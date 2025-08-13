БАБ: Новите промени в Кодекса за социално осигуряване ощетяват майките земеделски производители

Н овите промени в Кодекса за социално осигуряване ощетяват майките земеделски производители. Тази позиция изразяват от Българска асоциация "Биопродукти" (БАБ).

БАБ изрази категорично несъгласие с приетата през юли 2025 г. промяна в Кодекса за социално осигуряване, според която майки, регистрирани като земеделски производители, губят право на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

В официално становище до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов организацията посочва, че мярката е дискриминационна и застрашава младите семейства в селското стопанство.

Промените засягат жени, които поради естеството на своята дейност не могат да прекъснат работа, например биопроизводители, които имат петгодишен ангажимент по сертификация, или участнички в интервенцията "Млад фермер", където прекъсването на инвестиционните проекти води до финансови санкции.

БАБ отбелязва, че тези земеделки са били обвързани с дългосрочни договори преди въвеждането на новите ограничения и не са могли да предвидят законодателната промяна.

Според асоциацията, лишаването на майките земеделски производители от обезщетение влиза в противоречие с целите на Общата селскостопанска политика за насърчаване на младите фермери, както и с демографската политика на страната. Организацията подчертава, че земеделският труд е сезонен, несигурен и с доходи под средните за страната, което прави приравняването на условията за обезщетения с тези на наети по трудов договор "нецелесъобразно и социално несправедливо".

"С поставените условия се обезсмислят голяма част от стимулите за млади земеделски стопани, като младите жени и семейства се поставят в неравностойно положение", се казва в становището, подписано от председателя на БАБ Албена Симеонова.

От 1-ви юли 2025-а година обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст вече не може са се получава, ако човек упражнява трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство. Това се отнася за всички случаи, включително и за паричните обезщетения с начало преди тази дата, коментираха пред БНР социални експерти по повод на отворено протестно писмо на БАБ.

След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. За 2025-а година сумата остана замразена на 780 лева.

Самоосигуряващите се, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, също имат право на парично обезщетение за отглеждане на дете. От 1-и юли тази година, обаче, станаха факт новите правила за изплащане на втората година от майчинството с последните изменения в Кодекса за социално осигуряване, които налагат ограничения при получаването на обезщетенията. Вече не е възможно едновременното получаване на обезщетение и упражняване на трудова дейност, подлежаща на осигуряване за общо заболяване и майчинство. Според данни на социалното министерство за миналата година над 18 000 родители са получавали пари за майчинство, докато са работили при същия или друг работодател.

От Българска асоциация "Биопродукти" посочват, че България се нарежда в челните места по демографски срив сред страните в Европа.

Следва да се отчете и спецификата на труда в земеделието - сезонност, липса на фиксирано работно време, висока степен на несигурност по отношение на доходите. Повечето анализи на ситуацията в земеделието в Европа сочат, че доходите на земеделските стопани са много под средните за работещите и са зависими от редица фактори - климатични, пазарни и др. Приравняването на условията за получаване на обезщетение за отглеждане на дете с тези за наети лица по трудов договор е нецелесъобразно и социално несправедливо, категорични са от БАБ.