Млад мъж намушка приятелката си в Благоевград

23-годишен мъж от Благоевград е задържан заради нападение над приятелката си с остър предмет.

Инцидентът е станал на 27 септември 2025 г. в жилище в града, където двамата живеят на семейни начала.

Мъжът е нанесъл удари с нож в областта на гърдите на 21-годишната жена.

Жертвата е настанена за лечение в МБАЛ-Благоевград, като според медицинските специалисти животът ѝ не е в опасност.

На 28 септември 2025 г. мъжът е задържан с разпореждане за задържане до 24 часа.

По случая е започнало разследване, а властите продължават да изясняват всички факти и обстоятелства около инцидента.