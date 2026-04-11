„Мисия пенсия“ през 2025 г.: Защо се оказва невъзможна за много българи

Българинът все по-трудно изпълнява пълните изисквания за стаж и възраст. Докато общият брой на новите пенсионери остава стабилен, статистиката отчита бум на инвалидните пенсии и засилен интерес към ранното напускане на пазара на труда

11 април 2026, 08:34
Б итката за пенсия през 2025 г. се превръща в истинско изпитание, а данните на НОИ разкриват тревожна тенденция! Българинът все по-трудно изпълнява пълните изисквания за стаж и възраст.

Докато общият брой на новите пенсионери остава стабилен, статистиката отчита бум на инвалидните пенсии и засилен интерес към ранното напускане на пазара на труда. Агенция „Фокус“ анализира новия информационен бюлетин на НОИ, който чертае динамична, но и доста сложна картина на пенсионната система у нас.

Общо 109 418 лица са се пенсионирали с пенсии от държавното обществено осигуряване през миналата година. Това представлява незначително намаление от едва 0,2% спрямо предходната година. Основната част от тях са получили лични пенсии, докато при наследствените се отчита значителен спад.

Лични пенсии са получили 97 958 души, което е ръст от 0,9% спрямо 2024 г. Наследствени пенсии са взели 11 460 лица, отчитайки спад от 8,2%.

Повече от половината от новите лични пенсии са за осигурителен стаж и възраст. Анализът по видове показва следното:

  • Пълни условия: 26 456 лица са се пенсионирали при изпълнени пълни законови изисквания, което е ръст от 4,5%.
  • Непълен стаж: 13 073 души са се възползвали от тази възможност при среден стаж от едва 21,8 години.
  • Ранно пенсиониране: Наблюдава се засилен интерес към пенсионирането до една година по-рано – ръст от 10,8% до 8725 лица. Средно на тези хора не са им достигали 11 месеца до редовната възраст.

Ръст на инвалидните пенсии

Една от най-осезаемите тенденции е нарастването на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване. Те вече достигат 41,9% от всички нови лични пенсии. През 2025 г. такива пенсии са отпуснати на 41 031 лица, което е ръст от 3,3%.

Увеличението се дължи основно на променената методика за определяне на работоспособността, при която към най-високия процент се прибавят 20% от сбора на съпътстващите увреждания.

Възраст и категории труд

Средната възраст за пенсиониране при масовата категория труд се е повишила леко до 64,37 години спрямо 64,22 години през 2024 г. Това се обяснява със законовото увеличение на пенсионната възраст.

Интересни факти за възрастта:

  • Под законоустановената възраст: 35,6% от новите пенсионери са се пенсионирали по-рано заради работа при тежки условия или ранно пенсиониране.
  • Над 67 години: Делът на лицата в тази група се е увеличил до 10,7%, което се обяснява с по-трудното изпълнение на условията за стаж и по-висока заболеваемост.
  • Инвалидност: Средната възраст при тези пенсии е 54,8 години.

Къде е най-голямата промяна?

Най-драстичният спад за годината е регистриран при пенсиите за лица, работили при първа и втора категория труд – техният брой е едва 530 души, което е намаление с 82,9% спрямо 2024 г.

Източник: Агенция "Фокус"    
