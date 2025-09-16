Разкриха подробности за тялото, открито в Гребния канал в Пловдив

Ж ена е намерена мъртва в гребния канала в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Около 8:20 часа във Второ районно управление е постъпил сигнал чрез тел. 112 за забелязано безжизнено тяло в гребния канал в Пловдив. Установена е самоличността на жена на 43 години.

Предстои аутопсия да изясни точните причини за настъпилата смърт, допълниха от полицията.

По-рано стана ясно, че малко след 8.00 часа днес служител на "Общинска охрана" при обход от северната страна на водното съоръжение близо до таблото до трибуната е забелязал нещо да плува във водата и подал сигнал на телефон 112, съобщи за "Фокус" началникът на "Общинска охрана" Димитър Палашев.

Веднага на мястото са изпратени два полицейски екипа и линейка. Районът незабавно е отцепен и удавницата е извадена. Жената е била облечена с черен гащеризон. На брега са намерени документите й за самоличност.

Най-вероятно тялото е престояло дълго време във водата, сочи първоначалният оглед.