Повдигнаха обвинение на мъж, счупил 4 ребра на друг зад блок в София

О т Софийската районна прокуратура съобщиха, че към наказателна отговорност е привлечен 30-годишен мъж, нанесъл средна телесна повреда на 41-годишен мъж.

На 14 септември. около 20,00 ч. зад блок в столичния квартал „Гео Милев“ обвиняемият П.П. ритал с крака В.Г. в областта на гърба, корема и гърдите. Вследствие на ударите обвиняемият му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на 4 ребра и събиране на въздух в гръдната кухина.

По случая е образувано досъдебно производство. За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 6 години.

П.П. е осъждан. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе в сряда искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.