравноинформационна система.

Предвидено е лечебните заведения, които ще изпълняват медицинска помощ от разстояние да представят на своята интернет-страница или по друг достъпен за населението начин, данни за медицинските услуги, които ще извършват от разстояние; медицинските специалности, по които ще ги извършват с конкретните медицински специалисти, които ще ги изпълняват, както и графика за предоставяне на медицински услуги от разстояние. Това ще улесни пациентите и заявителите на такива услуги, от една страна и ще позволи установяването на система за ефективен контрол без увеличаване на административната тежест върху лечебните заведения.