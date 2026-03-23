България

Пак отложиха делото за стрелбата в ресторант "4You" в Слънчев бряг

Случаят е от 8 юни 2016 година

23 март 2026, 14:07
Източник: iStock Photos/Getty Images

П ореден фалстарт на делото за стрелбата в ресторант „4You“ в Слънчев бряг. Случаят е от 8 юни 2016 година. Тогава живота си загуби охранителят Александър Алексиев, а Димитър Желязков, известен с прякора си Митьо Очите, беше прострелян. Той оживя след серия операции.

Бургаският окръжен съд днес отново отложи заседанието заради болен адвокат, предаде NOVA.

Процесът се проточва десета година, а заради реформите в съдебната система и закриване на специализирания съд изненадващо беше върнато в Бургас и продължава да стои на първа инстанция.

По случая с престрелката между групите на Димитър Желязков-Очите и Божидар Кузманов има десет подсъдими и трябва да бъдат разпитани 120 свидетели и близо 40 вещи лица.  

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

