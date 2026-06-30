България

Отиде си голямо име на българската литература - почина Радослав Игнатов

Авторът на 14 книги, журналист и преводач си отиде на 76-годишна възраст

30 юни 2026, 12:52
Отиде си голямо име на българската литература - почина Радослав Игнатов
Източник: Istock

Е дин от най-значимите съвременни литературни творци на Монтана – писателят, поет, журналист, преводач и почетен гражданин на областния град Радослав Игнатов, е починал на 28 юни, съобщиха от Регионалната библиотека „Гео Милев“ в Монтана.

Радослав Игнатов
Радослав Игнатов Източник: БТА

Радослав Игнатов е роден на 4 януари 1949 година в село Калиманица, което днес не съществува, тъй като е останало на дъното на язовир „Огоста“ край Монтана при построяването му преди 45 години. Той учи българска филология и посвещава десетилетия на журналистиката и литературата. Пише 14 книги с поезия и проза, сред които „Сълза върху горещия камък“, „Да те повикам“, „Предай нататък“, „Времето на сънищата“, „Аз, Господи“, „Лозята на чичо Ной“, „Новите ловни полета“, „Вторични видове“, „Обвинението защитава“ и други. Няколко години работи в Българското национално радио, изявява се като преводач от английски, руски и украински езици. Негови произведения са преведени на няколко езика. Съставител е на ценните за историята на Монтана и региона сборници „Кой кой е в Монтана“ и „Монтана – сега и тогава“. През 2019 година е удостоен със званието „Почетен гражданин на град Монтана“, което е признание за неговия принос към културния и духовния живот на общината.

Последната книга на Радослав Игнатов, „Изследване на повърхностите“, излиза от печат през 2019 година. Тя представлява изящна поезия – свидетелство за неговия талант и дълбока чувствителност, заявяват от библиотеката „Гео Милев“ и изказват съболезнования на близките на Радослав Игнатов.

Източник: БТА, Цветомир Цветков    
Радослав Игнатов Монтана българска литература писател поет журналист преводач почетен гражданин Гео Милев култура
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
ГЕРБ отхвърли обвиненията на Демерджиев и обяви съдебни действия

ГЕРБ отхвърли обвиненията на Демерджиев и обяви съдебни действия

Бяла гейша на корта: Наоми Осака предизвика фурор на Уимбълдън с екстравагантно кимоно

Бяла гейша на корта: Наоми Осака предизвика фурор на Уимбълдън с екстравагантно кимоно

Иван Демерджиев: Фигурата на Бойко Борисов прозира зад фирмите за мантинели

Иван Демерджиев: Фигурата на Бойко Борисов прозира зад фирмите за мантинели

7-годишно дете почина с тегло 115 кг, обвиниха родителите в изтезание и убийство

7-годишно дете почина с тегло 115 кг, обвиниха родителите в изтезание и убийство

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Развалят ли смартфоните качеството на интериорите

Развалят ли смартфоните качеството на интериорите

carmarket.bg
Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли
Ексклузивно

Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли

Преди 15 часа
Украйна свали най-новия руски дрон
Ексклузивно

Украйна свали най-новия руски дрон

Преди 15 часа
Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен
Ексклузивно

Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен

Преди 22 часа
Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой
Ексклузивно

Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Година в рая: Джеф Безос и Лорън Санчес отпразнуваха първата си годишнина от сватбата

Година в рая: Джеф Безос и Лорън Санчес отпразнуваха първата си годишнина от сватбата

Любопитно Преди 15 минути

Милиардерът Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес отбелязаха първата година от пищната си сватба на борда на 126-метровата си суперяхта Koru край Фиджи. Междувременно 56-годишната Лорън разпали слухове, че двамата планират да имат общо дете

<p>Нови разкрития за експлозията в Монако -&nbsp;вече има разследване за опит за убийство</p>

Взривът в Монако не е терористичен акт, започна разследване за опит за убийство

Свят Преди 21 минути

Прокуратурата съобщи, че има само един заподозрян, който все още не е идентифициран, след експлозията с трима ранени.

Време за бивши и емоционален хаос: Какво носи Ретроградният Меркурий на всяка зодия

Време за бивши и емоционален хаос: Какво носи Ретроградният Меркурий на всяка зодия

Любопитно Преди 45 минути

Ретроградният Меркурий се завръща с пълна сила, за да обърка комуникацията и плановете на зодиите. Вижте кои знаци ще се сблъскат с бивши партньори и защо Раците и Козирозите трябва да бъдат нащрек

<p>Кремъл съобщи за превзети населени места в Украйна</p>

Русия твърди, че е установила контрол над три населени места в Украйна

Свят Преди 52 минути

Москва съобщава и за настъпление в Константиновка, докато Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди данните

Румъния детонира фрагменти от руски дрон

Румъния детонира фрагменти от руски дрон

България Преди 1 час

Според Министерството на отбраната дронът е участвал в руска атака срещу украинска пристанищна инфраструктура през април

Космическа спасителна операция: НАСА праща робот, за да спаси потъващ телескоп

Космическа спасителна операция: НАСА праща робот, за да спаси потъващ телескоп

Любопитно Преди 1 час

НАСА стартира рискована мисия за 30 млн. долара: космически робот ще се опита да улови и повдигне потъващия телескоп „Суифт“. Ако мисията успее, същата технология ще бъде използвана и за спасяването на легендарния „Хъбъл“

Рождената ти дата издава детето в теб: Кой филм на Дисни си ти?

Рождената ти дата издава детето в теб: Кой филм на Дисни си ти?

Любопитно Преди 1 час

Истинските фенове знаят, че има филм на Дисни, който отразява най-дълбоката им същност. Вместо да гледате всеки анимационен или игрален филм, правени някога, можете да използвате рождената си дата, за да намерите филма на Дисни, който съответства на вашата личност

6-годишно момче пострада при катастрофа край Стара Загора

6-годишно момче пострада при катастрофа край Стара Загора

България Преди 1 час

На автомобилите са нанесени материални щети

Диджеят, който накара милиони младежи да танцуват на Вивалди, идва в София

Диджеят, който накара милиони младежи да танцуват на Вивалди, идва в София

Любопитно Преди 1 час

Когато Моцарт срещне електронната денс музика — световният феномен Чарлз Б ще превземе центъра на българската столица по покана на Соня Йончева, за да докаже, че класиката може да бъде музиката на новото поколение

Режисьорът на „47 ронини“ влиза в затвора, въпреки молбите на Киану Рийвс

Режисьорът на „47 ронини“ влиза в затвора, въпреки молбите на Киану Рийвс

Свят Преди 1 час

Карл Ринш получи 30 месеца затвор, след като пропиля бюджет за фантастичен сериал в залози и пет коли „Ролс-Ройс“. Защитата му се оправда с тежък развод, а звездата Киану Рийвс лично изпрати писмо до съда с молба за милост

Икономисти оспорват проекта за държавен бюджет и планирания дефицит

Икономисти оспорват проекта за държавен бюджет и планирания дефицит

Пари Преди 2 часа

Има ли възможност за по-нисък дефицит от планирания

<p>Премиерът: Държавата трябва да отвори вратата за частните инвеститори</p>

Румен Радев с нов план за икономиката: Частният капитал влиза в големите държавни проекти

Свят Преди 2 часа

Правителството подготвя закон за публично-частните партньорства с цел ускоряване на големите проекти

,

Орландо Хил - героят на Парагвай продавал фланелки, за да спаси живота на сина си

Любопитно Преди 2 часа

Невероятната история на вратаря на Парагвай Орландо Хил. От бедността във втора дивизия и разпродажбата на личните вещи заради болното му бебе, до историческия триумф срещу Бундестима и признанието от легендата Чилаверт

Вулканът Еребус в Антарктида

Там вали злато: Вулкан посипва Антарктида с благороден прах всеки ден

Любопитно Преди 2 часа

Лава. Пепел. Ужасяваща смърт. Всичко това са добре известни и очаквани продукти от един активен вулкан. Но един вулкан дълбоко в най-отдалечените, замръзнали кътчета на нашата планета марширува в малко по-различен ритъм

„Предател и неонацист“: Володин - Полша трябва да даде „орден на Юда“ на Зеленски

„Предател и неонацист“: Володин - Полша трябва да даде „орден на Юда“ на Зеленски

Свят Преди 2 часа

Председателят на руската Дума отправи тежки нападки към украинския президент и направи исторически паралели.

<p>Храната вече изяжда 30% от доходите ни</p>

Малката потребителска кошница в България достигна 61,82 евро през юни

България Преди 3 часа

КНСБ отчита ръст на цените с 0,5% на месечна база и 9% на годишна

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Обраха вилата на Андреа Бочели в Тоскана

Edna.bg

Нора Караиванова с емоционални думи след загубата на любимия

Edna.bg

Посрещнаха с освирквания и обиди посред нощ треньора на Южна Корея

Gong.bg

Официално: Роберт Левандовски има нов отбор

Gong.bg

ГЕРБ: Действащите договори за мантинелите са подписани от кабинета "Донев"

Nova.bg

Демерджиев: Изяснява се дали двете дружества, които доставят мантинели, имат връзка с Бойко Борисов

Nova.bg