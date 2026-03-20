Предлагат нови правила за подвижните избирателни секции

Целта е да се подпомогне по-доброто планиране на подвижните секции

20 март 2026, 19:28
М инистерството на здравеопазването изпрати предложение до Централната избирателна комисия, с копие до Министерството на електронното управление, за подобряване на организацията на подвижните избирателни секции за извънредните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

Как ще гласуват хората под карантина на изборите

Предложението предвижда въвеждане на техническа възможност общинските администрации да извършват справка по ЕГН в системата на медицинската експертиза (ТЕЛК/НЕЛК) чрез защитен достъп до националните регистри. Проверката ще предоставя единствено потвърждение „да/не“ за наличие на основание за гласуване с подвижна избирателна кутия, без достъп до чувствителни медицински данни.

ЦИК реши как ще гласуват хората с увреждания

Целта е да се подпомогне по-доброто планиране на подвижните секции и да се ограничи рискът от неправомерно включване в списъците, като същевременно се запазва действащият ред за подаване и разглеждане на заявления.

С предложението си Министерството на здравеопазването цели да допринесе за по-голяма честност, прозрачност и доверие в изборния процес, при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни и в координация с компетентните институции.

Израел ликвидира още ирански лидери

Свят Преди 1 час

Есмаил Ахмади ръководеше разузнавателната служба на "Басидж"

ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

Свят Преди 3 часа

Такива мерки "ще трябва да бъдат решени на ниво ЕС"

Сбогом на Легендата: Кой беше Чък Норис – последният рицар на екшъна

Любопитно Преди 4 часа

Карлос Рей Норис, когото милиарди познаваха просто като Чък Норис не беше просто актьор, той беше културен феномен, символ на епоха, в която героите бяха непоклатими, а моралният компас – ясен

Исторически рекорд за трейлъра на новия „Спайдърмен“

Любопитно Преди 4 часа

„Spider-Man: Brand New Day“ пренаписа историята със 718,6 млн. гледания за ден! Том Холанд се завръща като Питър Паркър в по-мрачна история, която изпревари дори рекордите на GTA VI. Очакваме новият блокбъстър да превземе и родните кина това лято

Снимката е илюстративна

Жена ослепя след „най-лошия махмурлук“ в живота си

Свят Преди 4 часа

Шокиращата история на Ашли Кинг: коктейл с метанол по време на ваканция в Бали превърна живота ѝ в кошмар. Момичето помислило симптомите за махмурлук, докато не ослепяло напълно. Случаят повдига въпроса за скритите опасности при алкохола в екзотични страни.

МАЕ вещае безпрецедентна глобална криза след войната в Иран

Свят Преди 5 часа

Мащабът на прекъсването на доставките на газ и петрол се подценява както от политиците, така и от пазарите

България получи зелена светлина за ОИСР

България Преди 5 часа

Работната група е извършила цялостен преглед на готовността на България за членство в ОИСР

„Мяра“: Шест формации влизат в парламента при избори сега

България Преди 5 часа

Потенциалната активност остава близо до половината от пълнолетните българи - 49,1%

Земетресения в Гърция на по-малко от 400 км от София

Свят Преди 5 часа

Епицентърът му е бил на 10 км северно от град Янина

Сърцето на Родопите вдъхновява „Изживей България“

Любопитно Преди 5 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Брус Уилис

„Всичко е любов“: Деми Мур с трогателна снимка за рождения ден на Брус Уилис

Любопитно Преди 5 часа

Деми Мур отбеляза 71-вия рожден ден на Брус Уилис с трогателни кадри. Актьорът, който се бори с деменция, бе заснет в нежен момент с внучката си Луета. Семейството призова за подкрепа към болните, а Деми и Брус остават пример за идеални отношения

Намушкаха мъж с нож в гърба и корема в София, задържан е сириец

България Преди 6 часа

Извършителят е задържан, след като остави жертвата си с тежки наранявания при нападение в столицата

Катастрофа в Троян, трима души са ранени

България Преди 6 часа

Патриарх Филарет

Скръб в Украйна: Отиде си патриарх Филарет, символът на църковната независимост

Свят Преди 6 часа

На 97-годишна възраст почина патриархът на Украйна Филарет. Тъжната вест съобщи митрополит Епифаний. Филарет ще остане в историята като ключова фигура за автокефалията на местната църква. Той прекара последните си дни в болница след влошено здраве

<p>Кое бебе животно съответства на вашата енергия тази пролет</p>

Зодиакът и природата: Кое бебе животно съответства на вашата енергия тази пролет

Любопитно Преди 6 часа

Пеевски: Сигурността и бъдещето на България не може да са личен избор, прищявка или инат

България Преди 6 часа

Служебният кабинет не може да извади България от Съвета за мир, посочва лидерът на "ДПС-Ново начало"

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Нови разкрития: Какво стои зад разрива между Кейт Мидълтън и Меган Маркъл

Edna.bg

Ивет Григорова: „Жената днес е силна, но често забравя за себе си“

Edna.bg

Ботев Пловдив излъга Славия с късен гол в Овча купел

Gong.bg

Не зачетоха гол на Ботев Пд заради засада

Gong.bg

Почина суперзвездата Чък Норис

Nova.bg

Как скокът на цената на газа ще се отрази на сметките за парно и на производството

Nova.bg