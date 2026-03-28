Отлагат откриването на мотосезон 2026 заради лошото време

П оради изключително лоши метеорологични условия, откриването на мотосезон 2026 в София се отлага за 2 май т.г., съобщават организаторите във фейсбук страницата на събитието.

Стартът на мотосезона трябваше да бъде даден днес в 10:00 ч. с водосвет на пл. „Княз Александър I Батенберг“. Програмата на тържественото откриване беше представена от Андрей Дянов, председател на сдружение „Софийски мотористи“(Sofia Riders), на съвместен брифинг с представители на отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи.

След водосвета на площада, в 11:30 ч. мотористите трябваше да се отправят по маршрута – бул. „Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Яворов“, бул. „Вапцаров“, бул. „Черни връх“, до крайната спирка – Бояна.

Стартът на мотосезона тази година е под надслов „На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни“, каза Мартин Райчев от „Софийски мотористи“. От организацията апелираха за повече толерантност, защото с началото на мотосезона повече мотористи ще започнат да се появяват по пътищата.