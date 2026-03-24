Пребиха момче след скандал в двора на училище в Костинброд

М омче е било пребито в училищен двор в Костинброд, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

На 23 март жителка на Костинброд потърсила помощ от полицията. Тя обяснила, че непълнолетният ѝ син е бил набит от негов съученик при възникнал конфликт в двора на училището им.

Полицейските служители реагирали незабавно и бързо установили извършителя на деянието. Снети са му сведения в присъствието на родител и инспектор Детска педагогическа стая.

Материалите са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на член 61 от Наказателния кодекс.