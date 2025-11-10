България

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

Правят електронни партиди на длъжниците физически лица

10 ноември 2025, 06:37
Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит
М инистерство на правосъдието предлага какви такси ще се дължат при обявяване на личен фалит, с промени в таксите, събирани по Търговския закон, внесени за обществено обсъждане, съобщи pariteni.bg.

С чл.16п се въвеждат прости такси, събирани при подаване на заявления за услугите от регистъра по несъстоятелност по отношение на предприемачи и физически лица в несъстоятелност.

Предлага се основният размер на таксите да е 26 лв. за вписване и обявяване на актове, 17 лв. за издаване на удостоверение и за извършване на писмена справка за вписани обстоятелства и 18 лв. за издаване на заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него.

Ако това става по електронен път при издаване на удостоверение – и при получаването им, таксата ще бъде 20 лв. за вписване и обявяване на актове, 11 лв. за издаване на удостоверение, 13 лв. за извършване на писмени справки и 14 лв. за издаване на заверено копие на хартиен носител.

Предвижда се постановлението да влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Промените се налагат, тъй като Законът за несъстоятелност на физическите лица вече е в сила от 8 юли 2025 г. Със закона се уреди производството по несъстоятелност на физическите лица, които са неплатежоспособни добросъвестни длъжници, както и условията и реда за установяване на погасяването на задълженията на длъжниците след приключване на производство по несъстоятелност.

За да се осигури публичност на определени актове и действия в производството по несъстоятелност, се предвиди актовете да се вписват или обявяват в регистъра по несъстоятелност, който се води и поддържа от Министерството на правосъдието. Изрично се уредиха случаите, в които е необходимо актовете на съда и на синдика да бъдат вписани и обявени в Регистъра по несъстоятелност.

Вписват се и се обявяват молбата за откриване на производството по несъстоятелност, решението за откриване на производство по несъстоятелност, решението за отхвърляне на молба за откриване на производство по несъстоятелност, решението за одобряване на списъка на вземанията и други. Обявяването в регистъра на призовки и покани е единственият начин за уведомяване на участващите в производството лица, а от обявяването на актовете текат повечето от сроковете, предвидени в закона.

Предлагат се и промени в Наредбата за условията и реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра по несъстоятелност  Предвижда се, както и при уредбата на партидата на предприемачите, в регистъра да се създават електронни партиди на длъжниците физически лица след получаване на първия акт, подлежащ на обявяване или вписване. Към всяка електронна партида ще се води дело в електронна форма, в което да се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи. Всяко вписване и обявяване на обстоятелства и актове в регистъра ще има дата и регистърен номер.

Източник: pariteni.bg    
