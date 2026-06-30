Отиде си голямо име на българската литература - почина Радослав Игнатов

Е дин от най-значимите съвременни литературни творци на Монтана – писателят, поет, журналист, преводач и почетен гражданин на областния град Радослав Игнатов, е починал на 28 юни, съобщиха от Регионалната библиотека „Гео Милев“ в Монтана.

Радослав Игнатов Източник: БТА

Радослав Игнатов е роден на 4 януари 1949 година в село Калиманица, което днес не съществува, тъй като е останало на дъното на язовир „Огоста“ край Монтана при построяването му преди 45 години. Той учи българска филология и посвещава десетилетия на журналистиката и литературата. Пише 14 книги с поезия и проза, сред които „Сълза върху горещия камък“, „Да те повикам“, „Предай нататък“, „Времето на сънищата“, „Аз, Господи“, „Лозята на чичо Ной“, „Новите ловни полета“, „Вторични видове“, „Обвинението защитава“ и други. Няколко години работи в Българското национално радио, изявява се като преводач от английски, руски и украински езици. Негови произведения са преведени на няколко езика. Съставител е на ценните за историята на Монтана и региона сборници „Кой кой е в Монтана“ и „Монтана – сега и тогава“. През 2019 година е удостоен със званието „Почетен гражданин на град Монтана“, което е признание за неговия принос към културния и духовния живот на общината.

Последната книга на Радослав Игнатов, „Изследване на повърхностите“, излиза от печат през 2019 година. Тя представлява изящна поезия – свидетелство за неговия талант и дълбока чувствителност, заявяват от библиотеката „Гео Милев“ и изказват съболезнования на близките на Радослав Игнатов.