Областният управител на София спря поръчката за ремонт на стадион „Локомотив“

Поръчката е с прогнозна стойност над 1 милион евро без ДДС, като финансирането е осигурено по договор с Министерството на младежта и спорта

24 март 2026, 09:42
О бластната администрация на София прекрати обществената поръчка за ремонт на лекоатлетическите съоръжения на стадион „Локомотив“. Решението е взето от областния управител Вяра Тодева, съобщава NOVA.

Поръчката е с прогнозна стойност над 1 милион евро без ДДС, като финансирането е осигурено по договор с Министерството на младежта и спорта, сключен през ноември 2025 г.

Причината за прекратяването са установени сериозни нарушения още при откриването на процедурата. Според администрацията част от условията са били ограничителни и противоречат на принципа за свободна конкуренция, което поставя под съмнение законосъобразността на целия процес.

Допълнителен проблем е липсата на яснота относно правата върху проекта. В администрацията е открито копие от договор с лице, различно от проектанта, чрез който е предоставен работен проект и техническа спецификация. В същото време липсват документи, удостоверяващи прехвърлянето на авторските права.

Установени са и редица административни несъответствия - договорът за дарение не е регистриран в деловодната система, не съдържа посочена стойност и не фигурира в счетоводните регистри.

Констатирани са и условия, които създават правна несигурност и не защитават достатъчно добре държавния интерес. Сред тях са предвидени междинни плащания до 90% от стойността на договора, без ясно разписани етапи на приемане на строително-монтажните дейности. Освен това гаранцията за изпълнение е определена на едва 1%, при допустими до 10% по закон, което значително намалява защитата за възложителя.

От областната администрация посочват, че след преработване и прецизиране на условията процедурата ще бъде обявена отново. Целта остава проектът да се реализира в предвидения срок – до края на юни 2027 г.

Дания гласува днес на парламентарни избори

Изборите идват в контекста на повишеното от месеци напрежение между Копенхаген и Вашингтон заради намеренията на Тръмп да установи контрол върху Гренландия

Началникът на отбраната на Колумбия Уго Алехандро Лопес Барето заяви, че „за съжаление, в резултат на тази трагична катастрофа са загинали 66 членове на въоръжените сили"

Почти във всички области беше обявена въздушна тревога

Защо здравият разум не е вроден? Експерти разкриват фаталната грешка, която родителите правят в името на помощта

Бебетата се раждат с чувство за добро и зло, но способността да не пипат горещия тиган се учи с години. Психолози обясняват защо „спасяването" на детето от последствията всъщност спира развитието на неговия мозък и как неструктурираната игра е най-добрият учител

Междувременно напрежението в Близкия изток ескалира

То има за цел да премахне митата и търговските бариери между двете страни

Учените казват, че времето, прекарано сам, може да намали стреса, да увеличи креативността и да ви помогне да реализирате по-добре желанията си

Откраднаха кутия с дарения за болно момче в Стара Загора

Те са били предназначени за 8-годишния Георги, страдащ от мускулна дистрофия на Дюшен

Раненият служител е бил транспортиран до местна болница

Започнато е разследване, а подробности ще бъдат изяснени след аутопсия и други съдебно-медицински процедури

Той прекара близо пет месеца в ареста

Те планирали да изстрелят ракета срещу израелски войници и подготвяли позиция за атаки срещу Израел

Днес е и крайният срок районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните избирателни комисии

Тя успя да просълзи всички като Долорес О'Риърдън от The Cranberries

Най-често срещаните грешки при пране могат значително да съкратят „живота" на цвета на дрехите

Има определени физически черти, които веднага привличат погледа и оставят първо впечатление

